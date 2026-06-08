Який смартфон середнього класу обрати у 2026: Samsung Galaxy A57 проти Google Pixel 10a (фото)

Вибрати якісний смартфон-середняк буває складно — кожна модель має свої плюси і мінуси. Експерти порівняли бестселери від Google і Samsung, визначивши переможця.

Galaxy A57 і Pixel 10a знаходяться в одній ціновій категорії, але пропонують різні фішки. У виданні Android Headlines зіставили новинки, щоб допомогти покупцям зробити кращий вибір. Для початку поглянемо на специфікації апаратів:

Google Pixel 10a проти Galaxy A57: характеристики

Характеристика Google Pixel 10a Samsung Galaxy A57 Габариты 153.9 x 73 x 9 мм 161.5 x 76.8 x 6.9 мм Вес 183 г 179 г Дисплей 6.3" pOLED, 120 Гц 6.7" Super AMOLED+, 120 Гц Разрешение 2424 x 1080 2340 x 1080 Процессор Google Tensor G4 (4 нм) Samsung Exynos 1680 (4 нм) Оперативная память 8 ГБ 8 ГБ / 12 ГБ Встроенная память 128 ГБ / 256 ГБ (UFS 3.1) 128 / 256 / 512 ГБ (UFS 3.1) Основная камера 48 Мп (f/1.7, OIS) + 13 Мп (ультраширокая) 50 Мп (f/1.8, OIS) + 12 Мп (ультраширокая) + 5 Мп (макро) Фронтальная камера 13 Мп (f/2.2) 12 Мп (f/2.2) Аккумулятор 5100 мАч 5000 мАч Зарядка 30 Вт проводная, 10 Вт беспроводная 45 Вт проводная Защита от воды IP68 IP68

Дизайн та ергономіка

Обидва смартфони отримали плоскі екрани з вирізом під фронтальну камеру по центру, однак у Galaxy A57 отвір і рамки навколо дисплея помітно менші. Рамки корпусу в обох пристроїв плоскі та виконані з алюмінію.

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Відмінність криється в матеріалах і габаритах. Незважаючи на 6,7-дюймовий дисплей, Galaxy A57 виявився тоншим (6,9 мм) і навіть легшим (179 г), ніж його компактний конкурент. При цьому Samsung використовує преміальну скляну спинку, тоді як Pixel 10a задовольняється матовим пластиком.

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Блок камер Pixel 10a інтегрований у корпус у фірмовому горизонтальному стилі, а в Galaxy A57 три об'єктиви традиційно збудовані у вертикальний ряд із невеликим виступом. Обидва гаджети не бояться води і пилу завдяки сертифікації IP68.

Вердикт: естетично Galaxy A57 дещо приємніший за рахунок скла ззаду і малої товщини, але Pixel 10a простіше користуватися однією рукою, а пластик може виявитися стійкішим до падінь.

Google Pixel 10a Фото: Android Authority

Дисплеї

Pixel 10a пропонує 6,3-дюймову P-OLED матрицю з частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю 2424x1080 і захисним склом Gorilla Glass 7i. Екран підтримує контент HDR і має вражаючу пікову яскравість у 3000 ніт.

Galaxy A57 робить ставку на розмір: тут встановлена 6,7-дюймова матриця Super AMOLED+ (120 Гц, 2340x1080) під захистом міцного скла Gorilla Glass Victus+. Екран підтримує HDR10+, але його пікова яскравість трохи нижча — 1900 ніт.

Експерти відзначають, що обидві панелі видають насичену картинку з відмінними кутами огляду і чуйним сенсором. Дисплей Pixel трохи виграє за максимальною яскравістю на сонці, але обидва варіанти повністю задовольнять більшість користувачів.

Вердикт: за якістю матриці майже паритет. Galaxy A57 — більший, але трохи слабший за яскравістю. Комусь потрібен більший дисплей, а іншим важливіша мініатюрність — питання індивідуальне.

Дисплей Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Продуктивність і ОС

Google оснастила свій апарат процесором Tensor G4 (торішнім передфлагманським рішенням, виробленим на потужностях Samsung). Galaxy A57 працює на базі нового фірмового чіпа Exynos 1680. Обидва процесори виконані за 4-нанометровим техпроцесом і використовують швидку пам'ять стандарту UFS 3.1 без можливості розширення через microSD.

