Більш доступні смартфони з чудовим процесором: топ-5 моделей у 2026 році (фото)

Щоб отримати високу швидкість роботи, топову графіку в іграх та сучасні функції штучного інтелекту, не обов’язково переплачувати тисячі доларів. Ось смартфони, які вражають своєю продуктивністю, незважаючи на помірні ціни.

Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (флагманське рішення 2024 року) залишається актуальним і донині. Чіп застосовується в колишніх флагманах, які значно подешевшали у 2026 році, а також у просунутих моделях середнього класу. Фокус зібрав п'ять потужних телефонів на базі цього рішення. Моделі впорядковані за зростанням їхньої ціни в українській роздрібній торгівлі.

POCO F7 Pro

Смартфон POCO F7 Pro, що вийшов навесні 2025 року, пропонує характеристики субфлагмана за конкурентною ціною. Пристрій отримав 6,67-дюймовий AMOLED-екран з високою роздільною здатністю 3200x1440 пікселів (2K), частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 3200 ніт. Корпус пристрою виконаний зі скла з алюмінієвою рамкою, захищений від води за стандартом IP68. Працює під управлінням операційної системи Android 15 з фірмовою оболонкою HyperOS 2 (оновлення до Android 16 і HyperOS 3 вже доступне, а в майбутньому з'являться ще три номерні оновлення).

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Смартфон POCO F7 Pro Фото: gsmarena.com

Головною перевагою телефону є акумулятор ємністю 6000 мА·год із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 90 Вт, що дозволяє зарядити пристрій на 100% за 37 хвилин. За фото- та відеозйомку відповідає подвійна основна камера з головним сенсором на 50 Мп з оптичною стабілізацією (OIS) і ширококутним об'єктивом на 8 Мп. Можливий запис відео у форматі 8K та 4K 60 fps. Модель оснащена ультразвуковим підекранним сканером відбитків пальців та швидким накопичувачем стандарту UFS 4.1.

Ціна в Україні:

POCO F7 Pro 12/256 ГБ — 19 999 грн.

OnePlus Ace 5

Китайський мобільний телефон OnePlus Ace 5 також пропонує дуже високу продуктивність за відносно доступною ціною. Це недооцінений варіант, який призначався для ринку КНР, але у нас теж продається офіційно. Він оснащений 6,78-дюймовим LTPO AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю 2780х1264 пікселів і піковою яскравістю до 4500 ніт. Захист лицьової та тильної панелей забезпечує загартоване скло Crystal Shield Glass, а рамка виконана з алюмінію. Апарат постачається з ОС Android 15 та інтерфейсом ColorOS 15, захищений від вологи та пилу за стандартом IP65.

Смартфон OnePlus Ace 5 Фото: rozetka.com.ua

Ace 5 вирізняється масивним кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 6415 мА·год, який повністю заряджається від адаптера потужністю 80 Вт за 35 хвилин. Набір камер включає в себе основний модуль на 50 Мп з фазовим автофокусом і оптичною стабілізацією (OIS), 8-мегапіксельний надширококутний об'єктив і макросенсор на 2 Мп. Смартфон використовує чіп Snapdragon 8 Gen 3, накопичувач стандарту UFS 4.0 і обладнаний оптичним сканером відбитків пальців під екраном.

Ціна в Україні:

OnePlus Ace 5 12/256 ГБ — 20 079 грн.

Samsung Galaxy S24

Мобільний телефон Samsung Galaxy S24 — це компактний флагман початку 2024 року, який у 2026 році залишається дуже актуальним і значно подешевшав. Можна сказати, що це більш розумна альтернатива Galaxy S26 — апаратні флагмани Samsung кардинально не змінюються вже кілька років.

Гаджет отримав 6,2-дюймовий дисплей Dynamic LTPO AMOLED 2X з роздільною здатністю 2340x1080 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Корпус пристрою захищений за стандартом IP68, рамка виконана з посиленого алюмінію Armor Aluminum 2, а з обох боків використовується скло Gorilla Glass Victus 2. Телефон навіть на нашому ринку побудований на чіпі Snapdragon 8 Gen 3, як і всі моделі добірки.

