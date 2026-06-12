Цей Android-смартфон ви не будете міняти 3 роки: у чому секрет Samsung Galaxy S23 Ultra (фото)

Єдина претензія до телефону — він не оснащений кремнієво-вуглецевим акумулятором. У 2023 році час роботи акумулятора ємністю 5000 мА·год вражав, але сьогодні цього може бути недостатньо.

Samsung Galaxy S23 Ultra пропрацював три роки без проблем — він легко справляється з повсякденними завданнями. Дисплей, як і раніше, виглядає чудово, а регулярні оновлення програмного забезпечення від Samsung гарантують доступ до більшості новітніх і найкращих функцій, пише тестувальник Раджеш Панді на androidpolice.com.

Єдина претензія до телефону — він не оснащений кремнієво-вуглецевим акумулятором. У 2023 році час роботи акумулятора ємністю 5000 мАг вражав, але сьогодні цього може бути недостатньо, особливо якщо активно користуватися функціями ШІ або, наприклад, VPN-сервісами. Але, загалом, смартфон витримує без підзарядки весь день, йдеться в матеріалі.

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Смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra Фото: Cкриншот

Інтенсивне використання протягом дня, зокрема Android Auto або навігацію Google Maps, до вечора повністю розряджає смартфон, пише тестувальник. Однак він замінив акумулятор на новий, і всі проблеми просто зникли.

Раджеш не радить купувати нові моделі, якщо старі цілком підходять для виконання щоденних завдань. Однак якщо ви все ж хочете новий телефон, то старий викидати не потрібно — можна знайти йому нове застосування. Ось 5 надійних способів, як це зробити.

Раніше ми повідомляли, що експерти обрали трійку найкращих телевізорів розміром до 50 дюймів від TCL, Samsung та LG. Фахівці протестували 48- та 50-дюймові телевізори середнього класу. Визначившись із трійкою лідерів, вони назвали такі моделі, як Samsung QN90F, LG OLED48B5 та TCL C6K.

Також повідомлялося про те, як правильно вибрати телевізор у 2026 році. Якщо потрібен телевізор із максимальним набором функцій, доведеться заплатити за нього близько 800 доларів США. Але можна знайти телевізори, які коштують удвічі дешевше, якщо вас не бентежить зниження продуктивності.