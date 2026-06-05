Что делать, если смартфон Samsung Galaxy начал тормозить и давать сбои: советы эксперта

На телефонах Samsung Galaxy можно автоматизировать регулярную перезагрузку, обеспечивая бесперебойную работу без необходимости ручного вмешательства.

Смартфоны со временем начинают тормозить. Обычно это происходит из-за приложений, работающих в фоновом режиме, что приводит к накоплению кэша и перегрузке системных процессов. В результате даже флагманский смартфон начинает работать медленно после длительного использования. Очистка памяти и удаление приложений могут помочь, но есть один простой и эффективный способ поддерживать производительность — регулярная перезагрузка телефона, пишет gadgets360.com.

Почему перезагрузка помогает и что означает автоматическая перезагрузка

Перезагрузка смартфона очищает временные файлы, обновляет системную память и останавливает фоновые процессы, которые могут замедлять работу. Проще говоря, это может помочь улучшить отзывчивость, исправить мелкие неполадки и даже повысить эффективность использования батареи. Samsung предлагает функцию автоматической оптимизации, которая позволяет смартфонам Galaxy периодически перезагружаться, обычно в то время, когда им не пользуются.

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Благодаря автоматической оптимизации система может заблаговременно обновляться через регулярные интервалы, вместо того чтобы пассивно ждать возникновения проблем с производительностью. Производитель даже рекомендует делать это время от времени, чтобы предотвратить зависания или задержки, особенно если телефон активно используется в течение дня.

Смартфоны Samsung Galaxy Фото: zdnet.com

Как настроить автоматическую перезагрузку на телефонах Samsung Galaxy

Настроить автоматическую перезагрузку на устройстве Samsung Galaxy довольно просто. Точные шаги могут немного отличаться в зависимости от версии One UI.

Вот как включить автоматическую оптимизацию:

Откройте приложение "Настройки" на смартфоне Samsung Galaxy. Прокрутите вниз и нажмите "Уход за батареей и устройством". На вкладке "Дополнительный уход" выберите параметр "Автоматическая оптимизация". Включите функцию автоматического перезапуска. Вы также можете выбрать желаемый день (или дни) и время для перезапуска.

После включения телефон Samsung будет автоматически перезагружаться в соответствии с предустановленным расписанием. Пользователям рекомендуется выбирать время, когда телефон не используется. Например, можно установить эту функцию на раннее утро или поздний вечер.

Samsung заявляет, что смартфон Galaxy будет перезагружаться только при соблюдении определенных условий. К ним относятся выключенный экран, неиспользуемое устройство, уровень заряда батареи выше 30% и отключенная блокировка SIM-карты. Это, как утверждается, гарантирует, что процесс не прервет активное использование или критически важные функции.

Смартфоны Samsung Galaxy нужно время от времени перезагружать Фото: Cкриншот

Советы по обеспечению бесперебойной работы

Помимо автоматической перезагрузки, можно предпринять еще несколько шагов, чтобы телефон работал наилучшим образом, советует эксперт Дэвид Делима.

Регулярно используйте Device Care — встроенный инструмент Device Care от Samsung помогает оптимизировать работу батареи, памяти и хранилища. Его можно активировать вручную для быстрого обновления. В качестве альтернативы можно настроить автоматическую оптимизацию.

Периодически очищайте кэш. Это поможет освободить место и обеспечить бесперебойную работу телефона.

Обновляйте программное обеспечение — устанавливайте последние обновления для Android и приложений, чтобы воспользоваться исправлениями ошибок, улучшениями производительности и обновлениями безопасности.

Управляйте фоновыми приложениями — ограничьте работу приложений, особенно тех, которые редко используется, в фоновом режиме, чтобы экономить память и заряд батареи.

Освободите место в хранилище — почти заполненное хранилище часто приводит к замедлению работы устройства. Рассмотрите возможность удаления приложений, которые больше не используется, очистки старых и больших файлов или перемещения данных в облачные хранилища.

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