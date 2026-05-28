Міцний смартфон за середню ціну: експерт порадив надійнішу альтернативу Samsung (фото)

Смартфон Moto G87 від компанії Motorola пропонує рідкісне поєднання довговічності та естетики при відносно доступній ціні.

Moto G87 буде ідеальним вибором для тих, хто шукає міцний та стильний смартфон для тривалого повсякденного користування, зазначає експерт порталу Notebookcheck.

Задня панель Moto G87 виготовлена ​​з високоякісної штучної шкіри. Цей матеріал приємний на дотик і запобігає утворенню відбитків пальців. Смартфон доступний у двох кольорах Pantone: Ouverture та Blue Atoll.

Кольори Moto G87 Фото: Motorola

Сертифікація IP69 означає, що Moto G87 захищений від пилу, води та навіть струменів води під високим тиском. Цей смартфон чудово підійде для використання у складних умовах, як от будівельні майданчики чи дощова погода. Поверхня зі синтетичної шкіри також дозволяє надійно тримати телефон навіть мокрими руками.

За словами експертів, штучна шкіра Moto G87 стійка до подряпин та зносу. Навіть після місяців використання смартфон має зберегти свій свіжий вигляд. Тести попередніх моделей Motorola показали, що це цілком можливо.

У виданні також зазначили, що сертифікація IP69 забезпечує захист у разі дощу або випадкового падіння у воду. Ба більше, Moto G87 можна використовувати як підводну камеру, але лише на мілководді через тиск.

Moto G87 проти Galaxy A57

Galaxy A57 Фото: Android Authority

Порівняно з Samsung Galaxy A57, який має скляний корпус, Moto G87 міцніший і має краще зчеплення. Хоча бюджетний смартфон Samsung виглядає преміальним, він менш надійний, ніж його конкурент від Motorola.

Ціна Moto G87 — 399 євро (близько 20 574 грн).

