Какой смартфон среднего класса выбрать в 2026: Samsung Galaxy A57 против Google Pixel 10a (фото)
Выбрать качественный смартфон-середняк бывает сложно — у каждой модели есть свои плюсы и минусы. Эксперты сравнили бестселлеры от Google и Samsung, определив победителя.
Galaxy A57 и Pixel 10a находятся в одной ценовой категории, но предлагают разные фишки. В издании Android Headlines сопоставили новинки, чтобы помочь покупателям сделать лучший выбор. Для начала взглянем на спецификации аппаратов:
Google Pixel 10a против Galaxy A57: характеристики
|Характеристика
|Google Pixel 10a
|Samsung Galaxy A57
|Габариты
|153.9 x 73 x 9 мм
|161.5 x 76.8 x 6.9 мм
|Вес
|183 г
|179 г
|Дисплей
|6.3" pOLED, 120 Гц
|6.7" Super AMOLED+, 120 Гц
|Разрешение
|2424 x 1080
|2340 x 1080
|Процессор
|Google Tensor G4 (4 нм)
|Samsung Exynos 1680 (4 нм)
|Оперативная память
|8 ГБ
|8 ГБ / 12 ГБ
|Встроенная память
|128 ГБ / 256 ГБ (UFS 3.1)
|128 / 256 / 512 ГБ (UFS 3.1)
|Основная камера
|48 Мп (f/1.7, OIS) + 13 Мп (ультраширокая)
|50 Мп (f/1.8, OIS) + 12 Мп (ультраширокая) + 5 Мп (макро)
|Фронтальная камера
|13 Мп (f/2.2)
|12 Мп (f/2.2)
|Аккумулятор
|5100 мАч
|5000 мАч
|Зарядка
|30 Вт проводная, 10 Вт беспроводная
|45 Вт проводная
|Защита от воды
|IP68
|IP68
Дизайн и эргономика
Оба смартфона получили плоские экраны с вырезом под фронтальную камеру по центру, однако у Galaxy A57 отверстие и рамки вокруг дисплея заметно меньше. Рамки корпуса у обоих устройств плоские и выполнены из алюминия.
Различие кроется в материалах и габаритах. Несмотря на 6,7-дюймовый дисплей, Galaxy A57 оказался тоньше (6,9 мм) и даже легче (179 г), чем его компактный конкурент. При этом Samsung использует премиальную стеклянную спинку, в то время как Pixel 10a довольствуется матовым пластиком.
Блок камер Pixel 10a интегрирован в корпус в фирменном горизонтальном стиле, а у Galaxy A57 три объектива традиционно выстроены в вертикальный ряд с небольшим выступом. Оба гаджета не боятся воды и пыли благодаря сертификации IP68.
Вердикт: эстетически Galaxy A57 несколько приятнее за счет стекла сзади и малой толщины, но Pixel 10a проще пользоваться одной рукой, а пластик может оказаться устойчивее к падениям.
Дисплеи
Pixel 10a предлагает 6,3-дюймовую P-OLED матрицу с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2424x1080 и защитным стеклом Gorilla Glass 7i. Экран поддерживает контент HDR и обладает впечатляющей пиковой яркостью в 3000 нит.
Galaxy A57 делает ставку на размер: здесь установлена 6,7-дюймовая матрица Super AMOLED+ (120 Гц, 2340x1080) под защитой прочного стекла Gorilla Glass Victus+. Экран поддерживает HDR10+, но его пиковая яркость чуть ниже — 1900 нит.
Эксперты отмечают, что обе панели выдают насыщенную картинку с отличными углами обзора и отзывчивым сенсором. Дисплей Pixel немного выигрывает по максимальной яркости на солнце, но оба варианта полностью удовлетворят большинство пользователей.
Вердикт: по качеству матрицы почти паритет. Galaxy A57 — больше, но чуть слабее по яркости. Кому-то нужен дисплей покрупнее, а другим важнее миниатюрность — вопрос индивидуальный.
