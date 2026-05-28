Флагманська потужність за середньою ціною: який телефон Xiaomi рекомендують в Україні (фото)

Смартфони T-серії від Xiaomi пропонують баланс між топовими параметрами і адекватною вартістю. Xiaomi 15T Pro не став винятком.

Смартфон, звісно, швидкий, радує великим дисплеєм і потрійною камерою. Але є нюанси, про які варто знати перед покупкою. Огляд Xiaomi 15T Pro в реаліях 2026 року приводить Фокус: ми зібрали висновки експертів за підсумками тестування, відгуки власників і характеристики.

Дизайн, матеріали та дисплей

Смартфон важить 210 грамів при товщині 8 мм. Конструкція поєднує алюмінієву рамку підвищеної жорсткості, задню панель з армованого пластику і захисне скло Gorilla Glass 7i спереду. Гаджет сертифікований за стандартом IP68, що гарантує збереження працездатності після занурення у воду.

Лицьову панель займає 6,83-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2772x1280 пікселів. Матриця підтримує частоту оновлення до 144 Гц і відображає розширений динамічний діапазон за допомогою технологій Dolby Vision і HDR10+. Пікова яскравість досягає 3200 ніт, а виміряна експертами фактична максимальна яскравість становить пристойні 1419 ніт. Безпеку для очей за низького рівня підсвічування забезпечує висока частота ШІМ-затемнення (3840 Гц) — важлива перевага.

Дисплей Xiaomi 15T Pro Фото: gsmarena.com

Панель хороша, але від заявленої 144-герцевої частоти розгортки толку мало. У системі та додатках зафіксували тільки 120 Гц, а 144 помітні тільки в деяких синтетичних тестах. Також вони теоретично можливі в якихось сумісних іграх, якщо процесор зможе їх намалювати. Втім, це на краще — 120-ти достатньо для плавності в стрічках соцмереж, але енергії витрачається трохи менше.

Продуктивність та ігри

За обчислення відповідає 3-нм чипсет MediaTek Dimensity 9400+, що працює у зв'язці з 12 ГБ оперативної пам'яті і швидкісним накопичувачем UFS 4.1. Цей процесор — флагманське рішення 2025 року, тому загалом нітрохи не застарів і пропонує швидкість, близьку до топових аналогів на ринку. У бенчмарку AnTuTu 10 Xiaomi 15T Pro набирає солідні 2 683 380 балів. Це означає, що апарат дуже спритно справляється з повсякденними завданнями і без проблем тягне будь-які сучасні ігри.

Але є один мінус. Під граничним штучним навантаженням у стрес-тестах процесор схильний до перегріву. За підсумками 60 хвилин у CPU Throttling test (симулює 100-відсоткове навантаження) з'ясувалося, що система знижує частоти, утримуючи близько 60% від пікових показників.

Xiaomi 15T Pro має чохол і кабель у комплекті, але зарядка продається окремо Фото: techadvisor.com

Що це означає на практиці? Флагманські чипи MediaTek загалом відомі своєю схильністю до високих температур в інтенсивних завданнях. Але в цьому разі падіння швидкодії не вважається катастрофічним. Якщо ви довго гратимете у вимогливі ігри, найімовірніше, телефон нагріватиметься і, можливо, навіть до некомфортного рівня (в районі спинки і граней корпусу). Особливо розсіюванню тепла заважатиме чохол (до речі, він йде в комплекті).

Але загалом навіть у геймінгу не повинно виникнути серйозних проблем у плані плавності, оскільки запас великий для будь-яких тайтлів. Ну а в повсякденних завданнях все буде працювати відмінно. Якщо ви не граєте, то переживати нема про що.

Камери та автономність

Система камер налаштована спільно з Leica. Основний модуль на 50 Мп з великим сенсором (1/1.31") і оптичною стабілізацією (OIS) захоплює чудові кадри при будь-якому освітленні. Його доповнюють 50-Мп перископічний телеоб'єктив з 5-кратним оптичним зумом (також з OIS) і 12-Мп ультраширококутна камера. Апарат здатний записувати відео у 8K при 30 кадрах за секунду, 4K у 60 і навіть 120 fps. За селфі відповідає 32-Мп датчик.

У підсумку для смартфона, орієнтованого на продуктивність, навіть якість зйомки тут не підкачала.

Ємність акумулятора Xiaomi 15T Pro становить 5500 мАг. Уже не рекордна цифра для китайців, але смартфон демонструє відмінну автономність: тести показують понад 16 годин активного використання. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 90 Вт (100% за 36 хвилин) і бездротова на 50 Вт.

Як знімає Xiaomi 15T Pro Фото: gsmarena.com

Висновки експертів

Оглядачі GSMArena загалом хвалять Xiaomi 15T Pro за чудовий дисплей, час автономної роботи та вражаючу систему камер (особливо телеоб'єктив 5х). Смартфон вийшов у вересні 2025 року, тому поставляється з ОС Android 15 і оболонкою HyperOS 2.0. Але одразу ж після покупки можна буде оновитися до актуальної Android 16 і HyperOS 3. Pагалом телефон отримуватиме ще чотири номерні апдейти. Тобто актуальність софту забезпечена на кілька років уперед.

Плюси:

Преміальний дизайн із захистом від води IP68.

Яскравий і барвистий OLED-екран з Dolby Vision.

Відмінна якість фото і відео, потужний телеоб'єктив.

Стабільний час автономної роботи і швидка зарядка.

Довга програмна підтримка.

Мінуси:

Надширококутна камера позбавлена автофокусу.

Фронтальна камера не вражає якістю зйомки.

Відчутний нагрів корпусу при тривалих навантаженнях.

Режим екрана 144 Гц на практиці виглядає як маркетинговий прийом, оскільки більшість додатків працює в 120 Гц.

Камери Xiaomi 15T Pro Фото: gsmarena.com

Відгуки покупців в Україні

Українські власники Xiaomi 15T Pro задоволені придбанням. Користувачі відзначають плавність роботи інтерфейсу, приємний дисплей і якісні матеріали корпусу. Покупці хвалять зручний сканер відбитків пальців під екраном і вражаючі можливості камер від Leica.

Серед головних недоліків більшість українців виокремлює відсутність у комплекті фірмового зарядного блока на 90 Вт (у коробці лежить тільки кабель). Блок Xiaomi HyperCharge 90W може коштувати 1699 грн, що, звісно, збільшує вартість покупки вельми значно.

Можливо, декому апарат здасться занадто габаритним — все-таки 6,83 дюйма це фаблет. Ну і за традицією для прошивок Xiaomi є вбудована реклама, на відключення якої доведеться виділити кілька хвилин. Інструкцій у мережі безліч, ми теж писали, як це зробити.

Смартфон Xiaomi 15T Pro Фото: Phone Arena

Ціна в Україні:

Xiaomi 15T Pro 12/256GB: 27 999 грн.

