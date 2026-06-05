Готовьтесь: смартфоны Xiaomi, Redmi, Poco получат очень важное обновление, его надо установить

Пользователям Xiaomi, Redmi и POCO следует установить июньский патч безопасности 2026 года. Это обновление включает важную защиту от критических уязвимостей в Android Framework и System.

Google официально выпустила бюллетень безопасности Android за июнь 2026 года, и ожидается, что Xiaomi начнет распространение июньского патча для соответствующих устройств Xiaomi, Redmi и POCO в ближайшие дни, пишет ximitime.com.

Патч за июнь 2026 года включает важные исправления для компонентов Android Framework, System, kernel, GPU, modem и chipset. Он также устраняет одну уязвимость, которая, по словам Google, уже может быть ограниченно и целенаправленно использована.

Основные изменения в июньском патче безопасности 2026 года

Исправлены критические уязвимости в Android Framework. Исправлены многочисленные уязвимости компонентов системы Android. Улучшена защита от рисков удаленного и локального повышения привилегий. Исправлены уязвимости типа "отказ в обслуживании" и раскрытия информации. Добавлены исправления безопасности на уровне ядра. Добавлены патчи безопасности для Qualcomm, MediaTek, Unisoc и производителей графических процессоров. Улучшена общая безопасность платформы Android для поддерживаемых устройств.

Смартфоны Xiaomi получат патч безопасности Фото: zdnet.com

Исправления в Android Framework

Одной из наиболее важных частей июньского патча безопасности 2026 года является раздел Android Framework. Google заявляет, что наиболее серьезная уязвимость в этом компоненте может позволить удаленное повышение привилегий без необходимости дополнительных прав на выполнение. Для эксплуатации не требуется взаимодействие с пользователем, что делает эту проблему особенно важной.

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В разделе Framework содержатся исправления для следующих важных уязвимостей:

CVE-2025-65018 — критическая уязвимость повышения привилегий.

CVE-2025-64720 — критическая уязвимость отказа в обслуживании.

CVE-2025-48595 — уязвимость повышения привилегий высокой степени серьезности.

Google также отмечает, что уязвимость CVE-2025-48595 может быть использована в ограниченном, целенаправленном режиме. Это делает патч июня 2026 года более важным, чем обычное ежемесячное обновление безопасности.

Нужно обновить смартфон Xiaomi Фото: phonearena.com

Исправления в системном компоненте Android

Системный компонент Android также получил большое количество исправлений безопасности. По данным Google, наиболее серьезная проблема в этом разделе могла позволить локальное повышение привилегий без необходимости дополнительных прав на выполнение. Для эксплуатации не требуется взаимодействие с пользователем.

В этом обновлении исправлены следующие критические системные уязвимости:

CVE-2026-0043

CVE-2026-0097

CVE-2026-21352

CVE-2026-21353

CVE-2025-64505

CVE-2026-0039

CVE-2026-0040

CVE-2026-0041

CVE-2026-0042

CVE-2026-0044

CVE-2026-0051

CVE-2026-0052

CVE-2026-0080

Эти исправления повышают защиту от повышения привилегий, отказа в обслуживании, раскрытия информации и удаленного выполнения кода на устройствах под управлением Android.

Обновления запустят в два этапа Фото: gsmarena.com

Уровень исправлений

Бюллетень безопасности Android за июнь 2026 г. разделен на два уровня исправлений безопасности. Это важно, поскольку не все устройства всегда получают один и тот же уровень исправлений одновременно.

Уровень исправлений безопасности 1 июня 2026 г. включает:

исправления безопасности фреймворка Android. Исправления компонентов системы Android. Устраняет основные уязвимости платформы Android. Применяется к поддерживаемым сборкам Android 14, Android 15, Android 16 и Android 16 QPR2.

Уровень исправлений безопасности 5 июня 2026 г. включает:

все исправления безопасности от 1 июня 2026 г. Добавляет исправления безопасности ядра Android. Исправления компонентов Qualcomm. Исправления компонентов с закрытым исходным кодом Qualcomm. Исправления модема MediaTek, прелоадера и geniezone. Исправления безопасности модема Unisoc. Исправления безопасности графического процессора Imagination PowerVR.

Для пользователей Xiaomi патч от 05.06.2026 более важен, поскольку он включает исправления на уровне производителя для чипсетов и аппаратных компонентов, используемых во многих устройствах Xiaomi, Redmi и POCO.

Смартфоны redmi тоже получат обновления безопасности Фото: gsmarena.com

Исправления безопасности от производителей

Полный патч безопасности за июнь 2026 года также включает в себя несколько обновлений безопасности, специфичных для производителей. Они особенно важны для устройств, использующих платформы Qualcomm Snapdragon и MediaTek Dimensity.

Ядро: исправлена ​​серьезная уязвимость в подкомпоненте Net. Графический процессор Imagination PowerVR: исправлено несколько серьезных уязвимостей графического процессора. MediaTek: исправлены проблемы безопасности модема, прелоадера и geniezone. Unisoc: исправлено несколько уязвимостей, связанных с модемом. Qualcomm: исправлены уязвимости компонента Display. Компоненты с закрытым исходным кодом Qualcomm: исправлено несколько критических и серьезных уязвимостей.

Смартфоны POCO нужно обновить Фото: gsmarena.com

Почему это обновление важны для пользователей Xiaomi

Патч безопасности за июнь 2026 года важен для пользователей Xiaomi, Redmi и POCO, потому что он включает в себя не только базовые исправления системы Android. Обновление также устраняет уязвимости на уровне чипсета, которые могут затрагивать модем, дисплей, графический процессор и другие низкоуровневые компоненты.

Многие устройства Xiaomi используют чипсеты Qualcomm Snapdragon, а модели Redmi и POCO используют чипсеты MediaTek Dimensity. Патчи от производителя могут улучшить защиту не только в рамках самой операционной системы Android. Обновление может не добавлять новых функций, но оно улучшает основу безопасности HyperOS.

Стоит ли устанавливать эти обновления

Пользователям Xiaomi, Redmi и POCO следует установить июньский патч безопасности 2026 года, как только он станет доступен. Это обновление может не приносить видимых изменений в интерфейс, но оно включает важную защиту от критических уязвимостей в Android Framework и System, улучшает защиту от рисков повышения привилегий, включает патчи безопасности на уровне производителя для Qualcomm и MediaTek, устраняет уязвимость, которая, возможно, уже подвергается ограниченной целенаправленной эксплуатации, повышает общую безопасность устройств HyperOS.

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