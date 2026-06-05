Старий смартфон допоможе кожному заощадити гроші: 5 вірних способів (фото)

Не варто викидати старий мобільник, адже він може служити ще довгі роки в якості інших гаджетів, на купівлю яких не доведеться витрачати гроші.

Якщо в будинку є один або два старих телефони, можна знайти їм нове застосування. Ось 5 способів, як повторно використовувати гаджети, щоб заощадити гроші, пише slashgear.com.

Бездротова веб-камера

Якщо немає веб-камери для комп'ютера, або якість камери ноутбука низька, можна значно поліпшити ситуацію за допомогою старого телефону. По-перше, його вбудована камера, найімовірніше, буде набагато вищої якості, а по-друге, навіщо витрачати гроші на те, що може забезпечити гіршу якість зображення?

Перетворити телефон на веб-камеру можна за допомогою безкоштовних застосунків на кшталт DroidCam або EpocCam. Потрібно буде завантажити обраний застосунок на смартфон і комп'ютер (або ноутбук), а потім під'єднати пристрої один до одного — готово.

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Смартфон можна використовувати як пульт ДУ Фото: Скріншот

Смарт-пульт дистанційного керування

Замість того щоб купувати універсальний пульт для всіх пристроїв, можна скористатися смартфоном.

Перш ніж переналаштувати старий телефон на універсальний пульт, потрібно зробити кілька речей: очистити його від непотрібних файлів, щоб звільнити місце для медіазастосунків, встановити всі улюблені стрімінгові додатки та сервіси, зв'язати обліковий запис для кожного з них. Після установки і підключення буде все необхідне під рукою для управління всіма медіафайлами.

"Ви навіть можете під'єднати свій старий телефон до інших розумних пристроїв у вашому домі за допомогою Google Home або Amazon Alexa, щоб насолоджуватися дистанційним керуванням практично всім", — нагадують експерти.

Смартфон може послужити як відеореєстратор для автомобіля Фото: androidauthority.com

Відеореєстратор для автомобіля

Старий смартфон допоможе заощадити на купівлі відеореєстратора — потрібно тільки завантажити спеціальний додаток, наприклад, DailyRoads Voyager. Автомобілісти зможуть робити циклічні записи, користуватися датчиками виявлення зіткнень і відстеження місця розташування.

DailyRoads Voyager використовує циклічний запис, періодично видаляючи старі записи, тому проблема зі зберіганням даних у пам'яті не виникне. Інші додатки для відеореєстраторів, як-от Nexar, вимагають сумісного відеореєстратора, але пропонують такі переваги, як запис відео у форматі 4K і хмарне зберігання, тож кожне зображення зафіксоване з бездоганною деталізацією і легкодоступне. Воно навіть включає GPS-відстеження, тож ви будете забезпечені інформацією, що охоплює кожну деталь поїздки.

Варто пам'ятати, що деякі безкоштовні додатки містять рекламу і можуть розряджати батарею телефону, особливо якщо це стара модель. Проте, вони являють собою практичну і економічно вигідну альтернативу.

Смартфон може працювати, як камера відеоспостереження

Камера відеоспостереження

Додатки для камер відеоспостереження, як-от AlfredCamera та WardenCam, пропонують прості покрокові інструкції з налаштування прямої трансляції та є безкоштовними. Утиліти потрібно встановити на старий смартфон і той, яким людина користується нині, під'єднати їх одна до одної — готово.

Старий телефон слід встановити таким чином, щоб його камера охоплювала потрібну ділянку квартири або будинку, і бажано поруч із розеткою, тому що гаджет з часом буде розряджатися. Тримач для телефону або невеликий штатив чудово підійдуть для того, щоб закріпити девайс.

Зі смартфона можна зробити MP3-плеєр Фото: Freepik

Окремий MP3-плеєр

Експерти рекомендують виконати скидання до заводських налаштувань старого смартфона, а потім завантажте популярні музичні стрімінгові сервіси: Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer тощо. Підписавшись на будь-який із цих сервісів, можна завантажувати улюблені мелодії або альбоми і слухати їх в автономному режимі. Якщо не бентежить періодична реклама, можна знайти безплатні версії деяких музичних застосунків, хоча деякі функції можуть бути доступні тільки платним передплатникам.

Крім музики можна слухати подкасти, аудіокниги.

Раніше повідомляли, що смартфони Xiaomi, Redmi, Poco отримають дуже важливе оновлення. Користувачам китайських смартфонів слід встановити червневий патч безпеки 2026 року. Це оновлення включає важливий захист від критичних вразливостей в Android Framework і System.