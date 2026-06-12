Как правильно выбрать телевизор в 2026 году: эксперты раскрыли все подробности (фото)

Если нужен телевизор с максимальным набором функций, придется заплатить за него около 800 долларов США. Но можно найти ТВ-панели вдвое дешевле, если не смущает снижение производительности.

Специалисты techradar.com дали рекомендации касательно того, как выбрать оптимальный телевизор для гостиной, на какие функции обратить внимание, сколько стоит заплатить, чтобы не прогадать, и какое значение имеет размер.

Сколько стоит платить за телевизор

Все зависит от ситуации. Если нужен телевизор с максимальным набором функций, придется заплатить около 800 долларов США (речь о 48-50-дюймовых устройствах, — прим.ред.). Но можно найти ТВ-панели вдвое дешевле, если не смущает снижение производительности. Для киноманов, которые любят смотреть фильмы в высоком разрешении, лучше потратить немного больше на более премиальную модель.

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Телевизор LG C6 Фото: tomsguide.com

На что следует обратить внимание при выборе ТВ-панели

Здесь важны несколько параметров:

разрешение, контрастность, частота обновления, поддержка HDR.

В идеале это будет 4K-телевизор с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью около 1000 нит и поддержкой Dolby Vision и/или HDR10+. Найти устройство, которое будет разом соответствовать всем параметрам, — сложно. Но эти критерии могут служить ориентиром.

Для геймеров обязательно нужны порты HDMI 2.1, а любителям спортивных трансляций следует обратить внимание на обработку движений. Последнее сложно определить по характеристикам, но это определенно можно заметить вживую, если пойти в магазин.

Выбор усложняет то, что производители обычно не выпускают флагманские модели в приемлемом для большинства размере — 48-50 дюймов. Это означает, что покупателям приходится выбирать между бюджетным устройством и более компактными моделями. В общем, в таком случае эксперты рекомендуют 55-дюймовые ТВ-панели.

Телевизор LG C5 Фото: What Hi-Fi?

Достаточно ли 50-дюймового телевизора для гостиной

Хотя это во многом зависит от размера гостиной, 50-дюймовый телевизор, как правило, считается хорошим вариантом для большинства помещений среднего размера — особенно если нужно сбалансировать размещение смарт-ТВ с остальной мебелью. 50-дюймовый телевизор также не займет всю стену, как 60-75-дюймовый.

Нужно учитывать оптимальное расстояние просмотра, которое составляет примерно 2,5-3 м, и помнить, что экран телевизора должен занимать около 40 градусов поля зрения.

Какой 50-дюймовый телевизор считается лучшим

В настоящее время лучшим доступным телевизором с диагональю 48-50 дюймов является LG C5, согласно результатам тестов экспертов techradar.com. В среднем, он стоит от 899 долларов США и он предлагает все необходимое для просмотра фильмов, игр и использования смарт-функций, а также имеет дополнительное преимущество в виде четкой, динамичной OLED-панели.

В недавно опубликованный Фокусом рейтинг попали две бюджетные ТВ-панели стоимостью от 500 долларов США, а также премиальная модель, которая выделяется своими способностями "гасить" блики на экране.