Найкращі бюджетні смартфони з великим екраном: топ-5 моделей у 2026 році (фото)

Вибір доступного смартфона з великим дисплеєм для перегляду контенту став ще актуальнішим. Наводимо п'ять недорогих, але надійних варіантів.

Добірку найкращих моделей з великими екранами, враховуючи характеристики матриць і загальне технічне оснащення, зібрав Фокус.

Motorola Moto G06 Power

Телефон отримав масивний 6,88-дюймовий дисплей на базі матриці IPS LCD. Екран підтримує високу частоту оновлення 120 Гц, що забезпечує плавність системного інтерфейсу при гортанні контенту. Роздільна здатність становить 1640x720 пікселів (HD+), а від подряпин матрицю захищає загартоване скло Corning Gorilla Glass 3. Дисплей займає майже 85% площі фронтальної поверхні.

Корпус апарату виконаний з практичної екошкіри і має захист від бризок за стандартом IP64. Процесор базовий — MediaTek Helio G81 Ultra, що працює у зв'язці з 4 ГБ оперативної пам'яті і сховищем до 256 ГБ. Головна особливість моделі — величезний акумулятор ємністю 7000 мАг з підтримкою 18-ватної зарядки. За створення фотографій відповідає 50-мегапіксельна камера з автофокусом.

Ціна Moto G06 Power 4/256GB в Україні: 6499 грн.

Xiaomi Redmi 15C 4G

Цей смартфон пропонує один з найбільших дисплеїв у своєму класі — діагональ становить значні 6,9 дюйма. В основі лежить непогана IPS-матриця з роздільною здатністю 1600x720 точок і співвідношенням сторін 20:9. Панель підтримує частоту оновлення 120 Гц і прикрита захисним склом Gorilla Glass 3.

За швидкодію відповідає 12-нанометровий чипсет Helio G81 Ultra. Апарат у початковій конфігурації комплектується 4 ГБ оперативної та 128 ГБ вбудованої пам'яті, яку можна розширити за допомогою карти microSD. Смартфон отримав захист від вологи IP64, подвійну тильну камеру з головним модулем на 50 Мп і батарею на 6000 мАг. Поповнення енергії відбувається за допомогою швидкої зарядки потужністю 33 Вт.

Ціна Xiaomi REDMI 15C 4/128GB в Україні: 5799 грн.

Meizu Note 22 4G

Переходимо до апарату класом вище — тут уже застосовується 6,78-дюймовий AMOLED-екран з високою роздільною здатністю 2436x1080 пікселів. Матриця демонструє чудові показники яскравості: 1200 ніт у режимі високої інтенсивності (HBM) і до 1800 ніт у піку, що дає змогу комфортно користуватися гаджетом на вулиці. Підтримується кадрова частота 120 Гц, а щільність пікселів становить 393 ppi.

Мобільний телефон побудований на чипсеті MediaTek Helio G99, якого достатньо для гідної швидкості в базових додатках. (краще, ніж G81 Ultra). У наявності 8 ГБ оперативної і 256 ГБ вбудованої пам'яті формату UFS 2.2. Фотоможливості представлені 108-мегапіксельним основним сенсором і 8-Мп ширококутним об'єктивом. Довершує картину акумулятор на 5000 мАг з 40-ватною зарядкою.

Ціна Meizu Note 22 8/256Gb в Україні: 7499 грн.

Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G

Цей середняк виділяється 6,83-дюймовим AMOLED-дисплеєм з 12-бітною глибиною кольору (68 млрд відтінків). Екран підтримує технології Dolby Vision і HDR10+, а пікова яскравість досягає 3200 ніт. Для захисту очей від мерехтіння застосовується ШІМ-затемнення на високій частоті 3840 Гц. Роздільна здатність панелі становить 2772x1280 пікселів, встановлено гарне скло Gorilla Glass Victus 2.

Обчислення виконує досить спритний процесор MediaTek Dimensity 7400 Ultra. Корпус апарата вирізняється максимальним ступенем захисту від води та високого тиску IP68/IP69K. У наявності також 200-мегапіксельна камера з оптичною стабілізацією (OIS). За час автономної роботи відповідає кремній-вуглецева батарея ємністю 6580 мАг з підтримкою 45-ватної дротової зарядки.

Ціна Xiaomi REDMI Note 15 Pro 5G 8/256GB в Україні: 14 499 грн.

Xiaomi Poco M8 Pro

Телефон отримав аналогічну 6,83-дюймову AMOLED-матрицю з роздільною здатністю 2772x1280 пікселів. Дисплей має відмінні характеристики: 120 Гц, пікова яскравість до 3200 ніт і підтримка форматів HDR10+ з Dolby Vision. Помітне мерехтіння підсвічування нівелюється завдяки ШІМ на 3840 Гц. Застосовується покриття Gorilla Glass Victus 2. По суті, це аналог моделі вище, але на чипі Qualcomm і з прискореною зарядкою.

Апаратною платформою тут виступила 4-нанометрова SoC Snapdragon 7s Gen 4. Доступна зв'язка з 12 ГБ оперативної і 512 ГБ сховища за помірну ціну. Головна 50-мегапіксельна камера обладнана оптичною стабілізацією і фазовим автофокусом. Акумулятор на 6500 мАг повністю заповнює заряд за 40 хвилин за допомогою 100-ватного фірмового блоку живлення.

Ціна POCO M8 Pro 5G 12/512GB в Україні: 15 599 грн.

