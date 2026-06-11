Смартфон із топовим процесором за середньою ціною: яка модель подешевшала в Україні (фото)

У пошуках безкомпромісної продуктивності за адекватною ціною багато хто звертає увагу на лінійку Poco F. Смартфон Poco F7 Ultra впав у ціні, але так само дивує топовими параметрами.

Фокус зібрав зведення характеристик, тестів і експертних оцінок телефону, розповідаючи, чому F7 Ultra залишається однією з найкращих пропозицій у своєму класі.

Характеристики Poco F7 Ultra

Дисплей: 6,67" AMOLED, 3200x1440 (WQHD+), 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, ШІМ 3840 Гц.

6,67" AMOLED, 3200x1440 (WQHD+), 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, ШІМ 3840 Гц. Процесор: Snapdragon 8 Elite (3 нм).

Snapdragon 8 Elite (3 нм). Пам'ять: 12/256 ГБ або 16/512 ГБ (накопичувач стандарту UFS 4.1).

12/256 ГБ або 16/512 ГБ (накопичувач стандарту UFS 4.1). Основна камера: 50 Мп (OIS) + 50 Мп телефото (2,5x оптичний зум, OIS) + 32 Мп (ультраширококутна). 8K@24fps, 4K@60fps.

50 Мп (OIS) + 50 Мп телефото (2,5x оптичний зум, OIS) + 32 Мп (ультраширококутна). 8K@24fps, 4K@60fps. Фронтальна камера: 32 Мп (відео 1080p).

32 Мп (відео 1080p). Акумулятор: 5300 мАг, швидка дротова зарядка 120 Вт, бездротова зарядка 50 Вт.

5300 мАг, швидка дротова зарядка 120 Вт, бездротова зарядка 50 Вт. Корпус: скло, алюмінієва рамка, захист IP68, вага 212 г.

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Дисплей POCO F7 Ultra Фото: gsmarena.com

Чим цікавий Poco F7 Ultra

Poco F7 Ultra має міцну скляно-металеву конструкцію з повноцінним пило- та вологозахистом класу IP68. На особливу увагу заслуговує дисплей: матриця має високу роздільну здатність WQHD+, а за результатами апаратних тестів виміряна пікова яскравість досягає 1506 ніт. Картинка соковита, деталізована і відмінно читається на яскравому сонці.

Головною перевагою гаджета є його швидкодія. Передтоповий 3-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite у зв'язці зі спритним накопичувачем набирає 2 580 520 балів у тесті AnTuTu 10. Потужності пристрою з лишком вистачить для будь-яких сучасних ігор на ультраналаштуваннях. При цьому оболонка HyperOS 3 працює максимально плавно і буде підтримуватися ще кілька років (заявлено 4 великих апдейти Android і 6 років патчів безпеки з моменту релізу в 2025-му),

Фотоможливості теж відносно на висоті для телефонів цього бренду. Інтеграція 50-мегапіксельного телеоб'єктива зробила камеру по-справжньому універсальною, дозволивши робити першокласні портрети і якісні макрознімки з близької відстані.

Акумулятора на 5300 мАг вистачає на 13 годин 32 хвилини активного використання (Active use score) за тестами GSMArena. Якщо ж телефон розрядився, блок живлення на 120 Вт заповнить заряд з 0 до 100% всього за 34 хвилини.

Камери Poco F7 Ultra Фото: Bridenstine

Плюси та мінуси Poco F7 Ultra

Плюси:

Преміальні матеріали корпусу та захист IP68.

Флагманський AMOLED-дисплей з високою роздільною здатністю і підтримкою Dolby Vision.

Ультимативна швидкість процесора Snapdragon 8 Elite.

Універсальна камера з найкращим у класі телеоб'єктивом.

Надшвидка дротова зарядка та підтримка бездротової зарядки на 50 Вт.

Гучні та якісні стереодинаміки.

Мінуси:

Блок живлення на 120 Вт відсутній у комплекті поставки.

Ультраширококутна камера не підтримує запис відео в 4K.

Можливості фронтальної камери обмежені форматом 1080p.

Відсутність підтримки технології eSIM.

Ціна в Україні

Poco F7 Ultra 12/256GB — 24 389 грн.

Раніше повідомлялося, що смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro став хітом завдяки яскравій матриці на 1500 ніт і просунутій 200-мегапіксельній камері за прийнятні гроші.

Також Фокус писав про рейтинг смартфонів з найкращими процесорами у 2026 році, де моделі Xiaomi і Poco посіли провідні рядки за співвідношенням ціни і продуктивності.