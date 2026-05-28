Флагманская мощь по средней цене: какой телефон Xiaomi рекомендуют в Украине (фото)

Смартфоны T-серии от Xiaomi предлагают баланс между топовыми параметрами и адекватной стоимостью. Xiaomi 15T Pro не стал исключением.

Смартфон, конечно, быстрый, радует большим дисплеем и тройной камерой. Но есть нюансы, о которых стоит знать перед покупкой. Обзор Xiaomi 15T Pro в реалиях 2026 года приводит Фокус: мы собрали выводы экспертов по итогам тестирования, отзывы владельцев и характеристики.

Дизайн, материалы и дисплей

Смартфон весит 210 граммов при толщине 8 мм. Конструкция сочетает алюминиевую рамку повышенной жесткости, заднюю панель из армированного пластика и защитное стекло Gorilla Glass 7i спереди. Гаджет сертифицирован по стандарту IP68, что гарантирует сохранение работоспособности после погружения в воду.

Лицевую панель занимает 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2772x1280 пикселей. Матрица поддерживает частоту обновления до 144 Гц и отображает расширенный динамический диапазон с помощью технологий Dolby Vision и HDR10+. Пиковая яркость достигает 3200 нит, а измеренная экспертами фактическая максимальная яркость составляет приличные 1419 нит. Безопасность для глаз при низком уровне подсветки обеспечивает высокая частота ШИМ-затемнения (3840 Гц) — важное преимущество.

Дисплей Xiaomi 15T Pro Фото: gsmarena.com

Панель хорошая, но от заявленной 144-герцевой частоты развертки толку мало. В системе и приложениях зафиксировали только 120 Гц, а 144 заметны только в некоторых синтетических тестах. Также они теоретически возможны в каких-то совместимых играх, если процессор сможет их отрисовать. Впрочем, это к лучшему — 120-ти достаточно для плавности в лентах соцсетей, но энергии тратится чуть меньше.

Производительность и игры

За вычисления отвечает 3-нм чипсет MediaTek Dimensity 9400+, работающий в связке с 12 ГБ оперативной памяти и скоростным накопителем UFS 4.1. Этот процессор — флагманское решение 2025 года, поэтому в целом ничуть не устарел и предлагает скорость, близкую к топовым аналогам на рынке. В бенчмарке AnTuTu 10 Xiaomi 15T Pro набирает солидные 2 683 380 баллов. Это значит, что аппарат очень шустро справляется с повседневными задачами и без проблем тянет любые современные игры.

Но есть один минус. Под предельной искусственной нагрузкой в стресс-тестах процессор склонен к перегреву. По итогам 60 минут в CPU Throttling test (симулирует 100-процентную нагрузку) выяснилось, что система снижает частоты, удерживая около 60% от пиковых показателей.

Xiaomi 15T Pro имеет чехол и кабель в комплекте, но зарядка продается отдельно Фото: techadvisor.com

Что это значит на практике? Флагманские чипы MediaTek в целом известны своей склонностью к высоким температурам в интенсивных задачах. Но в данном случае падение быстродействия не считается катастрофическим. Если вы будете долго играть в требовательные игры, скорее всего, телефон будет нагреваться и, возможно, даже до некомфортного уровня (в районе спинки и граней корпуса). Особенно рассеиванию тепла будет мешать чехол (к слову, он идет в комплекте).

Но в целом даже в гейминге не должно возникнуть серьезных проблем в плане плавности, поскольку запас большой для любых тайтлов. Ну а в повседневных задачах и подавно все будет работать отлично. Если вы не играете, то переживать не о чем.

Камеры и батарея

Система камер настроена совместно с Leica. Основной модуль на 50 Мп с крупным сенсором (1/1.31") и оптической стабилизацией (OIS) захватывает отличные кадры при любом освещении. Его дополняют 50-Мп перископический телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом (также с OIS) и 12-Мп ультраширокоугольная камера. Аппарат способен записывать видео в 8K при 30 кадрах в секунду, 4K в 60 и даже 120 fps. За селфи отвечает 32-Мп датчик.

В итоге для смартфона, ориентированного на производительность, даже качество съемки здесь не подкачало.

Емкость аккумулятора Xiaomi 15T Pro составляет 5500 мАч. Уже не рекордная цифра для китайцев, но смартфон демонстрирует отличную автономность: тесты показывают свыше 16 часов активного использования. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 90 Вт (100% за 36 минут) и беспроводную на 50 Вт.

Как снимает Xiaomi 15T Pro Фото: gsmarena.com

Вердикт экспертов

Обозреватели GSMArena в целом хвалят Xiaomi 15T Pro за отличный дисплей, время автономной работы и впечатляющую систему камер (особенно телеобъектив 5х). Смартфон вышел в сентябре 2025 года, поэтому поставляется с ОС Android 15 и оболочкой HyperOS 2.0. Но сразу же после покупки можно будет обновиться до актуальной Android 16 и HyperOS 3. А в целом телефон будет получать еще четыре номерных апдейта. То есть актуальность софта обеспечена на несколько лет вперед.

Плюсы:

Премиальный дизайн с защитой от воды IP68.

Яркий и красочный OLED-экран с Dolby Vision.

Отличное качество фото и видео, мощный телеобъектив.

Стабильное время автономной работы и быстрая зарядка.

Долгая программная поддержка.

Минусы:

Сверхширокоугольная камера лишена автофокуса.

Фронтальная камера не впечатляет качеством съемки.

Ощутимый нагрев корпуса при длительных нагрузках.

Режим экрана 144 Гц на практике выглядит как маркетинговая уловка, так как большинство приложений работает в 120 Гц.

Камеры Xiaomi 15T Pro Фото: gsmarena.com

Отзывы в Украине

Украинские владельцы Xiaomi 15T Pro довольны приобретением. Пользователи отмечают плавность работы интерфейса, приятный дисплей и качественные материалы корпуса. Покупатели хвалят удобный сканер отпечатков пальцев под экраном и впечатляющие возможности камер от Leica.

Среди главных недостатков большинство украинцев выделяет отсутствие в комплекте фирменного зарядного блока на 90 Вт (в коробке лежит только кабель). Блок Xiaomi HyperCharge 90W может стоить 1699 грн, что, конечно, увеличивает стоимость покупки весьма значительно.

Возможно, некоторым аппарат покажется слишком габаритным — все-таки 6,83 дюйма это фаблет. Ну и по традиции для прошивок Xiaomi есть встроенная реклама, на отключение которой придется выделить несколько минут. Инструкций в сети множество, мы тоже писали, как это сделать.

Смартфон Xiaomi 15T Pro Фото: Phone Arena

Цена в Украине:

Xiaomi 15T Pro 12/256GB: 27 999 грн.