Смартфон Samsung Galaxy S24 Фото: gsmarena.com

Через компактні розміри ємність акумулятора становить лише 4000 мА·год, а потужність дротової зарядки обмежена 25 Вт, тоді як бездротова зарядка підтримує потужність 15 Вт. Потрійна камера пристрою включає основний сенсор на 50 Мп з OIS, повноцінний телеоб'єктив на 10 Мп з 3-кратним оптичним зумом і OIS, а також ультраширококутний модуль на 12 Мп. Головною перевагою моделі є тривала програмна підтримка від виробника — до семи великих оновлень ОС Android (смартфон вже оновлюється до One UI 8.5).

Ціна в Україні:

Samsung Galaxy S24 8/128 ГБ — 23 999 грн.

Xiaomi 14

Смартфон Xiaomi 14 — це ще один збалансований компактний флагман, що поєднує ергономічність та передові фотоможливості. Пристрій оснащений 6,36-дюймовим LTPO OLED-екраном з роздільною здатністю 2670х1200 пікселів, частотою 120 Гц, підтримкою Dolby Vision і захисним склом Gorilla Glass Victus. Корпус мобільного телефону отримав захист від вологи IP68, алюмінієву раму і працює під управлінням ОС Android 14 з графічною оболонкою HyperOS (буде ще 4 оновлення системи, підтримка триває).

Смартфон Xiaomi 14 Фото: gsmarena.com

Потрійна камера створена у співпраці з Leica та включає три повноцінні сенсори по 50 Мп кожен: основний (з OIS та великою матрицею 1/1,31"), телеоб'єктив із 3,2-кратним оптичним наближенням (OIS) та ультраширококутний модуль. За автономність відповідає батарея ємністю 4610 мАг, що підтримує швидку дротову зарядку потужністю 90 Вт (100% за 31 хвилину) та бездротову зарядку на 50 Вт. Вбудований накопичувач стандарту UFS 4.0 забезпечує максимальну швидкість роботи з файлами.

Ціна в Україні:

Xiaomi 14 12/256 ГБ — від 26 399 грн.

OnePlus 13R

Телефон OnePlus 13R, що вийшов на початку 2025 року, розроблений з акцентом на високу продуктивність та автономність. Гаджет оснащений 6,78-дюймовим LTPO 4.1 AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 2780х1264 пікселів, частотою 120 Гц і значною піковою яскравістю до 4500 ніт. Лицьова панель прикрита склом Gorilla Glass 7i, рамка корпусу виконана з алюмінію, а сам смартфон має захист від пилу та водяних струменів за стандартом IP65 і поставляється з прошивкою OxygenOS 15 на базі Android 15.

Смартфон OnePlus 13R Фото: phonearena.com

Автономну роботу забезпечує акумулятор ємністю 6000 мА·год, що підтримує швидку дротову зарядку потужністю 80 Вт (до 100% за 54 хвилини). На тильній панелі розташована потрійна камера з основним сенсором на 50 Мп з OIS, повноцінним телеоб'єктивом на 50 Мп з 2-кратним оптичним зумом для портретних знімків та ультраширококутним модулем на 8 Мп. Модель використовує швидкісну пам'ять стандарту UFS 4.0 і має гарантовану підтримку Android протягом 4 років з моменту виходу.

Ціна в Україні:

OnePlus 13R 12/256 ГБ — 28 094 грн.

Раніше повідомлялося про смартфон із топовим процесором за середньою ціною. У пошуках безкомпромісної продуктивності за адекватною ціною багато хто звертає увагу на лінійку Poco F. Смартфон Poco F7 Ultra подешевшав, але як і раніше дивує топовими параметрами.

Також "Фокус" писав про найкращі смартфони Motorola на будь-який бюджет.