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Готовьтесь: смартфоны Xiaomi, Redmi, Poco получат очень важное обновление, его надо установить

смартфон Xiaomi 11
Смартфоны Xiaomi получат обновления безопасности: иллюстративное фото | Фото: gsmarena.com

Пользователям Xiaomi, Redmi и POCO следует установить июньский патч безопасности 2026 года. Это обновление включает важную защиту от критических уязвимостей в Android Framework и System.

Google официально выпустила бюллетень безопасности Android за июнь 2026 года, и ожидается, что Xiaomi начнет распространение июньского патча для соответствующих устройств Xiaomi, Redmi и POCO в ближайшие дни, пишет ximitime.com.

Патч за июнь 2026 года включает важные исправления для компонентов Android Framework, System, kernel, GPU, modem и chipset. Он также устраняет одну уязвимость, которая, по словам Google, уже может быть ограниченно и целенаправленно использована.

Основные изменения в июньском патче безопасности 2026 года

  1. Исправлены критические уязвимости в Android Framework.
  2. Исправлены многочисленные уязвимости компонентов системы Android.
  3. Улучшена защита от рисков удаленного и локального повышения привилегий.
  4. Исправлены уязвимости типа "отказ в обслуживании" и раскрытия информации.
  5. Добавлены исправления безопасности на уровне ядра.
  6. Добавлены патчи безопасности для Qualcomm, MediaTek, Unisoc и производителей графических процессоров.
  7. Улучшена общая безопасность платформы Android для поддерживаемых устройств.
смартфон Xiaomi в руке
Смартфоны Xiaomi получат патч безопасности
Фото: zdnet.com

Исправления в Android Framework

Одной из наиболее важных частей июньского патча безопасности 2026 года является раздел Android Framework. Google заявляет, что наиболее серьезная уязвимость в этом компоненте может позволить удаленное повышение привилегий без необходимости дополнительных прав на выполнение. Для эксплуатации не требуется взаимодействие с пользователем, что делает эту проблему особенно важной.

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В разделе Framework содержатся исправления для следующих важных уязвимостей:

  • CVE-2025-65018 — критическая уязвимость повышения привилегий.
  • CVE-2025-64720 — критическая уязвимость отказа в обслуживании.
  • CVE-2025-48595 — уязвимость повышения привилегий высокой степени серьезности.

Google также отмечает, что уязвимость CVE-2025-48595 может быть использована в ограниченном, целенаправленном режиме. Это делает патч июня 2026 года более важным, чем обычное ежемесячное обновление безопасности.

смартфон Xiaomi
Нужно обновить смартфон Xiaomi
Фото: phonearena.com

Исправления в системном компоненте Android

Системный компонент Android также получил большое количество исправлений безопасности. По данным Google, наиболее серьезная проблема в этом разделе могла позволить локальное повышение привилегий без необходимости дополнительных прав на выполнение. Для эксплуатации не требуется взаимодействие с пользователем.

В этом обновлении исправлены следующие критические системные уязвимости:

  • CVE-2026-0043
  • CVE-2026-0097
  • CVE-2026-21352
  • CVE-2026-21353
  • CVE-2025-64505
  • CVE-2026-0039
  • CVE-2026-0040
  • CVE-2026-0041
  • CVE-2026-0042
  • CVE-2026-0044
  • CVE-2026-0051
  • CVE-2026-0052
  • CVE-2026-0080

Эти исправления повышают защиту от повышения привилегий, отказа в обслуживании, раскрытия информации и удаленного выполнения кода на устройствах под управлением Android.

смартфон Xiaomi
Обновления запустят в два этапа
Фото: gsmarena.com

Уровень исправлений

Бюллетень безопасности Android за июнь 2026 г. разделен на два уровня исправлений безопасности. Это важно, поскольку не все устройства всегда получают один и тот же уровень исправлений одновременно.

Уровень исправлений безопасности 1 июня 2026 г. включает:

  1. исправления безопасности фреймворка Android.
  2. Исправления компонентов системы Android.
  3. Устраняет основные уязвимости платформы Android.
  4. Применяется к поддерживаемым сборкам Android 14, Android 15, Android 16 и Android 16 QPR2.

Уровень исправлений безопасности 5 июня 2026 г. включает:

  1. все исправления безопасности от 1 июня 2026 г.
  2. Добавляет исправления безопасности ядра Android.
  3. Исправления компонентов Qualcomm.
  4. Исправления компонентов с закрытым исходным кодом Qualcomm.
  5. Исправления модема MediaTek, прелоадера и geniezone.
  6. Исправления безопасности модема Unisoc.
  7. Исправления безопасности графического процессора Imagination PowerVR.

Для пользователей Xiaomi патч от 05.06.2026 более важен, поскольку он включает исправления на уровне производителя для чипсетов и аппаратных компонентов, используемых во многих устройствах Xiaomi, Redmi и POCO.

смартфон xiaomi redmi note 14 pro
Смартфоны redmi тоже получат обновления безопасности
Фото: gsmarena.com

Исправления безопасности от производителей

Полный патч безопасности за июнь 2026 года также включает в себя несколько обновлений безопасности, специфичных для производителей. Они особенно важны для устройств, использующих платформы Qualcomm Snapdragon и MediaTek Dimensity.

  1. Ядро: исправлена ​​серьезная уязвимость в подкомпоненте Net.
  2. Графический процессор Imagination PowerVR: исправлено несколько серьезных уязвимостей графического процессора.
  3. MediaTek: исправлены проблемы безопасности модема, прелоадера и geniezone.
  4. Unisoc: исправлено несколько уязвимостей, связанных с модемом.
  5. Qualcomm: исправлены уязвимости компонента Display.
  6. Компоненты с закрытым исходным кодом Qualcomm: исправлено несколько критических и серьезных уязвимостей.
Poco F7 Pro смартфон
Смартфоны POCO нужно обновить
Фото: gsmarena.com

Почему это обновление важны для пользователей Xiaomi

Патч безопасности за июнь 2026 года важен для пользователей Xiaomi, Redmi и POCO, потому что он включает в себя не только базовые исправления системы Android. Обновление также устраняет уязвимости на уровне чипсета, которые могут затрагивать модем, дисплей, графический процессор и другие низкоуровневые компоненты.

Многие устройства Xiaomi используют чипсеты Qualcomm Snapdragon, а модели Redmi и POCO используют чипсеты MediaTek Dimensity. Патчи от производителя могут улучшить защиту не только в рамках самой операционной системы Android. Обновление может не добавлять новых функций, но оно улучшает основу безопасности HyperOS.

Стоит ли устанавливать эти обновления

Пользователям Xiaomi, Redmi и POCO следует установить июньский патч безопасности 2026 года, как только он станет доступен. Это обновление может не приносить видимых изменений в интерфейс, но оно включает важную защиту от критических уязвимостей в Android Framework и System, улучшает защиту от рисков повышения привилегий, включает патчи безопасности на уровне производителя для Qualcomm и MediaTek, устраняет уязвимость, которая, возможно, уже подвергается ограниченной целенаправленной эксплуатации, повышает общую безопасность устройств HyperOS.

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