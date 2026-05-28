Xiaomi 17T і 17T Pro: потужні субфлагмани з камерою-перископом 5х і акумулятором 7000 мАг (фото)

Xiaomi показала смартфони 17T і 17T Pro з новими камерами і збільшеними акумуляторами. Новинки отримали продуктивні процесори MediaTek і дуже яскраві дисплеї.

Серія пропустила цифру 16, ставши прямим продовженням торішньої лінійки 15T. Про технічні характеристики та відмінності двох моделей повідомляє видання GSMArena.

Камери з 5-кратним оптичним зумом

Обидві моделі отримали 50-мегапіксельну перископічну камеру з 5-кратним наближенням (фокусна відстань 115 мм). Об'єктив дає змогу робити макрознімки з відстані 30 см. Набір доповнюють ультраширококутний модуль на 12 Мп і 32-Мп селфі-камера. Основна 50-Мп камера версії Pro оснащена великим сенсором OmniVision Light Fusion 950 (1/1.31 дюйма). У базовій моделі використовується датчик Light Fusion 800 (1/1.55 дюйма). Вся оптика налаштована спільно з Leica і оснащена оптичною стабілізацією зображення. Модель Pro додатково підтримує запис відео в 4K при 60 кадрах в секунду з HDR10+.

Дисплей Xiaomi 17T Фото: Xiaomi

Габарити та дисплеї

Базовий Xiaomi 17T став компактнішим за попередника. Він отримав 6,59-дюймовий OLED-дисплей із частотою 120 Гц. Версія Pro зберегла велику 6,83-дюймову матрицю з частотою оновлення 144 Гц. Обидва 12-бітних екрани видають пікову яскравість 3500 ніт і захищені склом Gorilla Glass 7i. Для захисту зору від мерехтіння при слабкому освітленні використовується ШІМ-затемнення на частоті 3840 Гц.

Збільшена автономність

Товщина пристроїв трохи зросла через більш ємні АКБ. Xiaomi 17T має батарею на 6500 мАг з підтримкою 67-ватної дротової зарядки. Модель Pro оснащена кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 7000 мАг. Ця версія підтримує швидку зарядку по дроту на 100 Вт і бездротову на 50 Вт. Базова модель також вміє віддавати енергію іншим гаджетам по дроту з потужністю 22,5 Вт.

Кольори Xiaomi 17T Фото: Xiaomi

Процесори та ціни

Усередині моделі 17T встановлено 4-нанометровий субфлагманський чип Dimensity 8500. Версія Pro базується на топовому 3-нанометровому процесорі Dimensity 9500. Апарати комплектуються 12 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR5X і швидкісними накопичувачами UFS 4.1. Об'єм сховища досягає 512 ГБ у базовій моделі та 1 ТБ у версії Pro. За стабільну роботу чипів під навантаженням відповідає система охолодження 3D IceLoop. Пристрої оснащені стереодинаміками з Dolby Atmos і чипом NFC. Старша модель додатково підтримує стандарт Wi-Fi 7.

Початкова ціна Xiaomi 17T в Європі становить 750 євро. За Xiaomi 17T Pro просять від 900 євро. Базова версія доступна в чорному, синьому і фіолетовому кольорах, а старша модифікація доповнена білим варіантом (Opal White). Разом із телефонами компанія також представила смарт-годинник Watch S5 і фітнес-браслет Smart Band 10 Pro.

Кольори Xiaomi 17T Pro Фото: Xiaomi

