Недорогой Samsung Galaxy A27 уже здесь: тройная камера, AMOLED 120 Гц и обновления до 2032 года

Samsung без громких презентаций пополнила свою среднебюджетную линейку смартфоном Galaxy A27 5G. Информационная страница устройства появилась на официальном сайте бренда в Чехии.

Новинка предлагает сбалансированные характеристики и впечатляющий cрок поддержки обновлениями. О ключевых параметрах гаджета сообщает Gizmochina.

Дизайн, дисплей и память

Габариты смартфона составляют 162,4 x 78,2 x 7,8 мм при весе в 200 граммов. Лицевую панель занимает 6,7-дюймовый Super AMOLED-экран с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 800 нит. Защиту матрицы обеспечивает стекло Gorilla Glass Victus+, а скорпус защищен от пыли и брызг по стандарту IP64. Сканер отпечатков пальцев встроен в боковую кнопку питания.

Установлен чипсет Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3. Доступны конфигурации с 6 или 8 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5x и накопителем UFS 3.1 объемом 128 или 256 ГБ. Приятным бонусом стал гибридный слот с возможностью установки карт microSD объемом до 2 ТБ.

Відео дня

Samsung Galaxy A27 5G: новый бюджетный смартфон Фото: Samsung

Камеры и автономность

За фото и видео отвечает ктройной блок камер на задней панели:

Основной сенсор на 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации изображения (OIS).

Ультраширокоугольный модуль на 5 Мп.

Макро-объектив на 2 Мп.

Спереди в вырезе экрана установлена 12-мегапиксельная фронтальная камера. Телефон умеет записывать видео в формате 4K при 30 кадрах в секунду.

Питание обеспечивает батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой фирменной зарядки мощностью 25 Вт. В набор беспроводных интерфейсов входят двухдиапазонный Wi-Fi ac и Bluetooth 5.1.

Цвета Samsung Galaxy A27 5G Фото: Samsung

Главным козырем Galaxy A27 5G на фоне конкурентов стало обещание долгосрочной поддержки от производителя. Смартфон поставляется со свежей ОС Android 16 и оболочкой One UI 8.5. Samsung гарантирует выпуск номерных апдейтов ОС и регулярных патчей безопасности в течение 6 лет — смартфон будет сохранять актуальность ПО как минимум до 2032 года.

Цена смартфона пока не раскрыта. Модель будет доступна в четырех расцветках: черной (Black), синей (Blue), светло-розовой (Light Pink) и светло-зеленой (Light Green). Ожидается, что Samsung объявит региональные цены и сроки поступления в продажу в ближайшие дни.

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