Производительность и ОС
Google оснастила свой аппарат процессором Tensor G4 (прошлогодним предфлагманским решением, произведенным на мощностях Samsung). Galaxy A57 работает на базе нового фирменного чипа Exynos 1680. Оба процессора выполнены по 4-нанометровому техпроцессу и используют быструю память стандарта UFS 3.1 без возможности расширения через microSD.
Смартфоны обеспечивают стабильную и быструю работу в повседневных задачах (браузер, соцсети, мессенджеры), однако ни один из них не тянет на звание геймерского телефона. Но если сравнивать по цифрам, результат Google Pixel 10a в бенчмарке AnTuTu 10 — 1 269 880, Galaxy A57 — 1 001 995.
Вердикт: на бумаге "пиксель" немного быстрее, но в целом разница на практике будет малозаметной.
Что касается ПО, у Pixel 10а есть одно преимущество — заявлены 7 лет обновлений ОС Android против шести лет у A57 (оба стартуют с Android 16). Что касается интерфейса, это вопрос личных предпочтений. Оболочка One UI 8.5 содержит больше разных предустановленных приложений, которыми не все пользуются, но сама прошивка функциональная и приятная. Более "стоковый" опыт эксплуатации можно получить на Pixel — фирменную реализацию Android от Google любят за минималистичный дизайн, эксклюзивные ИИ-функции и отсутствие мусорного ПО.
Оба смартфона оснащены качественными стереодинамиками без аудиоразъема 3,5 мм, а за беспроводное аудио отвечает свежий модуль Bluetooth 6.0.
Батарея и зарядка
Как ни странно, компактный Pixel 10a получил более емкую батарею на 5100 мАч по сравнению с 5000 мАч у крупного Galaxy A57. В результате аппарат от Google показывает немного лучшую автономность, доживая до конца дня даже при активном использовании.
Вердикт: аккумулятор держит подольше у Pixel 10a, но не намного (разница в пределах одного часа).
В скорости восполнения энергии лидирует Samsung: его 45-ваттная зарядка справляется за 1 час 10 минут против 1,5 часов у Pixel с его 30-ваттным блоком. При этом Pixel 10a предлагает бонус в виде поддержки беспроводной зарядки на 10 Вт, которой у Samsung нет. Оба смартфона поставляются без зарядных устройств в комплекте.
Качество съемки
Камеры у смартфонов следующие:
- Pixel 10a: основная на 48 Мп + ультраширокоугольная на 13 Мп.
- Galaxy A57: основная на 50 Мп + сверхширокоугольная на 12 Мп + макрообъектив на 5 Мп.
Оба телефона делают отличные снимки на главные сенсоры. Алгоритмы Pixel традиционно выдают более контрастные и выразительные кадры с глубокими тенями. Широкоугольные камеры у обеих моделей неплохие днем, но теряют качество при ночной съемке. Что касается 5-мегапиксельного макромодуля у Samsung, эксперты назвали его скорее маркетинговой уловкой, так как он выдает приемлемое качество только при идеальном освещении.
Вердикт: В этом случае тройная камера нужна больше для эстетики — большинство людей никогда не пользуются макро, а на главную камеру Pixel все-таки снимает лучше, что гораздо важнее.
Цены
По стоимости в Украине телефоны весьма близки. У Google Pixel 10a есть более доступная конфигурация 8/128 ГБ, тогда как Galaxy A57 стартует с 256 ГБ. Если сравнивать среднюю версию в обоих случаях, цены:
- Google Pixel 10a 8/256GB — от 25 099 грн.
- Samsung Galaxy A57 8/256GB — 25 599 грн.
Что в итоге? По совокупности характеристик мы считаем, что Google Pixel 10a — более интересный выбор в 2026 году. У него отличная поддержка системы на долгий срок, приятная ОС и камера высокого уровня. Но если вам больше нравится эстетика Samsung (как в софте, так и внешне) и большой экран — это тоже достойный вариант, который будет надежен в большинстве сценариев и прослужит почти так же долго.
Доступность у ритейлеров в разных регионах также варьируются — как правило, смартфоны Samsung продаются абсолютно в любом магазине, а вот Pixel 10a в ассортименте не столь распространен. Но онлайн-предложения присутствуют.
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