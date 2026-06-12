Этот Android-смартфон вы не будете менять 3 года: в чем секрет Samsung Galaxy S23 Ultra (фото)

Единственная претензия к телефону — он не оснащен кремниево-углеродной батареей. В 2023 году время работы аккумулятора емкостью 5000 мАч впечатляло, но сегодня этого может быть недостаточно.

Samsung Galaxy S23 Ultra проработал три года без проблем — он легко справляется с повседневными задачами. Дисплей по-прежнему выглядит отлично, а регулярные обновления программного обеспечения от Samsung гарантируют доступ к большинству новейших и лучших функций, пишет тестировщик Раджеш Панди на androidpolice.com.

Единственная претензия к телефону — он не оснащен кремниево-углеродной батареей. В 2023 году время работы аккумулятора емкостью 5000 мАч впечатляло, но сегодня этого может быть недостаточно, особенно если активно пользоваться функциями ИИ, или, например, VPN-сервисами. Но, а в целом, смартфон выдерживает без подзарядки весь день, говорится в материале.

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Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra Фото: Cкриншот

Интенсивное использование в течение дня, включая Android Auto или навигацию Google Maps, к вечеру полностью разряжает смартфон, пишет тестировщик. Однако он заменил батарею на новую и все проблемы просто улетучились.

Раджеш не рекомендует покупать новые модели, если старые вполне пригодны для выполнения ежедневных задач. Однако если все же вы хотите новый телефон, то старый выбрасывать не нужно — можно найти ему новое применение. Вот 5 верных способов, как это сделать.

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