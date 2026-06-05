Готуйтеся: смартфони Xiaomi, Redmi, Poco отримають дуже важливе оновлення, його треба встановити

Користувачам Xiaomi, Redmi і POCO слід встановити червневий патч безпеки 2026 року. Це оновлення включає важливий захист від критичних вразливостей в Android Framework і System.

Google офіційно випустила бюлетень безпеки Android за червень 2026 року, і очікується, що Xiaomi почне розповсюдження червневого патча для відповідних пристроїв Xiaomi, Redmi і POCO найближчими днями, пише ximitime.com.

Патч за червень 2026 року містить важливі виправлення для компонентів Android Framework, System, kernel, GPU, modem і chipset. Він також усуває одну вразливість, яка, за словами Google, вже може бути обмежено і цілеспрямовано використана.

Основні зміни в червневому патчі безпеки 2026 року

Виправлено критичні вразливості в Android Framework. Виправлено численні вразливості компонентів системи Android. Покращено захист від ризиків віддаленого та локального підвищення привілеїв. Виправлено вразливості типу "відмова в обслуговуванні" та розкриття інформації. Додано виправлення безпеки на рівні ядра. Додано патчі безпеки для Qualcomm, MediaTek, Unisoc і виробників графічних процесорів. Покращено загальну безпеку платформи Android для підтримуваних пристроїв.

Смартфони Xiaomi отримають патч безпеки Фото: zdnet.com

Виправлення в Android Framework

Однією з найважливіших частин червневого патча безпеки 2026 року є розділ Android Framework. Google заявляє, що найбільш серйозна вразливість у цьому компоненті може дозволити віддалене підвищення привілеїв без необхідності додаткових прав на виконання. Для експлуатації не потрібна взаємодія з користувачем, що робить цю проблему особливо важливою.

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У розділі Framework містяться виправлення для таких важливих вразливостей:

CVE-2025-65018 — критична вразливість підвищення привілеїв.

CVE-2025-64720 — критична вразливість відмови в обслуговуванні.

CVE-2025-48595 — уразливість підвищення привілеїв високого ступеня серйозності.

Google також зазначає, що вразливість CVE-2025-48595 може бути використана в обмеженому, цілеспрямованому режимі. Це робить патч червня 2026 року більш важливим, ніж звичайне щомісячне оновлення безпеки.

Потрібно оновити смартфон Xiaomi Фото: phonearena.com

Виправлення в системному компоненті Android

Системний компонент Android також отримав велику кількість виправлень безпеки. За даними Google, найбільш серйозна проблема в цьому розділі могла дозволити локальне підвищення привілеїв без необхідності додаткових прав на виконання. Для експлуатації не потрібна взаємодія з користувачем.

У цьому оновленні виправлено такі критичні системні вразливості:

CVE-2026-0043

CVE-2026-0097

CVE-2026-21352

CVE-2026-21353

CVE-2025-64505

CVE-2026-0039

CVE-2026-0040

CVE-2026-0041

CVE-2026-0042

CVE-2026-0044

CVE-2026-0051

CVE-2026-0052

CVE-2026-0080

Ці виправлення підвищують захист від підвищення привілеїв, відмови в обслуговуванні, розкриття інформації та віддаленого виконання коду на пристроях під управлінням Android.

Оновлення запустять у два етапи Фото: gsmarena.com

Рівень виправлень

Бюлетень безпеки Android за червень 2026 р. розділений на два рівні виправлень безпеки. Це важливо, оскільки не всі пристрої завжди отримують один і той самий рівень виправлень одночасно.

Рівень виправлень безпеки 1 червня 2026 р. включає:

виправлення безпеки фреймворка Android. Виправлення компонентів системи Android. Усуває основні вразливості платформи Android. Застосовується до підтримуваних збірок Android 14, Android 15, Android 16 і Android 16 QPR2.

Рівень виправлень безпеки 5 червня 2026 р. включає:

усі виправлення безпеки від 1 червня 2026 р. Додає виправлення безпеки ядра Android. Виправлення компонентів Qualcomm. Виправлення компонентів із закритим вихідним кодом Qualcomm. Виправлення модему MediaTek, прелоадера та geniezone. Виправлення безпеки модему Unisoc. Виправлення безпеки графічного процесора Imagination PowerVR.

Для користувачів Xiaomi патч від 05.06.2026 більш важливий, оскільки він містить виправлення на рівні виробника для чипсетів і апаратних компонентів, які використовуються в багатьох пристроях Xiaomi, Redmi і POCO.

Смартфони redmi теж отримають оновлення безпеки Фото: gsmarena.com

Виправлення безпеки від виробників

Повний патч безпеки за червень 2026 року також містить кілька оновлень безпеки, специфічних для виробників. Вони особливо важливі для пристроїв, що використовують платформи Qualcomm Snapdragon і MediaTek Dimensity.

Ядро: виправлено серйозну вразливість у підкомпоненті Net. Графічний процесор Imagination PowerVR: виправлено кілька серйозних вразливостей графічного процесора. MediaTek: виправлено проблеми безпеки модему, прелоадера і geniezone. Unisoc: виправлено кілька вразливостей, пов'язаних із модемом. Qualcomm: виправлено вразливості компонента Display. Компоненти із закритим вихідним кодом Qualcomm: виправлено кілька критичних і серйозних вразливостей.

Смартфони POCO потрібно оновити Фото: gsmarena.com

Чому це оновлення важливе для користувачів Xiaomi

Патч безпеки за червень 2026 року важливий для користувачів Xiaomi, Redmi і POCO, тому що він містить не тільки базові виправлення системи Android. Оновлення також усуває вразливості на рівні чіпсета, які можуть зачіпати модем, дисплей, графічний процесор та інші низькорівневі компоненти.

Багато пристроїв Xiaomi використовують чіпсети Qualcomm Snapdragon, а моделі Redmi і POCO використовують чіпсети MediaTek Dimensity. Патчі від виробника можуть поліпшити захист не тільки в рамках самої операційної системи Android. Оновлення може не додавати нових функцій, але воно покращує основу безпеки HyperOS.

Чи варто встановлювати ці оновлення

Користувачам Xiaomi, Redmi і POCO слід встановити червневий патч безпеки 2026 року, щойно він стане доступним. Це оновлення може не приносити видимих змін до інтерфейсу, але воно містить важливий захист від критичних вразливостей в Android Framework і System, покращує захист від ризиків підвищення привілеїв, містить патчі безпеки на рівні виробника для Qualcomm і MediaTek, усуває вразливість, яка, можливо, вже піддається обмеженій цілеспрямованій експлуатації, підвищує загальну безпеку пристроїв HyperOS.

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