Надійний смартфон до 10 000 грн з ємною батареєю: яку модель радять в Україні (фото)

Середньобюджетний смартфон Moto G57 Power від Motorola пропонує солідне обладнання за свою ціну, а також витримує 2-3 дні автономної роботи без підзарядки.

Moto G57 Power користується популярністю в Україні завдяки чудовому співвідношенню ціни та якості, тож Фокус зібрав характеристики смартфона та відгуки українців.

На що здатен Moto G57 Power

Moto G57 Power має габарити 166,2 x 76,5 x 8,6 мм та важить 210,6 г. Він отримав пластикову рамку, задню панель з силіконового полімеру, що імітує шкіру, захист від води та пилу, а також здатність витримувати падіння з висоти до 1,2 м.

Moto G57 Power Фото: fonearena.com

Смартфон оснащений 6,72-дюймовим IPS РК-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, піковою яскравістю 1050 ніт та роздільною здатністю 1080 x 2400 пікселів. Для міцності екран покритий склом Gorilla Glass 7i.

Працює Moto G57 Power на процесорі Qualcomm SM6435-AA Snapdragon 6s Gen 4 у поєднанні з 128/8 ГБ, 256/8 ГБ або 256/12 ГБ пам'яті. Смартфон продається з ОС Android 16 з можливістю оновлення до Android 17.

Кольори Moto G57 Power Фото: Motorola

Основна камера Moto G57 Power включає ширококутний 50 МП об’єктив та надширококутний 8 МП сенсор. Спереду є 8-мегапіксельна фронтальна камера. Телефон також отримав стереодинаміки та 3,5-мм роз'єм для навушників.

Однією з переваг пристрою є місткий акумулятор на 7000 мАг, який обіцяє 63:56 годин автономної роботи та до 1000 циклів заряджання. Заявлена потужність дротової зарядки смартфона — 30 Вт/33 Вт.

Серед інших характеристик Moto G57 Power — Wi-Fi 802.11, Bluetooth 5.1, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, FM-радіо, NFC, сканер відбитків пальців, акселерометр, гіроскоп, датчик наближення, компас та ремонтопридатність класу А.

Відгуки покупців в Україні

Користувачі Moto G57 Power насамперед відзначають тривалий час роботи від акумулятора. Судячи з відгуків, він справді витримує 63 години повсякденного використання, та 48 годин роботи в активному режимі. Це означає, що смартфон можна заряджати лише тричі на тиждень.

Окрім того, Moto G57 Power отримав багато позитивних відгуків за плавну та швидку роботу, чудовий дисплей, наявність 3,5 роз’єму, хороший звук, дизайн, наявність в комплекті чохла та доступну ціну. Водночас варто враховувати, що зарядний пристрій до Moto G57 Power потрібно купувати окремо.

Ціна Moto G57 Power в Україні — 9 999 грн.

