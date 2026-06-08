Какой смартфон среднего класса выбрать в 2026: Samsung Galaxy A57 против Google Pixel 10a (фото)

Выбрать качественный смартфон-середняк бывает сложно — у каждой модели есть свои плюсы и минусы. Эксперты сравнили бестселлеры от Google и Samsung, определив победителя.

Galaxy A57 и Pixel 10a находятся в одной ценовой категории, но предлагают разные фишки. В издании Android Headlines сопоставили новинки, чтобы помочь покупателям сделать лучший выбор. Для начала взглянем на спецификации аппаратов:

Google Pixel 10a против Galaxy A57: характеристики

Характеристика Google Pixel 10a Samsung Galaxy A57 Габариты 153.9 x 73 x 9 мм 161.5 x 76.8 x 6.9 мм Вес 183 г 179 г Дисплей 6.3" pOLED, 120 Гц 6.7" Super AMOLED+, 120 Гц Разрешение 2424 x 1080 2340 x 1080 Процессор Google Tensor G4 (4 нм) Samsung Exynos 1680 (4 нм) Оперативная память 8 ГБ 8 ГБ / 12 ГБ Встроенная память 128 ГБ / 256 ГБ (UFS 3.1) 128 / 256 / 512 ГБ (UFS 3.1) Основная камера 48 Мп (f/1.7, OIS) + 13 Мп (ультраширокая) 50 Мп (f/1.8, OIS) + 12 Мп (ультраширокая) + 5 Мп (макро) Фронтальная камера 13 Мп (f/2.2) 12 Мп (f/2.2) Аккумулятор 5100 мАч 5000 мАч Зарядка 30 Вт проводная, 10 Вт беспроводная 45 Вт проводная Защита от воды IP68 IP68

Дизайн и эргономика

Оба смартфона получили плоские экраны с вырезом под фронтальную камеру по центру, однако у Galaxy A57 отверстие и рамки вокруг дисплея заметно меньше. Рамки корпуса у обоих устройств плоские и выполнены из алюминия.

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Различие кроется в материалах и габаритах. Несмотря на 6,7-дюймовый дисплей, Galaxy A57 оказался тоньше (6,9 мм) и даже легче (179 г), чем его компактный конкурент. При этом Samsung использует премиальную стеклянную спинку, в то время как Pixel 10a довольствуется матовым пластиком.

Відео дня

Блок камер Pixel 10a интегрирован в корпус в фирменном горизонтальном стиле, а у Galaxy A57 три объектива традиционно выстроены в вертикальный ряд с небольшим выступом. Оба гаджета не боятся воды и пыли благодаря сертификации IP68.

Вердикт: эстетически Galaxy A57 несколько приятнее за счет стекла сзади и малой толщины, но Pixel 10a проще пользоваться одной рукой, а пластик может оказаться устойчивее к падениям.

Google Pixel 10a Фото: Android Authority

Дисплеи

Pixel 10a предлагает 6,3-дюймовую P-OLED матрицу с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2424x1080 и защитным стеклом Gorilla Glass 7i. Экран поддерживает контент HDR и обладает впечатляющей пиковой яркостью в 3000 нит.

Galaxy A57 делает ставку на размер: здесь установлена 6,7-дюймовая матрица Super AMOLED+ (120 Гц, 2340x1080) под защитой прочного стекла Gorilla Glass Victus+. Экран поддерживает HDR10+, но его пиковая яркость чуть ниже — 1900 нит.

Эксперты отмечают, что обе панели выдают насыщенную картинку с отличными углами обзора и отзывчивым сенсором. Дисплей Pixel немного выигрывает по максимальной яркости на солнце, но оба варианта полностью удовлетворят большинство пользователей.

Вердикт: по качеству матрицы почти паритет. Galaxy A57 — больше, но чуть слабее по яркости. Кому-то нужен дисплей покрупнее, а другим важнее миниатюрность — вопрос индивидуальный.

Дисплей Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Производительность и ОС

Google оснастила свой аппарат процессором Tensor G4 (прошлогодним предфлагманским решением, произведенным на мощностях Samsung). Galaxy A57 работает на базе нового фирменного чипа Exynos 1680. Оба процессора выполнены по 4-нанометровому техпроцессу и используют быструю память стандарта UFS 3.1 без возможности расширения через microSD.

