Топ-3 недорогих и качественных OLED-телевизора: лучшие модели Samsung, TCL, Roku (фото)

В рейтинг попали две бюджетные ТВ-панели стоимостью от 500 долларов США, а также премиальная модель, которая выделяется своими способностями "гасить" блики на экране.

Обозреватели techradar.com протестировали различные модели ТВ-панелей и составили свое мнение о них. Фокус приводит в пример три устройства, которые стоят от 500 долларов США и отличаются хорошим качеством.

Лучшие телевизоры дешевле $500: серия Roku Plus

Серия Roku Plus — для тех, кто хочет выбрать лучший недорогой телевизор. Это линейка Roku среднего класса, предлагающая достойный баланс производительности и цены, говорится в материале.

Мини-светодиодная подсветка обеспечивает такую ​​производительность, а в этой ценовой категории качество трудно найти где-либо еще. В сочетании с дисплеем QLED серия Plus обеспечивает четкое изображение с высокой контрастностью, насыщенными темными тонами и яркими цветами. Да, другие телевизоры предлагают те же характеристики, но 55-дюймовая модель серии Plus обходится менее чем в 500 долларов.

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Благодаря стандартной частоте обновления 60 Гц вместо частоты 120 Гц, предпочитаемой геймерами Xbox Series X и PlayStation 5, серия Plus обеспечивает лишь средние игровые характеристики. Тем не менее, при выборе входа игровой консоли срабатывает автоматический игровой режим, а измеренная входная задержка телевизора в 11,5 мс впечатляюще мала для телевизора этой цены.

Телевизор Roku Plus Фото: cnet.com

С серией Plus приходится идти на некоторые компромиссы. Конечно, это бюджетный выбор, но в некоторых тестах эксперты обнаружили, что, например, яркость в целом хорошая, но в сильно освещенных комнатах, где могут возникнуть блики и отражения, возникают проблемы. Звук серии Plus также находится на среднем уровне, и специалисты заметили, что некоторые мелкие детали были размыты во время пиков громкости в саундтреках к фильмам. Добавление звуковой панели поможет, но это дополнительные расходы, которые следует учитывать.

Лучший доступный телевизор с большим экраном: TCL QM6K

Что делает TCL QM6K особенным, так это то, что это самый дешевый телевизор TCL с мини-светодиодной подсветкой, функция, которая значительно помогает улучшить яркость и контрастность изображения, особенно при больших размерах.

QM6K также обладает множеством функций по сравнению с другими протестированными бюджетными устройствами с большим экраном. Наряду с мини-светодиодной подсветкой он поддерживает форматы расширенного динамического диапазона Dolby Vision и HDR10+ и имеет расширенный формат IMAX Enhanced.

Телевизор TCL QM6K Фото: RTINGS

Геймеры также будут довольны поддержкой QM6K VRR до 4K 144 Гц (с Nvidia G-Sync и AMD FreeSync) и 288 Гц при разрешении 1080p.

Как и в случае с большинством недорогих телевизоров, QM6K имеет довольно средние характеристики, которые могут не понравится людям, ищущим передовую производительность по всем направлениям. Так, во время тестов было замечено некоторое виньетирование. Звук также имеет нечеткое качество, которое может отвлекать внимание от фильмов и шоу, поэтому тестировщики рекомендуют использовать QM6K с внешней звуковой панелью.

Лучший OLED-телевизор: Samsung S95F

Экран этой модели создан по технологии Samsung OLED Glare Free, которая оказалась очень эффективной для устранения бликов в ярких комнатах. Данный телевизор может выполнять двойную функцию: просмотр фильмов и просмотр спортивных состязаний.

Дисплей S95F не только устраняет отвлекающие зеркальные отражения, но также поддерживает высокий контраст и глубокий уровень черного. Кроме того, процессор Samsung NQ4 AI Gen 3 для S95F содержит ряд улучшений на основе искусственного интеллекта для улучшения детализации, масштабирования и обработки движения, а также может даже повысить качество содержимого стандартного динамического диапазона до расширенного динамического диапазона.

Телевизор Samsung S95F Фото: cnet.com

Игры — еще одна особенность S95F. Он оснащен игровым хабом Samsung, в котором размещены приложения Xbox, Nvidia GeForce Now и других, а также имеет четыре порта HDMI с поддержкой игр 4K165 Гц, FreeSync Premium Pro, ALLM и HDR10+. Встроенный 4.2.2-канальный динамик мощностью 70 Вт обеспечивает четкость диалогов, а система Samsung Object Tracking Sound+ гарантирует, что звуковые эффекты точно отслеживают действия на экране.

Самым явным недостатком S95F является его высокая цена. Несмотря на то, что это нормально для флагманского OLED-дисплея Samsung, S95F, несомненно, является дорогим выбором. Также стоит отметить, что поддержка Dolby Vision HDR отсутствует, хотя преимуществом здесь является то, что вместо этого набор совместим с HDR10 +.

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