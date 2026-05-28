Прочный смартфон за среднюю цену: эксперт посоветовал более надежную альтернативу Samsung (фото)
Смартфон Moto G87 от компании Motorola предлагает редкое сочетание долговечности и эстетики при относительно доступной цене.
Moto G87 будет идеальным выбором для тех, кто ищет прочный и стильный смартфон для длительного повседневного пользования, отмечает эксперт портала Notebookcheck.
Задняя панель Moto G87 изготовлена из высококачественной искусственной кожи. Этот материал приятный на ощупь и предотвращает образование отпечатков пальцев. Смартфон доступен в двух цветах Pantone: Ouverture и Blue Atoll.
Сертификация IP69 означает, что Moto G87 защищен от пыли, воды и даже струй воды под высоким давлением. Этот смартфон прекрасно подойдет для использования в сложных условиях, таких как строительные площадки или дождливая погода. Поверхность из синтетической кожи также позволяет надежно держать телефон даже мокрыми руками.
По словам экспертов, искусственная кожа Moto G87 устойчива к царапинам и износу. Даже после месяцев использования смартфон должен сохранить свой свежий вид. Тесты предыдущих моделей Motorola показали, что это вполне возможно.
В издании также отметили, что сертификация IP69 обеспечивает защиту в случае дождя или случайного падения в воду. Более того, Moto G87 можно использовать как подводную камеру, но только на мелководье из-за давления.
Moto G87 против Galaxy A57
По сравнению с Samsung Galaxy A57, который имеет стеклянный корпус, Moto G87 прочнее и имеет лучшее сцепление. Хотя бюджетный смартфон Samsung выглядит премиальным, он менее надежен, чем его конкурент от Motorola.
- Цена Moto G87 — 399 евро (около 20 574 грн).
Напомним, среднебюджетный смартфон Moto G57 Power выдерживает 2-3 дня автономной работы без подзарядки.
Фокус также сообщал, что в сети появились полные характеристики бюджетного Samsung Galaxy A27.