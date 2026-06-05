Старый смартфон поможет каждому сэкономить деньги: 5 верных способов (фото)

Не стоит выбрасывать старый мобильник, ведь он может служить еще долгие годы в качестве других гаджетов, на покупку которых не придется тратить деньги.

Если в доме есть один или два старых телефона, можно найти им новое применение. Вот 5 способов, как повторно использовать гаджеты, чтобы сэкономить деньги, пишет slashgear.com.

Беспроводная веб-камера

Если нет веб-камеры для компьютера, или качество камеры ноутбука низкое, можно значительно улучшить ситуацию при помощи старого телефона. Во-первых, его встроенная камера, скорее всего, будет гораздо более высокого качества, а во-вторых, зачем тратить деньги на то, что может обеспечить худшее качество изображения?

Превратить телефон в веб-камеру можно при помощи бесплатных приложений вроде DroidCam или EpocCam. Нужно будет загрузить выбранное приложение на смартфон и компьютер (или ноутбук), а затем подключить устройства друг к другу — готово.

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Смартфон можно использовать как пульт ДУ Фото: Скриншот

Смарт-пульт дистанционного управления

Вместо того чтобы покупать универсальный пульт для всех устройств, можно воспользоваться смартфоном.

Прежде чем перенастроить старый телефон в универсальный пульт, нужно сделать несколько вещей: очистить его от ненужных файлов, чтобы освободить место медиаприложений, установить все любимые стриминговые приложения и сервисы, связать учетную запись для каждого из них. После установки и подключения будет все необходимое под рукой для управления всеми медиафайлами.

"Вы даже можете подключить свой старый телефон к другим умным устройствам в вашем доме с помощью Google Home или Amazon Alexa, чтобы наслаждаться дистанционным управлением практически всем", — напоминают эксперты.

Смартфон может послужить в качестве видеорегистратора для автомобиля Фото: androidauthority.com

Видеорегистратор для автомобиля

Старый смартфон поможет сэкономить на покупке видеорегистратора — нужно только скачать специальное приложение, например, DailyRoads Voyager. Автомобилисты смогут делать циклической записи, пользоваться датчиками обнаружения столкновений и отслеживания местоположения.

DailyRoads Voyager использует циклическую запись, периодически удаляя старые записи, поэтому проблема с хранением данных в памяти не возникнет. Другие приложения для видеорегистраторов, такие как Nexar, требуют совместимого видеорегистратора, но предлагают такие преимущества, как запись видео в формате 4K и облачное хранение, так что каждое изображение запечатлено с безупречной детализацией и легкодоступно. Оно даже включает GPS-отслеживание, так что вы будете обеспечены информацией, охватывающей каждую деталь поездки.

Стоит помнить, что некоторые бесплатные приложения содержат рекламу и могут разряжать батарею телефона, особенно если это старая модель. Тем не менее, они представляют собой практичную и экономически выгодную альтернативу.

Смартфон может работать, как камера видеонаблюдения

Камера видеонаблюдения

Приложения для камер видеонаблюдения, такие как AlfredCamera и WardenCam, предлагают простые пошаговые инструкции по настройке прямой трансляции и являются бесплатными. Утилиты нужно установить на старый смартфон и тот, которым человек пользуется в настоящее время, подключить их друг к другу — готово.

Старый телефон следует установить таким образом, чтобы его камера охватывала нужный участок квартиры или дома, и желательно рядом с розеткой, т.к. гаджет со временем будет разряжаться. Держатель для телефона или небольшой штатив отлично подойдут для того, чтобы закрепить девайс.

Из смартфона можно сделать MP3-плеер Фото: Freepik

Отдельный MP3-плеер

Эксперты рекомендуют выполнить сброс до заводских настроек старого смартфона, а затем скачайте популярные музыкальные стриминговые сервисы: Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer и пр. Подписавшись на любой из этих сервисов, можно загружать любимые мелодии или альбомы и слушать их в автономном режиме. Если не смущает периодическая реклама, можно найти бесплатные версии некоторых музыкальных приложений, хотя некоторые функции могут быть доступны только платным подписчикам.

Кроме музыки можно слушать подкасты, аудиокниги.

Ранее сообщали, что смартфоны Xiaomi, Redmi, Poco получат очень важное обновление. Пользователям китайских смартфонов следует установить июньский патч безопасности 2026 года. Это обновление включает важную защиту от критических уязвимостей в Android Framework и System.