Недорогий смартфон з великим дисплеєм: на яку модель звернути увагу у 2026 році (фото)

Компанія HMD готується випустити новий бюджетний смартфон під назвою HMD Grand, орієнтований на дисплей та час автономної роботи.

Ключові характеристики та рендери смартфона HMD Grand оприлюднив портал Gizmochina з посиланням на відомого інсайдера.

Повідомляється, що HMD Grand отримає великий 6,9-дюймовий IPS LCD-дисплей з роздільною здатністю FHD+ та частотою оновлення 90 Гц. Судячи з рендерів, екран має круглий виріз для фронтальної камери, що надає йому сучаснішого вигляду порівняно з деякими іншими недорогими смартфонами. Пристрій вийде у двох кольорах: Florida Blue та Titanium Black.

HMD Grand Florida Blue Фото: Gizmochina

За даними інсайдера, HMD Grand буде більш орієнтованим на селфі, ніж конкуренти у бюджетному сегменті. Для цього HMD оснастила смартфон 50-мегапіксельною фронтальною камерою. На задній панелі також буде 50-мегапіксельна основна задня камера та 8-мегапіксельний надширококутний сенсор, що є досить пристойною конфігурацією.

HMD Grand Titanium Black Фото: Gizmochina

Чутки вказують на те, що HMD Grand працюватиме на процесорі Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2. Цей чип являє собою оновлений Snapdragon 685 з невеликим підвищенням тактової частоти. Його продуктивності має бути цілком достатньо для стандартних програм, соціальних мереж, потокового передавання даних та простих ігор.

HMD Grand також може отримати великий акумулятор ємністю 6000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 33 Вт. З огляду на відносно ефективне обладнання, він може забезпечити тривалий час роботи без підзарядки.

Серед інших відомих характеристик HMD Grand — два динаміки, NFC, Bluetooth 5.1, підтримка Wi-Fi 5, 8 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті.

