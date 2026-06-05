Що робити, якщо смартфон Samsung Galaxy почав гальмувати і давати збої: поради експерта

На телефонах Samsung Galaxy можна автоматизувати регулярне перезавантаження, забезпечуючи безперебійну роботу без необхідності ручного втручання.

Смартфони з часом починають гальмувати. Зазвичай це відбувається через додатки, які працюють у фоновому режимі, що призводить до накопичення кешу і перевантаження системних процесів. У результаті навіть флагманський смартфон починає працювати повільно після тривалого використання. Очищення пам'яті та видалення застосунків можуть допомогти, але є один простий і ефективний спосіб підтримувати продуктивність — регулярне перезавантаження телефону, пише gadgets360.com.

Чому перезавантаження допомагає і що означає автоматичне перезавантаження

Перезавантаження смартфона очищає тимчасові файли, оновлює системну пам'ять і зупиняє фонові процеси, які можуть уповільнювати роботу. Простіше кажучи, це може допомогти поліпшити чуйність, виправити дрібні неполадки і навіть підвищити ефективність використання батареї. Samsung пропонує функцію автоматичної оптимізації, яка дає змогу смартфонам Galaxy періодично перезавантажуватися, зазвичай у той час, коли ним не користуються.

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Завдяки автоматичній оптимізації система може завчасно оновлюватися через регулярні інтервали, замість того щоб пасивно чекати на виникнення проблем із продуктивністю. Виробник навіть рекомендує робити це час від часу, щоб запобігти зависанням або затримкам, особливо якщо телефон активно використовується протягом дня.

Смартфони Samsung Galaxy Фото: zdnet.com

Як налаштувати автоматичне перезавантаження на телефонах Samsung Galaxy

Налаштувати автоматичне перезавантаження на пристрої Samsung Galaxy досить просто. Точні кроки можуть трохи відрізнятися залежно від версії One UI.

Ось як увімкнути автоматичну оптимізацію:

Відкрийте додаток "Налаштування" на смартфоні Samsung Galaxy. Прокрутіть униз і натисніть "Догляд за батареєю і пристроєм". На вкладці "Додатковий догляд" виберіть параметр "Автоматична оптимізація". Увімкніть функцію автоматичного перезапуску. Ви також можете вибрати бажаний день (або дні) і час для перезапуску.

Після увімкнення телефон Samsung буде автоматично перезавантажуватися відповідно до попередньо встановленого розкладу. Користувачам рекомендується вибирати час, коли телефон не використовується. Наприклад, можна встановити цю функцію на ранній ранок або пізній вечір.

Samsung заявляє, що смартфон Galaxy буде перезавантажуватися тільки при дотриманні певних умов. До них належать вимкнений екран, невикористаний пристрій, рівень заряду батареї вище 30% і вимкнене блокування SIM-карти. Це, як стверджується, гарантує, що процес не перерве активне використання або критично важливі функції.

Смартфони Samsung Galaxy потрібно час від часу перезавантажувати Фото: Cкриншот

Поради щодо забезпечення безперебійної роботи

Крім автоматичного перезавантаження, можна зробити ще кілька кроків, щоб телефон працював якнайкраще, радить експерт Девід Деліма.

Регулярно використовуйте Device Care — вбудований інструмент Device Care від Samsung допомагає оптимізувати роботу батареї, пам'яті та сховища. Його можна активувати вручну для швидкого оновлення. Як альтернативу можна налаштувати автоматичну оптимізацію.

Періодично очищайте кеш. Це допоможе звільнити місце і забезпечити безперебійну роботу телефону.

Оновлюйте програмне забезпечення — встановлюйте останні оновлення для Android і застосунків, щоб скористатися виправленнями помилок, поліпшеннями продуктивності та оновленнями безпеки.

Керуйте фоновими додатками — обмежте роботу додатків, особливо тих, що рідко використовуються, у фоновому режимі, щоб економити пам'ять і заряд батареї.

Звільніть місце в сховищі — майже заповнене сховище часто призводить до уповільнення роботи пристрою. Розгляньте можливість видалення додатків, які більше не використовується, очищення старих і великих файлів або переміщення даних у хмарні сховища.

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