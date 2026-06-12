Бюджетні та якісні: топ 3 телевізора до 50 дюймів від TCL, Samsung, LG (фото)

Експерти протестували 48- та 50-дюймові телевізори середнього класу. Визначившись із трійкою лідерів, вони назвали такі моделі, як Samsung QN90F, LG OLED48B5 та TCL C6K.

Тестувальники techradar.com випробували кілька телевізорів з діагоналлю 48–50 дюймів. Вони дійшли висновку, що деяким моделям від TCL, Samsung та LG на сьогоднішньому ринку немає рівних.

Телевізор Samsung QN90F

Під час тестування експертів вразили ефективне локальне затемнення QN90F, яскраві кольори та висока контрастність, а також антибліковий екран — навіть при увімкненому верхньому освітленні екран телевізора залишався без відблисків. Він також добре справляється з відображенням руху та має широкий кут огляду.

Телевізор Samsung QN90F Фото: Future

QN90F підтримує чотири порти HDMI 2.1, включаючи 4K 165 Гц, VRR (AMD FreeSync Premium Pro), ALLM та ігри з HDR10+. Він також відрізняється наднизькою затримкою введення в 9,5 мс, що забезпечує швидку та чутливу роботу в іграх, а також безліччю хмарних ігрових можливостей, доступних через Samsung Gaming Hub.

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QN90F також демонструє чудові результати в плані звуку, забезпечуючи точне відтворення, високу чіткість та потужність.

Телевізор LG OLED48B5

Під час тестування LG B5 продемонстрував високу якість зображення. Звичайно, йому бракує яскравості моделей вищого класу, але це єдина претензія. Його кольори яскраві, деталізація вишукана, а контрастність висока: все, що можна бажати від преміального OLED-телевізора.

Телевізор LG OLED48B5 Фото: TechRadar

B5 підтримує 4K 120 Гц, усі варіанти змінної частоти оновлення та ігри з Dolby Vision — усі чотири порти HDMI підтримують ці функції. Час затримки введення в 9,1 мс є одним з найкращих, а це означає, що незалежно від того, у яку гру грають, продуктивність завжди буде плавною.

З огляду на середню ціну в 599 доларів за 48-дюймовий OLED-телевізор, B5 — це справді гарне співвідношення ціни та якості.

Телевізор TCL C6K

Телевізор TCL C6K пропонує технологію mini-LED у більш доступному ціновому сегменті, і це, безперечно, один із найкращих за якістю зображення недорогих телевізорів, які тестували експерти. Кольори насичені, текстури чіткі, а контрастність висока. Добре виглядають його чорні тони: вони глибокі та насичені, що ніколи не гарантується для mini-LED.

Телевізор TCL C6K Фото: TCL

Не все так ідеально: середня яскравість і кути огляду, а також певне затемнення чорного кольору в деяких сценах, але за ці гроші зображення цілком пристойне.

C6K підтримує 4K 144 Гц, FreeSync Premium Pro, ALLM та Dolby Vision: вражаючий перелік функцій за таку ціну. Завдяки гідному часу затримки введення в 13,6 с, він також забезпечує плавний ігровий процес, який порадує більшість геймерів.

Фокус писав про те, як правильно підібрати телевізор для вітальні. Якщо потрібен телевізор із максимальним набором функцій, доведеться заплатити за нього близько 800 доларів США. Але можна знайти ТВ-панелі вдвічі дешевше, якщо не бентежить зниження продуктивності.