Смартфони забезпечують стабільну та швидку роботу в повсякденних завданнях (браузер, соцмережі, месенджери), однак жоден із них не тягне на звання геймерського телефону. Але якщо порівнювати за цифрами, результат Google Pixel 10a в бенчмарку AnTuTu 10 — 1 269 880, Galaxy A57 — 1 001 995.

Дисплей Pixel 10a має більш товсті рамки і компактніший Фото: gsmarena.com

Вердикт: на папері "піксель" трохи швидший, але загалом різниця на практиці буде малопомітною.

Що стосується ПЗ, у Pixel 10а є одна перевага — заявлено 7 років оновлень ОС Android проти шести років у A57 (обидва стартують з Android 16). Що стосується інтерфейсу, це питання особистих уподобань. Оболонка One UI 8.5 містить більше різних встановлених додатків, якими не всі користуються, але сама прошивка функціональна і приємна. Більш "стоковий" досвід експлуатації можна отримати на Pixel — фірмову реалізацію Android від Google люблять за мінімалістичний дизайн, ексклюзивні ШІ-функції та відсутність сміттєвого ПЗ.

Обидва смартфони оснащені якісними стереодинаміками без аудіороз'єму 3,5 мм, а за бездротове аудіо відповідає свіжий модуль Bluetooth 6.0.

Батарея і зарядка

Як не дивно, компактний Pixel 10a отримав більш ємну батарею на 5100 мАг порівняно з 5000 мАг у великого Galaxy A57. У результаті апарат від Google показує трохи кращу автономність, доживаючи до кінця дня навіть при активному використанні.

Вердикт: акумулятор тримає довше у Pixel 10a, але не набагато (різниця в межах однієї години).

У швидкості поповнення енергії лідирує Samsung: його 45-ватна зарядка справляється за 1 годину 10 хвилин проти 1,5 годин у Pixel з його 30-ватним блоком. При цьому Pixel 10a пропонує бонус у вигляді підтримки бездротової зарядки на 10 Вт, якої у Samsung немає. Обидва смартфони поставляються без зарядних пристроїв у комплекті.

Камери Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Якість зйомки

Камери у смартфонів такі:

Pixel 10a: основна на 48 Мп + ультраширококутна на 13 Мп.

основна на 48 Мп + ультраширококутна на 13 Мп. Galaxy A57: основна на 50 Мп + надширококутна на 12 Мп + макрооб'єктив на 5 Мп.

Обидва телефони роблять чудові знімки на головні сенсори. Алгоритми Pixel традиційно видають більш контрастні та виразні кадри з глибокими тінями. Ширококутні камери в обох моделей непогані вдень, але втрачають якість під час нічної зйомки. Що стосується 5-мегапіксельного макромодуля у Samsung, експерти назвали його скоріше маркетинговим вивертом, оскільки він видає прийнятну якість тільки при ідеальному освітленні.

Вердикт: У цьому випадку потрійна камера потрібна більше для естетики — більшість людей ніколи не користуються макро, а на головну камеру Pixel все-таки знімає краще, що набагато важливіше.

Потрійна камера Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Ціни

За вартістю в Україні телефони дуже близькі. У Google Pixel 10a є доступніша конфігурація 8/128 ГБ, тоді як Galaxy A57 стартує з 256 ГБ. Якщо порівнювати середню версію в обох випадках, ціни:

Google Pixel 10a 8/256GB — від 25 099 грн.

Samsung Galaxy A57 8/256GB — 25 599 грн.

Що в підсумку? За сукупністю характеристик ми вважаємо, що Google Pixel 10a — цікавіший вибір у 2026 році. У нього відмінна підтримка системи на довгий термін, приємна ОС і камера високого рівня. Але якщо вам більше подобається естетика Samsung (як у софті, так і зовні) і великий екран — це теж гідний варіант, який буде надійний у більшості сценаріїв і прослужить майже так само довго.

Доступність у ритейлерів у різних регіонах також варіюються — як правило, смартфони Samsung продаються абсолютно в будь-якому магазині, а ось Pixel 10a в асортименті не настільки поширений. Але онлайн-пропозиції присутні.

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