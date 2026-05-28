Недорогой смартфон с большим дисплеем: на какую модель обратить внимание в 2026 году (фото)

Компания HMD готовится выпустить новый бюджетный смартфон под названием HMD Grand, ориентированный на дисплей и время автономной работы.

Ключевые характеристики и рендеры смартфона HMD Grand обнародовал портал Gizmochina со ссылкой на известного инсайдера.

Сообщается, что HMD Grand получит большой 6,9-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Судя по рендерам, экран имеет круглый вырез для фронтальной камеры, что придает ему более современный вид по сравнению с некоторыми другими недорогими смартфонами. Устройство выйдет в двух цветах: Florida Blue и Titanium Black.

HMD Grand Florida Blue Фото: Gizmochina

По данным инсайдера, HMD Grand будет более ориентированным на селфи, чем конкуренты в бюджетном сегменте. Для этого HMD оснастила смартфон 50-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней панели также будет 50-мегапиксельная основная задняя камера и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор, что является довольно приличной конфигурацией.

HMD Grand Titanium Black Фото: Gizmochina

Слухи указывают на то, что HMD Grand будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2. Этот чип представляет собой обновленный Snapdragon 685 с небольшим повышением тактовой частоты. Его производительности должно быть вполне достаточно для стандартных программ, социальных сетей, потоковой передачи данных и простых игр.

HMD Grand также может получить большой аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Учитывая относительно эффективное оборудование, он может обеспечить длительное время работы без подзарядки.

Среди других известных характеристик HMD Grand — два динамика, NFC, Bluetooth 5.1, поддержка Wi-Fi 5, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

