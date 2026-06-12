Бюджетные и качественные: топ-3 телевизора до 50 дюймов от TCL, Samsung, LG (фото)

Эксперты протестировали 48- и 50-дюймовые телевизоры среднего класса. Определившись с тройкой лидеров, они назвали такие модели, как Samsung QN90F, LG OLED48B5 и TCL C6K.

Тестировщики techradar.com испытали несколько ТВ-панелей с диагональю 48-50 дюймов. Они пришли ко мнению, что некоторым моделям от TCL, Samsung, LG на рынке сегодня нет равных.

Телевизор Samsung QN90F

В ходе тестирования экспертов впечатлили эффективное локальное затемнение QN90F, яркие цвета и высокая контрастность, антибликовый экран — даже при включенном верхнем освещении экран телевизора оставался без бликов. Он также хорошо справляется с отображением движения и имеет широкий угол обзора.

Телевизор Samsung QN90F Фото: Future

QN90F поддерживает четыре порта HDMI 2.1, включая 4K 165 Гц, VRR (AMD FreeSync Premium Pro), ALLM и игры с HDR10+. Он также отличается сверхнизкой задержкой ввода в 9,5 мс, что обеспечивает быструю и отзывчивую работу в играх, а также множеством облачных игровых возможностей, доступных через Samsung Gaming Hub.

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QN90F также демонстрирует отличные результаты в плане звука, обеспечивая точное воспроизведение, высокую четкость и мощность.

Телевизор LG OLED48B5

Во время тестирования LG B5 продемонстрировал высокое качество изображения. Конечно, ему не хватает яркости моделей более высокого класса, но это единственная претензия. Его цвета яркие, детализация изысканная, а контрастность высокая: все, что можно пожелать от премиального OLED-телевизора.

Телевизор LG OLED48B5 Фото: TechRadar

B5 поддерживает 4K 120 Гц, все варианты переменной частоты обновления и игры с Dolby Vision — все четыре порта HDMI поддерживают эти функции. Время задержки ввода в 9,1 мс является одним из лучших, а это значит, что независимо от того, в какую игру играют, производительность всегда будет плавной.

При средней цене в 599 долларов за 48-дюймовый OLED-телевизор, B5 действительно хорошее соотношение цены и качества.

Телевизор TCL C6K

Телевизор TCL C6K предлагает mini-LED в более доступном ценовом сегменте, и это, безусловно, один из лучших по качеству изображения недорогих телевизоров, которые тестировали эксперты. Цвета насыщенные, текстуры четкие, а контрастность высокая. Хорошо выглядят его черные тона: они глубокие и насыщенные, что никогда не гарантируется для mini-LED.

Телевизор TCL C6K Фото: TCL

Не все так идеально: средняя яркость и углы обзора, а также некоторое затемнение черного цвета в некоторых сценах, но за эти деньги изображение вполне достойное.

C6K поддерживает 4K 144 Гц, FreeSync Premium Pro, ALLM и Dolby Vision: впечатляющий список функций по этой цене. Благодаря достойному времени задержки ввода в 13,6 с, он также обеспечивает плавный игровой процесс, который порадует большинство геймеров.

Фокус писал о том, как правильно подобрать ТВ-панель для гостиной. Если нужен телевизор с максимальным набором функций, придется заплатить за него около 800 долларов США. Но можно найти ТВ-панели вдвое дешевле, если не смущает снижение производительности.