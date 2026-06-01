Який бюджетний смартфон обрати у 2026 році: Redmi Note 15 проти OnePlus Nord CE 6 Lite
OnePlus Nord CE 6 Lite і Redmi Note 15 — популярні недорогі телефони у 2026 році. Наводимо вибір експертів.
Портал Gizmochina провів детальне порівняння двох новинок. Почнемо зі специфікацій:
|Характеристика
|OnePlus Nord CE 6 Lite
|Redmi Note 15
|Победитель
|Дисплей
|6.72", IPS LCD, 144 Гц
|6.77", AMOLED, 120 Гц, HDR10+
|Redmi (лучше цвета и контраст)
|Яркость
|1000 нит (HBM)
|3200 нит (пиковая)
|Redmi (отличная читаемость на солнце)
|Процессор
|MediaTek Dimensity 7400 Apex
|Snapdragon 6 Gen 3
|OnePlus (выше общая мощность)
|Память (тип)
|UFS 3.1
|UFS 2.2
|OnePlus (быстрее запуск приложений)
|Основная камера
|50 Мп (широкоугольная)
|108 Мп (с OIS) + 8 Мп (ультраширокая)
|Redmi (есть стабилизация и ширик)
|Фронтальная камера
|8 Мп
|20 Мп
|Redmi (детализированные селфи)
|Аккумулятор
|7000 мАч
|5520 мАч
|OnePlus (рекордная автономность)
|Зарядка
|45 Вт, обходная зарядка
|45 Вт, реверсивная 18 Вт
|Ничья / OnePlus для игр
|Защита корпуса
|IP64, MIL-STD-810H
|IP66
|Redmi (лучше защита от воды)
|Сканер отпечатков
|В боковой кнопке
|Оптический под экраном
|Redmi (более премиальное решение)
Дизайн і якість дисплея
OnePlus Nord CE 6 Lite пропонує практичний корпус зі ступенем захисту IP64 і сертифікацією MIL-STD-810H. Це надійний апарат для повсякденної експлуатації, оснащений сканером відбитків пальців на бічній грані. Однак його екран виконаний за технологією IPS LCD. Незважаючи на високу плавність до 144 Гц, він поступається конкуренту за насиченістю і глибиною чорного кольору.
Redmi Note 15 має витонченіший вигляд завдяки тоншому профілю і сучасному підекранному сканеру відбитків. Захист від вологи тут трохи кращий — за стандартом IP66. Головний козир Redmi — 6,77-дюймовий AMOLED-екран з піковою яскравістю 3200 ніт, підтримкою HDR10+ і високочастотним ШІМ-затемненням 3840 Гц. Картинка виглядає соковито, а дисплей видно навіть під прямими променями сонця.
Вердикт категорії: Переміг Redmi Note 15. Якісна AMOLED-матриця та високий запас яскравості роблять його найкращим вибором для споживання контенту.
Продуктивність і батарея
У плані "заліза" OnePlus Nord CE 6 Lite лідирує. Чипсет MediaTek Dimensity 7400 Apex у поєднанні зі спритним накопичувачем стандарту UFS 3.1 забезпечують поліпшену швидкодію і перевагу в іграх. На додаток до цього, акумулятор ємністю 7000 мАг забезпечує більше одного дня автономної роботи. Геймери також оцінять функцію обхідної зарядки (Bypass Charging), яка дає змогу живити процесор безпосередньо від мережі в обхід батареї, знижуючи нагрівання пристрою.
Redmi Note 15 використовує процесор Snapdragon 6 Gen 3 і повільнішу пам'ять UFS 2.2. Для соціальних мереж, роботи і простих ігор цього цілком достатньо, але в швидкості він дещо поступається. Ємність батареї становить солідні 5520 мАг, чого вистачає на день впевненого використання, але на тлі батареї OnePlus цей показник не вражає.
Вердикт категорії: Переміг OnePlus Nord CE 6 Lite за рахунок потужної платформи, швидкої пам'яті та видатної автономності.
Камери
У фотоможливостях перевага знову на боці Redmi Note 15, який пропонує універсальний набір:
- Основний модуль на 108 Мп з оптичною стабілізацією зображення (OIS) — важливо і для плавних відео, і для компенсації тряски під час фотозйомки.
- Надширококутний об'єктив на 8 Мп для пейзажів і групових фото.
- Фронтальну камеру на 20 Мп.
OnePlus Nord CE 6 Lite оснащений лише скромною основною камерою на 50 Мп без оптичної стабілізації і допоміжним датчиком-заглушкою. Ширококутного об'єктива тут немає, що сильно обмежує сценарії зйомки, хоча пристрій і здатний записувати відео в 4K або 1080p при 120 к/с.
Вердикт категорії: Переміг Redmi Note 15 завдяки наявності OIS, надширококутного сенсора та найкращій фронтальній камері.
Ціни в Україні та висновки
- Xiaomi Redmi Note 15 5G (від 6/128GB) офіційно продається і доступний за ціною від 10 999 грн.
- OnePlus Nord CE 6 Lite наразі офіційно в Україні не представлений. Його базова вартість на глобальному ринку становить близько $240 (приблизно 10 637 грн за актуальним курсом).
Для більшості користувачів Redmi Note 15 стане більш збалансованою і виправданою покупкою. Це перевірений, офіційно доступний в Україні гаджет з чудовим AMOLED-екраном, відмінною камерою зі стабілізацією, наявністю NFC, ІЧ-порту для управління технікою і гарантованою підтримкою оновленнями Android ще на 3 роки вперед (до Android 19).
OnePlus Nord CE 6 Lite — це більш спеціалізований "смартфон-повербанк". Його варто чекати тільки в тому випадку, якщо для вас критично важливі час роботи від одного заряду і продуктивність в іграх, і ви готові пожертвувати якістю екрану і універсальністю камер.
