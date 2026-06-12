Як правильно вибрати телевізор у 2026 році: експерти розкрили всі подробиці (фото)

Якщо вам потрібен телевізор із максимальним набором функцій, доведеться заплатити за нього близько 800 доларів США. Але можна знайти телевізори, які коштують удвічі дешевше, якщо вас не бентежить зниження продуктивності.

Фахівці techradar.com надали рекомендації щодо того, як обрати оптимальний телевізор для вітальні, на які функції звернути увагу, скільки варто заплатити, щоб не прогадати, та яке значення має розмір.

Скільки треба заплатити за телевізор

Все залежить від ситуації. Якщо потрібен телевізор із максимальним набором функцій, доведеться заплатити близько 800 доларів США (мова йде про 48–50-дюймові пристрої, — прим. ред.). Але можна знайти телевізори вдвічі дешевше, якщо не бентежить зниження продуктивності. Для кіноманів, які люблять дивитися фільми у високій роздільній здатності, краще витратити трохи більше на більш преміальну модель.

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Телевізор LG C6 Фото: tomsguide.com

На що слід звернути увагу при виборі ТВ-панелі

Тут важливими є кілька параметрів:

роздільна здатність, контрастність, частота оновлення, підтримка HDR.

В ідеалі це буде 4K-телевізор із частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю близько 1000 ніт та підтримкою Dolby Vision і/або HDR10+. Знайти пристрій, який одночасно відповідатиме всім цим параметрам, — складно. Але ці критерії можуть слугувати орієнтиром.

Геймерам обов’язково потрібні порти HDMI 2.1, а любителям спортивних трансляцій варто звернути увагу на обробку рухів. Останнє важко визначити за характеристиками, але це точно можна помітити наживо, якщо завітати до магазину.

Вибір ускладнюється тим, що виробники зазвичай не випускають флагманські моделі у розмірі, прийнятному для більшості, — 48–50 дюймів. Це означає, що покупцям доводиться обирати між бюджетним пристроєм та більш компактними моделями. Загалом, у такому випадку експерти рекомендують 55-дюймові телевізійні панелі.

Телевізор LG C5 Фото: What Hi-Fi?

Чи достатньо 50-дюймового телевізора для вітальні

Хоча це багато в чому залежить від розміру вітальні, 50-дюймовий телевізор, як правило, вважається хорошим варіантом для більшості приміщень середнього розміру — особливо якщо потрібно гармонійно поєднати розміщення смарт-телевізора з рештою меблів. 50-дюймовий телевізор також не займе всю стіну, як 60-75-дюймовий.

Слід враховувати оптимальну відстань перегляду, яка становить приблизно 2,5–3 м, і пам’ятати, що екран телевізора має займати близько 40 градусів поля зору.

Який 50-дюймовий телевізор вважається найкращим

Наразі найкращим доступним телевізором з діагоналлю 48–50 дюймів є LG C5, згідно з результатами тестів експертів techradar.com. В середньому він коштує від 899 доларів США і пропонує все необхідне для перегляду фільмів, ігор та використання смарт-функцій, а також має додаткову перевагу у вигляді чіткої, динамічної OLED-панелі.

До нещодавно опублікованого Фокусом рейтингу увійшли дві бюджетні телевізійні панелі вартістю від 500 доларів США, а також преміальна модель, яка вирізняється своєю здатністю "гасити" відблиски на екрані.