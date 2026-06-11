Топ-3 недорогих і якісних OLED-телевізорів: найкращі моделі Samsung, TCL, Roku (фото)

До рейтингу увійшли дві бюджетні телевізійні панелі вартістю від 500 доларів США, а також преміальна модель, яка вирізняється своєю здатністю "гасити" відблиски на екрані.

Оглядачі techradar.com протестували різні моделі телевізорів і сформували свою думку про них. Фокус наводить як приклад три пристрої, які коштують від 500 доларів США і відрізняються високою якістю.

Найкращі телевізори вартістю до 500 доларів: серія Roku Plus

Серія Roku Plus — для тих, хто хоче обрати найкращий недорогий телевізор. Це лінійка Roku середнього класу, яка пропонує гідний баланс між продуктивністю та ціною, йдеться в матеріалі.

Міні-світлодіодне підсвічування забезпечує таку продуктивність, а в цій ціновій категорії таку якість важко знайти деінде. У поєднанні з дисплеєм QLED серія Plus забезпечує чітке зображення з високою контрастністю, насиченими темними тонами та яскравими кольорами. Так, інші телевізори пропонують ті ж характеристики, але 55-дюймова модель серії Plus коштує менше ніж 500 доларів.

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Завдяки стандартній частоті оновлення 60 Гц замість 120 Гц, яку воліють геймери Xbox Series X та PlayStation 5, серія Plus забезпечує лише середні ігрові характеристики. Проте, при виборі входу ігрової консолі спрацьовує автоматичний ігровий режим, а виміряна вхідна затримка телевізора в 11,5 мс вражаюче мала для телевізора цієї цінової категорії.

Телевізор Roku Plus Фото: cnet.com

З серією Plus доводиться йти на певні компроміси. Звісно, це бюджетний варіант, але в деяких тестах експерти виявили, що, наприклад, яскравість загалом хороша, але в сильно освітлених приміщеннях, де можуть виникати відблиски та віддзеркалення, виникають проблеми. Звук серії Plus також знаходиться на середньому рівні, і фахівці помітили, що деякі дрібні деталі були розмиті під час піків гучності в саундтреках до фільмів. Додавання звукової панелі допоможе, але це додаткові витрати, які слід враховувати.

Найкращий доступний телевізор із великим екраном: TCL QM6K

Особливістю TCL QM6K є те, що це найдешевший телевізор TCL із міні-світлодіодним підсвічуванням — функцією, яка значно покращує яскравість і контрастність зображення, особливо на великих екранах.

QM6K також має безліч функцій порівняно з іншими протестованими бюджетними пристроями з великим екраном. Поряд із міні-світлодіодним підсвічуванням він підтримує формати розширеного динамічного діапазону Dolby Vision і HDR10+ та має розширений формат IMAX Enhanced.

Телевізор TCL QM6K Фото: RTINGS

Геймери також будуть задоволені підтримкою QM6K VRR до 4K 144 Гц (з Nvidia G-Sync та AMD FreeSync) і 288 Гц при роздільній здатності 1080p.

Як і у випадку з більшістю недорогих телевізорів, QM6K має досить посередні характеристики, що може не сподобатися тим, хто шукає передову продуктивність у всіх аспектах. Так, під час тестування було помічено певне віньєтування. Звук також має нечітку якість, що може відволікати увагу від фільмів і шоу, тому тестувальники рекомендують використовувати QM6K із зовнішньою звуковою панеллю.

Найкращий OLED-телевізор: Samsung S95F

Екран цієї моделі створено за технологією Samsung OLED Glare Free, яка виявилася дуже ефективною для усунення відблисків у світлих приміщеннях. Цей телевізор може виконувати подвійну функцію: перегляд фільмів та перегляд спортивних змагань.

Дисплей S95F не тільки усуває відволікаючі дзеркальні відблиски, але й забезпечує високу контрастність та глибокий рівень чорного. Крім того, процесор Samsung NQ4 AI Gen 3 для S95F містить низку вдосконалень на основі штучного інтелекту для поліпшення деталізації, масштабування та обробки руху, а також може навіть підвищити якість контенту зі стандартного динамічного діапазону до розширеного динамічного діапазону.

Телевізор Samsung S95F Фото: cnet.com

Ігри — ще одна особливість S95F. Він оснащений ігровим хабом Samsung, у якому розміщені додатки Xbox, Nvidia GeForce Now та інші, а також має чотири порти HDMI з підтримкою ігор у форматі 4K 165 Гц, FreeSync Premium Pro, ALLM та HDR10+. Вбудований 4.2.2-канальний динамік потужністю 70 Вт забезпечує чіткість діалогів, а система Samsung Object Tracking Sound+ гарантує, що звукові ефекти точно відстежують дії на екрані.

Найбільш очевидним недоліком S95F є його висока ціна. Незважаючи на те, що це нормально для флагманського OLED-дисплея Samsung, S95F, безсумнівно, є дорогим вибором. Також варто зазначити, що підтримка Dolby Vision HDR відсутня, хоча перевагою тут є те, що натомість пристрій сумісний з HDR10+.

Раніше ми писали про те, що експерт Макс Міллер навів 5 аргументів на користь РК-панелей, порівнюючи їх із модними, але не надто якісними OLED-дисплеями.