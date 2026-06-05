Готовьтесь: смартфоны Xiaomi, Redmi, Poco получат очень важное обновление, его надо установить
Пользователям Xiaomi, Redmi и POCO следует установить июньский патч безопасности 2026 года. Это обновление включает важную защиту от критических уязвимостей в Android Framework и System.
Google официально выпустила бюллетень безопасности Android за июнь 2026 года, и ожидается, что Xiaomi начнет распространение июньского патча для соответствующих устройств Xiaomi, Redmi и POCO в ближайшие дни, пишет ximitime.com.
Патч за июнь 2026 года включает важные исправления для компонентов Android Framework, System, kernel, GPU, modem и chipset. Он также устраняет одну уязвимость, которая, по словам Google, уже может быть ограниченно и целенаправленно использована.
Основные изменения в июньском патче безопасности 2026 года
- Исправлены критические уязвимости в Android Framework.
- Исправлены многочисленные уязвимости компонентов системы Android.
- Улучшена защита от рисков удаленного и локального повышения привилегий.
- Исправлены уязвимости типа "отказ в обслуживании" и раскрытия информации.
- Добавлены исправления безопасности на уровне ядра.
- Добавлены патчи безопасности для Qualcomm, MediaTek, Unisoc и производителей графических процессоров.
- Улучшена общая безопасность платформы Android для поддерживаемых устройств.
Исправления в Android Framework
Одной из наиболее важных частей июньского патча безопасности 2026 года является раздел Android Framework. Google заявляет, что наиболее серьезная уязвимость в этом компоненте может позволить удаленное повышение привилегий без необходимости дополнительных прав на выполнение. Для эксплуатации не требуется взаимодействие с пользователем, что делает эту проблему особенно важной.
В разделе Framework содержатся исправления для следующих важных уязвимостей:
- CVE-2025-65018 — критическая уязвимость повышения привилегий.
- CVE-2025-64720 — критическая уязвимость отказа в обслуживании.
- CVE-2025-48595 — уязвимость повышения привилегий высокой степени серьезности.
Google также отмечает, что уязвимость CVE-2025-48595 может быть использована в ограниченном, целенаправленном режиме. Это делает патч июня 2026 года более важным, чем обычное ежемесячное обновление безопасности.
Исправления в системном компоненте Android
Системный компонент Android также получил большое количество исправлений безопасности. По данным Google, наиболее серьезная проблема в этом разделе могла позволить локальное повышение привилегий без необходимости дополнительных прав на выполнение. Для эксплуатации не требуется взаимодействие с пользователем.
В этом обновлении исправлены следующие критические системные уязвимости:
- CVE-2026-0043
- CVE-2026-0097
- CVE-2026-21352
- CVE-2026-21353
- CVE-2025-64505
- CVE-2026-0039
- CVE-2026-0040
- CVE-2026-0041
- CVE-2026-0042
- CVE-2026-0044
- CVE-2026-0051
- CVE-2026-0052
- CVE-2026-0080
Эти исправления повышают защиту от повышения привилегий, отказа в обслуживании, раскрытия информации и удаленного выполнения кода на устройствах под управлением Android.
Уровень исправлений
Бюллетень безопасности Android за июнь 2026 г. разделен на два уровня исправлений безопасности. Это важно, поскольку не все устройства всегда получают один и тот же уровень исправлений одновременно.
Уровень исправлений безопасности 1 июня 2026 г. включает:
- исправления безопасности фреймворка Android.
- Исправления компонентов системы Android.
- Устраняет основные уязвимости платформы Android.
- Применяется к поддерживаемым сборкам Android 14, Android 15, Android 16 и Android 16 QPR2.
Уровень исправлений безопасности 5 июня 2026 г. включает:
- все исправления безопасности от 1 июня 2026 г.
- Добавляет исправления безопасности ядра Android.
- Исправления компонентов Qualcomm.
- Исправления компонентов с закрытым исходным кодом Qualcomm.
- Исправления модема MediaTek, прелоадера и geniezone.
- Исправления безопасности модема Unisoc.
- Исправления безопасности графического процессора Imagination PowerVR.
Для пользователей Xiaomi патч от 05.06.2026 более важен, поскольку он включает исправления на уровне производителя для чипсетов и аппаратных компонентов, используемых во многих устройствах Xiaomi, Redmi и POCO.
Исправления безопасности от производителей
Полный патч безопасности за июнь 2026 года также включает в себя несколько обновлений безопасности, специфичных для производителей. Они особенно важны для устройств, использующих платформы Qualcomm Snapdragon и MediaTek Dimensity.
- Ядро: исправлена серьезная уязвимость в подкомпоненте Net.
- Графический процессор Imagination PowerVR: исправлено несколько серьезных уязвимостей графического процессора.
- MediaTek: исправлены проблемы безопасности модема, прелоадера и geniezone.
- Unisoc: исправлено несколько уязвимостей, связанных с модемом.
- Qualcomm: исправлены уязвимости компонента Display.
- Компоненты с закрытым исходным кодом Qualcomm: исправлено несколько критических и серьезных уязвимостей.
Почему это обновление важны для пользователей Xiaomi
Патч безопасности за июнь 2026 года важен для пользователей Xiaomi, Redmi и POCO, потому что он включает в себя не только базовые исправления системы Android. Обновление также устраняет уязвимости на уровне чипсета, которые могут затрагивать модем, дисплей, графический процессор и другие низкоуровневые компоненты.
Многие устройства Xiaomi используют чипсеты Qualcomm Snapdragon, а модели Redmi и POCO используют чипсеты MediaTek Dimensity. Патчи от производителя могут улучшить защиту не только в рамках самой операционной системы Android. Обновление может не добавлять новых функций, но оно улучшает основу безопасности HyperOS.
Стоит ли устанавливать эти обновления
Пользователям Xiaomi, Redmi и POCO следует установить июньский патч безопасности 2026 года, как только он станет доступен. Это обновление может не приносить видимых изменений в интерфейс, но оно включает важную защиту от критических уязвимостей в Android Framework и System, улучшает защиту от рисков повышения привилегий, включает патчи безопасности на уровне производителя для Qualcomm и MediaTek, устраняет уязвимость, которая, возможно, уже подвергается ограниченной целенаправленной эксплуатации, повышает общую безопасность устройств HyperOS.
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