Смартфоны обеспечивают стабильную и быструю работу в повседневных задачах (браузер, соцсети, мессенджеры), однако ни один из них не тянет на звание геймерского телефона. Но если сравнивать по цифрам, результат Google Pixel 10a в бенчмарке AnTuTu 10 — 1 269 880, Galaxy A57 — 1 001 995.

Дисплей Pixel 10a обладает более толстыми рамками и компактнее Фото: gsmarena.com

Вердикт: на бумаге "пиксель" немного быстрее, но в целом разница на практике будет малозаметной.

Что касается ПО, у Pixel 10а есть одно преимущество — заявлены 7 лет обновлений ОС Android против шести лет у A57 (оба стартуют с Android 16). Что касается интерфейса, это вопрос личных предпочтений. Оболочка One UI 8.5 содержит больше разных предустановленных приложений, которыми не все пользуются, но сама прошивка функциональная и приятная. Более "стоковый" опыт эксплуатации можно получить на Pixel — фирменную реализацию Android от Google любят за минималистичный дизайн, эксклюзивные ИИ-функции и отсутствие мусорного ПО.

Оба смартфона оснащены качественными стереодинамиками без аудиоразъема 3,5 мм, а за беспроводное аудио отвечает свежий модуль Bluetooth 6.0.

Батарея и зарядка

Как ни странно, компактный Pixel 10a получил более емкую батарею на 5100 мАч по сравнению с 5000 мАч у крупного Galaxy A57. В результате аппарат от Google показывает немного лучшую автономность, доживая до конца дня даже при активном использовании.

Вердикт: аккумулятор держит подольше у Pixel 10a, но не намного (разница в пределах одного часа).

В скорости восполнения энергии лидирует Samsung: его 45-ваттная зарядка справляется за 1 час 10 минут против 1,5 часов у Pixel с его 30-ваттным блоком. При этом Pixel 10a предлагает бонус в виде поддержки беспроводной зарядки на 10 Вт, которой у Samsung нет. Оба смартфона поставляются без зарядных устройств в комплекте.

Камеры Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Качество съемки

Камеры у смартфонов следующие:

Pixel 10a: основная на 48 Мп + ультраширокоугольная на 13 Мп.

основная на 48 Мп + ультраширокоугольная на 13 Мп. Galaxy A57: основная на 50 Мп + сверхширокоугольная на 12 Мп + макрообъектив на 5 Мп.

Оба телефона делают отличные снимки на главные сенсоры. Алгоритмы Pixel традиционно выдают более контрастные и выразительные кадры с глубокими тенями. Широкоугольные камеры у обеих моделей неплохие днем, но теряют качество при ночной съемке. Что касается 5-мегапиксельного макромодуля у Samsung, эксперты назвали его скорее маркетинговой уловкой, так как он выдает приемлемое качество только при идеальном освещении.

Вердикт: В этом случае тройная камера нужна больше для эстетики — большинство людей никогда не пользуются макро, а на главную камеру Pixel все-таки снимает лучше, что гораздо важнее.

Тройная камера Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Цены

По стоимости в Украине телефоны весьма близки. У Google Pixel 10a есть более доступная конфигурация 8/128 ГБ, тогда как Galaxy A57 стартует с 256 ГБ. Если сравнивать среднюю версию в обоих случаях, цены:

Google Pixel 10a 8/256GB — от 25 099 грн.

Samsung Galaxy A57 8/256GB — 25 599 грн.

Что в итоге? По совокупности характеристик мы считаем, что Google Pixel 10a — более интересный выбор в 2026 году. У него отличная поддержка системы на долгий срок, приятная ОС и камера высокого уровня. Но если вам больше нравится эстетика Samsung (как в софте, так и внешне) и большой экран — это тоже достойный вариант, который будет надежен в большинстве сценариев и прослужит почти так же долго.

Доступность у ритейлеров в разных регионах также варьируются — как правило, смартфоны Samsung продаются абсолютно в любом магазине, а вот Pixel 10a в ассортименте не столь распространен. Но онлайн-предложения присутствуют.

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