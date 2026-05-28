Недорогой смартфон с большим дисплеем: на какую модель обратить внимание в 2026 году (фото)
Компания HMD готовится выпустить новый бюджетный смартфон под названием HMD Grand, ориентированный на дисплей и время автономной работы.
Ключевые характеристики и рендеры смартфона HMD Grand обнародовал портал Gizmochina со ссылкой на известного инсайдера.
Сообщается, что HMD Grand получит большой 6,9-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 90 Гц. Судя по рендерам, экран имеет круглый вырез для фронтальной камеры, что придает ему более современный вид по сравнению с некоторыми другими недорогими смартфонами. Устройство выйдет в двух цветах: Florida Blue и Titanium Black.
По данным инсайдера, HMD Grand будет более ориентированным на селфи, чем конкуренты в бюджетном сегменте. Для этого HMD оснастила смартфон 50-мегапиксельной фронтальной камерой. На задней панели также будет 50-мегапиксельная основная задняя камера и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсор, что является довольно приличной конфигурацией.
Слухи указывают на то, что HMD Grand будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2. Этот чип представляет собой обновленный Snapdragon 685 с небольшим повышением тактовой частоты. Его производительности должно быть вполне достаточно для стандартных программ, социальных сетей, потоковой передачи данных и простых игр.Важно
HMD Grand также может получить большой аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Учитывая относительно эффективное оборудование, он может обеспечить длительное время работы без подзарядки.
Среди других известных характеристик HMD Grand — два динамика, NFC, Bluetooth 5.1, поддержка Wi-Fi 5, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.
