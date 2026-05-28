Xiaomi 17T и 17T Pro: мощные субфлагманы с камерой-перископом 5х и аккумулятором 7000 мАч (фото)

Xiaomi показала смартфоны 17T и 17T Pro с новыми камерами и увеличенными аккумуляторам. Новинки получили производительные процессоры MediaTek и очень яркие дисплеи.

Серия пропустила цифру 16, став прямым продолжением прошлогодней линейки 15T. О технических характеристиках и отличиях двух моделей cообщает издание GSMArena.

Камеры с 5-кратным оптическим зумом

Обе модели получили 50-мегапиксельную перископическую камеру с 5-кратным приближением (фокусное расстояние 115 мм). Объектив позволяет делать макроснимки с расстояния 30 см. Набор дополняют ультраширокоугольный модуль на 12 Мп и 32-Мп селфи-камера. Основная 50-Мп камера версии Pro оснащена крупным сенсором OmniVision Light Fusion 950 (1/1.31 дюйма). В базовой модели используется датчик Light Fusion 800 (1/1.55 дюйма). Вся оптика настроена совместно с Leica и оснащена оптической стабилизацией изображения. Модель Pro дополнительно поддерживает запись видео в 4K при 60 кадрах в секунду с HDR10+.

Габариты и дисплеи

Базовый Xiaomi 17T стал компактнее предшественника. Он получил 6,59-дюймовый OLED-дисплей с частотой 120 Гц. Версия Pro сохранила крупную 6,83-дюймовую матрицу с частотой обновления 144 Гц. Оба 12-битных экрана выдают пиковую яркость 3500 нит и защищены стеклом Gorilla Glass 7i. Для защиты зрения от мерцания при слабом освещении используется ШИМ-затемнение на частоте 3840 Гц.

Увеличенная автономность

Толщина устройств немного выросла из-за более емких АКБ. Xiaomi 17T имеет батарею на 6500 мАч с поддержкой 67-ваттной проводной зарядки. Модель Pro оснащена кремний-углеродным аккумулятором емкостью 7000 мАч. Эта версия поддерживает быструю зарядку по проводу на 100 Вт и беспроводную на 50 Вт. Базовая модель также умеет отдавать энергию другим гаджетам по проводу с мощностью 22,5 Вт.

Процессоры и цены

Внутри модели 17T установлен 4-нанометровый субфлагманский чип Dimensity 8500. Версия Pro базируется на топовом 3-нанометровом процессоре Dimensity 9500. Аппараты комплектуются 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и скоростными накопителями UFS 4.1. Объем хранилища достигает 512 ГБ в базовой модели и 1 ТБ в версии Pro. За стабильную работу чипов под нагрузкой отвечает система охлаждения 3D IceLoop. Устройства оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos и чипом NFC. Старшая модель дополнительно поддерживает стандарт Wi-Fi 7.

Начальная цена Xiaomi 17T в Европе составляет 750 евро. За Xiaomi 17T Pro просят от 900 евро. Базовая версия доступна в черном, синем и фиолетовом цветах, а старшая модификация дополнена белым вариантом (Opal White). Вместе с телефонами компания также представила смарт-часы Watch S5 и фитнес-браслет Smart Band 10 Pro.

