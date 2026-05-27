Надежный смартфон до 10 000 грн с емкой батареей: какую модель советуют в Украине (фото)

Среднебюджетный смартфон Moto G57 Power от Motorola предлагает солидное оборудование за свою цену, а также выдерживает 2-3 дня автономной работы без подзарядки.

Moto G57 Power пользуется популярностью в Украине благодаря отличному соотношению цены и качества, поэтому Фокус собрал характеристики смартфона и отзывы украинцев.

На что способен Moto G57 Power

Moto G57 Power имеет габариты 166,2 x 76,5 x 8,6 мм и весит 210,6 г. Он получил пластиковую рамку, заднюю панель из силиконового полимера, имитирующего кожу, защиту от воды и пыли, а также способность выдерживать падения с высоты до 1,2 м.

Смартфон оснащен 6,72-дюймовым IPS ЖК-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 1050 нит и разрешением 1080 x 2400 пикселей. Для прочности экран покрыт стеклом Gorilla Glass 7i.

Работает Moto G57 Power на процессоре Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 в сочетании с 128/8 ГБ, 256/8 ГБ или 256/12 ГБ памяти. Смартфон продается с ОС Android 16 с возможностью обновления до Android 17.

Основная камера Moto G57 Power включает широкоугольный 50 МП объектив и сверхширокоугольный 8 МП сенсор. Спереди есть 8-мегапиксельная фронтальная камера. Телефон также получил стереодинамики и 3,5-мм разъем для наушников.

Одним из преимуществ устройства является емкий аккумулятор на 7000 мАч, который обещает 63:56 часов автономной работы и до 1000 циклов зарядки. Заявленная мощность проводной зарядки смартфона — 30 Вт/33 Вт.

Среди других характеристик Moto G57 Power — Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, FM-радио, NFC, сканер отпечатков пальцев, акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас и ремонтопригодность класса А.

Отзывы покупателей в Украине

Пользователи Moto G57 Power прежде всего отмечают длительное время работы от аккумулятора. Судя по отзывам, он действительно выдерживает 63 часа повседневного использования, и 48 часов работы в активном режиме. Это означает, что смартфон можно заряжать только трижды в неделю.

Кроме того, Moto G57 Power получил много положительных отзывов за плавную и быструю работу, замечательный дисплей, наличие 3,5 разъема, хороший звук, дизайн, наличие в комплекте чехла и доступную цену. В то же время стоит учитывать, что зарядное устройство к Moto G57 Power нужно покупать отдельно.

Цена Moto G57 Power в Украине — 9 999 грн.

