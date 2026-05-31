Лучшие бюджетные смартфоны с большим экраном: топ-5 моделей в 2026 году (фото)

Выбор доступного смартфона с крупным дисплеем для просмотра контента стал еще актуальнее. Приводим пять недорогих, но надежных вариантов.

Подборку лучших моделей с большими экранами, учитывая характеристики матриц и общее техническое оснащение, собрал Фокус.

Motorola Moto G06 Power

Телефон получил массивный 6,88-дюймовый дисплей на базе матрицы IPS LCD. Экран поддерживает высокую частоту обновления 120 Гц, что обеспечивает плавность системного интерфейса при пролистывании контента. Разрешение составляет 1640x720 пикселей (HD+), а от царапин матрицу защищает закаленное стекло Corning Gorilla Glass 3. Дисплей занимает почти 85% площади фронтальной поверхности.

Motorola Moto G06 Power

Корпус аппарата выполнен из практичной экокожи и обладает защитой от брызг по стандарту IP64. Процессор базовый — MediaTek Helio G81 Ultra, работающий в связке с 4 ГБ оперативной памяти и хранилищем до 256 ГБ. Главная особенность модели — огромный аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки. За создание фотографий отвечает 50-мегапиксельная камера с автофокусом.

Цена Moto G06 Power 4/256GB в Украине: 6499 грн.

Xiaomi Redmi 15C 4G

Этот смартфон предлагает один из самых крупных дисплеев в своем классе — диагональ составляет внушительные 6,9 дюйма. В основе лежит неплохая IPS-матрица с разрешением 1600x720 точек и соотношением сторон 20:9. Панель поддерживает частоту обновления 120 Гц и прикрыта защитным стеклом Gorilla Glass 3.

Xiaomi Redmi 15C

За быстродействие отвечает 12-нанометровый чипсет Helio G81 Ultra. Аппарат в начальной конфигурации комплектуется 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью карты microSD. Смартфон получил защиту от влаги IP64, двойную тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп и батарею на 6000 мАч. Восполнение энергии происходит с помощью быстрой зарядки мощностью 33 Вт.

Цена Xiaomi REDMI 15C 4/128GB в Украине: 5799 грн.

Meizu Note 22 4G

Переходим к аппарату классом выше — здесь уже применяется 6,78-дюймовый AMOLED-экраном с высоким разрешением 2436x1080 пикселей. Матрица демонстрирует отличные показатели яркости: 1200 нит в режиме высокой интенсивности (HBM) и до 1800 нит в пике, что позволяет комфортно пользоваться гаджетом на улице. Поддерживается кадровая частота 120 Гц, а плотность пикселей составляет 393 ppi.

Смартфон Meizu Note 22: недооцененный бюджетник с большой диагональю

Мобильный телефон построен на чипсете MediaTek Helio G99, которого достаточно для достойной скорости в базовых приложениях. (лучше, чем G81 Ultra). В наличии 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти формата UFS 2.2. Фотовозможности представлены 108-мегапиксельным основным сенсором и 8-Мп широкоугольным объективом. Довершает картину аккумулятор на 5000 мАч с 40-ваттной зарядкой.

Цена Meizu Note 22 8/256Gb в Украине: 7499 грн.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Этот середняк выделяется 6,83-дюймовым AMOLED-дисплеем с 12-битной глубиной цвета (68 млрд оттенков). Экран поддерживает технологии Dolby Vision и HDR10+, а пиковая яркость достигает 3200 нит. Для защиты глаз от мерцания применяется ШИМ-затемнение на высокой частоте 3840 Гц. Разрешение панели составляет 2772x1280 точек, установлено хорошее стекло Gorilla Glass Victus 2.

Вычисления выполняет довольно шустрый процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Корпус аппарата отличается максимальной степенью защиты от воды и высокого давления IP68/IP69K. В наличии также 200-мегапиксельна камера с оптической стабилизацией (OIS). За время автономной работы отвечает кремний-углеродная батарея емкостью 6580 мАч с поддержкой 45-ваттной проводной зарядки.

Цена Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G 8/256GB в Украине: 14 499 грн.

Xiaomi Poco M8 Pro

Телефон получил аналогичную 6,83-дюймовую AMOLED-матрицу с разрешением 2772x1280 пикселей. Дисплей обладает отличными характеристиками: 120 Гц, пиковая яркость до 3200 нит и поддержка форматов HDR10+ с Dolby Vision. Заметное мерцание подсветки нивелируется благодаря ШИМ на 3840 Гц. Применяется покрытие Gorilla Glass Victus 2. По сути, это аналог модели выше, но на чипе Qualcomm и с ускоренной зарядкой.

Аппаратной платформой здесь выступила 4-нанометровая SoC Snapdragon 7s Gen 4. Доступна связка из 12 ГБ оперативной и 512 ГБ хранилища за умеренную цену. Главная 50-мегапиксельная камера оборудована оптической стабилизацией и фазовым автофокусом. Аккумулятор на 6500 мАч полностью восполняет заряд за 40 минут с помощью 100-ваттного фирменного блока питания.

Цена POCO M8 Pro 5G 12/512GB в Украине: 15 599 грн.

