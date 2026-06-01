Какой бюджетный смартфон выбрать в 2026 году: Redmi Note 15 против OnePlus Nord CE 6 Lite

OnePlus Nord CE 6 Lite и Redmi Note 15 — популярные недорогие телефоны в 2026 году. Приводим выбор экспертов.

Портал Gizmochina провел детальное сравнение двух новинок. Начнем со спецификаций:

Характеристика OnePlus Nord CE 6 Lite Redmi Note 15 Победитель Дисплей 6.72", IPS LCD, 144 Гц 6.77", AMOLED, 120 Гц, HDR10+ Redmi (лучше цвета и контраст) Яркость 1000 нит (HBM) 3200 нит (пиковая) Redmi (отличная читаемость на солнце) Процессор MediaTek Dimensity 7400 Apex Snapdragon 6 Gen 3 OnePlus (выше общая мощность) Память (тип) UFS 3.1 UFS 2.2 OnePlus (быстрее запуск приложений) Основная камера 50 Мп (широкоугольная) 108 Мп (с OIS) + 8 Мп (ультраширокая) Redmi (есть стабилизация и ширик) Фронтальная камера 8 Мп 20 Мп Redmi (детализированные селфи) Аккумулятор 7000 мАч 5520 мАч OnePlus (рекордная автономность) Зарядка 45 Вт, обходная зарядка 45 Вт, реверсивная 18 Вт Ничья / OnePlus для игр Защита корпуса IP64, MIL-STD-810H IP66 Redmi (лучше защита от воды) Сканер отпечатков В боковой кнопке Оптический под экраном Redmi (более премиальное решение)

Дизайн и качество дисплея

OnePlus Nord CE 6 Lite предлагает практичный корпус со степенью защиты IP64 и сертификацией MIL-STD-810H. Это надежный аппарат для повседневной эксплуатации, оснащенный сканером отпечатков пальцев на боковой грани. Однако его экран выполнен по технологии IPS LCD. Несмотря на высокую плавность до 144 Гц, он уступает конкуренту по насыщенности и глубине черного цвета.

Дисплей Xiaomi Redmi Note 15 5G Фото: gsmarena.com

Redmi Note 15 выглядит изящнее за счет более тонкого профиля и современного подэкранного сканера отпечатков. Защита от влаги здесь чуть лучше — по стандарту IP66. Главный козырь Redmi — 6,77-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью 3200 нит, поддержкой HDR10+ и высокочастотным ШИМ-затемнением 3840 Гц. Картинка выглядит сочно, а дисплей виден даже под прямыми лучами солнца.

Вердикт категории: Победил Redmi Note 15. Качественная AMOLED-матрица и высокий запас яркости делают его лучшим выбором для потребления контента.

Производительность и батарея

В плане "железа" OnePlus Nord CE 6 Lite лидирует. Чипсет MediaTek Dimensity 7400 Apex в сочетании с шустрым накопителем стандарта UFS 3.1 обеспечивают улучшенное быстродействие и преимущество в играх. В дополнение к этому, аккумулятор емкостью 7000 мАч обеспечивает более одного дня автономной работы. Геймеры также оценят функцию обходной зарядки (Bypass Charging), которая позволяет питать процессор напрямую от сети в обход батареи, снижая нагрев устройства.

Смартфон OnePlus Nord CE 6 Lite Фото: OnePlus

Redmi Note 15 использует процессор Snapdragon 6 Gen 3 и более медленную память UFS 2.2. Для социальных сетей, работы и простых игр этого вполне достаточно, но в скорости он несколько уступает. Емкость батареи составляет солидные 5520 мАч, чего хватает на день уверенного использования, но на фоне батареи OnePlus этот показатель не впечатляет.

Вердикт категории: Победил OnePlus Nord CE 6 Lite за счет мощной платформы, быстрой памяти и выдающейся автономности.

Камеры

В фотовозможностях преимущество снова на стороне Redmi Note 15, который предлагает универсальный набор:

Основной модуль на 108 Мп с оптической стабилизацией изображения (OIS) — важно и для плавных видео, и для компенсации тряски при фотосъемке.

Сверхширокоугольный объектив на 8 Мп для пейзажей и групповых фото.

Фронтальную камеру на 20 Мп.

Дизайн Redmi Note 15 5G Фото: gsmarena.com

OnePlus Nord CE 6 Lite оснащен лишь скромной основной камерой на 50 Мп без оптической стабилизации и вспомогательным датчиком-заглушкой. Широкоугольного объектива здесь нет, что сильно ограничивает сценарии съемки, хотя устройство и способно записывать видео в 4K или 1080p при 120 к/с.

Вердикт категории: Победил Redmi Note 15 благодаря наличию OIS, сверхширокоугольного сенсора и лучшей фронтальной камере.

Цены в Украине и выводы

Xiaomi Redmi Note 15 5G (от 6/128GB) официально продается и доступен по цене от 10 999 грн .

официально продается и доступен по цене . OnePlus Nord CE 6 Lite на данный момент официально в Украине не представлен. Его базовая стоимость на глобальном рынке составляет около $240 (примерно 10 637 грн по актуальному курсу).

Для большинства пользователей Redmi Note 15 станет более сбалансированной и оправданной покупкой. Это проверенный, официально доступный в Украине гаджет с превосходным AMOLED-экраном, отличной камерой со стабилизацией, наличием NFC, ИК-порта для управления техникой и гарантированной поддержкой обновлениями Android еще на 3 года вперед (до Android 19).

OnePlus Nord CE 6 Lite — это более специализированный "смартфон-повербанк". Его стоит ждать только в том случае, если для вас критически важны время работы от одного заряда и производительность в играх, и вы готовы пожертвовать качеством экрана и универсальностью камер.

