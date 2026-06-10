Найкращий телефон до 10 тисяч гривень із потужною камерою: яка модель стала хітом 2026 року (фото)

Смартфон Redmi Note 14 Pro — один із найпопулярніших бюджетних апаратів Xiaomi. Розповідаємо, чому ця модель варта уваги у 2026 році.

Хоча телефон вийшов у 2025-му, за свою ціну це все ще один з найкращих варіантів від Xiaomi, особливо для тих, хто шукає приємний дизайн, яскравий дисплей і пристойну камеру. Недоліки теж є — про всі деталі розповість Фокус, посилаючись на огляд від експертів GSMArena та відгуки реальних покупців.

Ми допоможемо прийняти вам рішення, чи варто брати Xiaomi Redmi Note 14 Pro, розповівши чесно про плюси і мінуси гаджета. Йтиметься про 4G-версію моделі.

Характеристики Redmi Note 14 Pro

Дисплей: 6,67 дюйма, AMOLED, 120 Гц, 10-біт (1 млрд кольорів), ШІМ 1920 Гц.

6,67 дюйма, AMOLED, 120 Гц, 10-біт (1 млрд кольорів), ШІМ 1920 Гц. Процесор: MediaTek Helio G100 Ultra (6 нм).

MediaTek Helio G100 Ultra (6 нм). Пам'ять: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ + слот для карт microSD.

8/128 ГБ, 8/256 ГБ + слот для карт microSD. Основна камера: 200 Мп (Samsung ISOCELL HP3) з оптичною стабілізацією + 8 Мп (надширококутна) + 2 Мп (макро).

200 Мп (Samsung ISOCELL HP3) з оптичною стабілізацією + 8 Мп (надширококутна) + 2 Мп (макро). Фронтальна камера: 32 Мп.

32 Мп. Акумулятор: 5500 мАг, зарядка 45 Вт.

5500 мАг, зарядка 45 Вт. ОС: Android 14 з оболонкою HyperOS.

Android 14 з оболонкою HyperOS. Корпус: скло Gorilla Glass Victus 2 (спереду), алюмінієва рамка, захист від бризок і пилу IP64.

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Дисплей Xiaomi Redmi Note 14 Pro: дійсно хороша AMOLED-панель Фото: gsmarena.com

Зовнішній вигляд і екран

Попри пластикову задню панель, смартфон отримав міцну алюмінієву рамку і захисне скло Gorilla Glass Victus 2 на лицьовій стороні. Присутній базовий вологозахист за стандартом IP64 — телефон не боїться пилу і дощу.

Дисплей — однозначно сильна сторона Redmi Note 14 Pro. Це якісна 10-бітна AMOLED-матриця з плавною частотою оновлення 120 Гц і високою частотою ШІМ-затемнення, що знижує навантаження на очі. За результатами тестування, виміряна максимальна яскравість в автоматичному режимі досягає вражаючих 1500 ніт. Екран залишається читабельним навіть у сонячний день.

Продуктивність і ОС

Швидкодію, на жаль, не можна назвати козирем Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Процесор Helio G100 Ultra за наповненням — це все той самий Helio G99, знайомий нам за багатьма бюджетниками останніх років. Чип надпопулярний, але зірок з неба вистачає. У бенчмарку AnTuTu 10 телефон набирає скромні 423 868 балів.

Задня панель Xiaomi Redmi Note 14 Pro Фото: gsmarena.com

Але не варто побоюватися якихось лагів або повільної роботи. Навпаки, в системі, звичайних додатках і соцмережах усе працюватиме відносно спритно і безпроблемно. Нюанс лише в тому, що Note 14 Pro не підходить для важких ігор на високих налаштуваннях графіки. В інших повсякденних сценаріях швидкість буде прийнятною. Вагомий плюс — відсутність перегріву і падіння продуктивності під навантаженням: стрес-тести показують рівні графіки без троттлінгу.

З коробки смартфон поставляється з ОС Android 14 з оболонкою HyperOS — так, уже не найсвіжіша версія системи. Виробник гарантує три великі оновлення (Android 15, 16 і 17) і чотири роки патчів безпеки з моменту релізу в 2025-му. Тобто загалом актуальність софта на роки вперед забезпечена.

Камера

200-мегапіксельна основна камера використовує фотосенсор Samsung ISOCELL HP3 з оптичною стабілізацією (OIS). За замовчуванням телефон робить знімки з роздільною здатністю 12.5 Мп, об'єднуючи пікселі для захоплення більшої кількості світла. Денні фото виходять деталізованими, з приємною передачею кольору. Якісно відпрацьовує і цифровий зум 2х.

Нічна зйомка Xiaomi Redmi Note 14 Pro Фото: gsmarena.com Денна зйомка Xiaomi Redmi Note 14 Pro Фото: gsmarena.com

Справжнім сюрпризом стала нічна зйомка. У темряві основна камера Redmi Note 14 Pro видає чудові кадри: багато деталей, відсутність цифрового шуму, приємна насиченість і широкий динамічний діапазон.

Решта модулів на тлі основного сенсора виглядають скромно: 8-мегапіксельний "ширік" від GalaxyCore часто шумить і милить кадр, а 2-мегапіксельний макро тут просто для виду. Фронтальна камера на 32 Мп робить непогані селфі, але трохи згладжує риси обличчя. Запис відео, на жаль, обмежений роздільною здатністю 1080p при 60 кадрах за секунду через можливості процесора.

Автономність і зарядка

Ємність акумулятора становить 5500 мАг. За даними тесту Active Use Score від GSMArena телефон видає 12 годин 7 хвилин експлуатації в змішаному сценарії. Це не рекордний показник, але його впевнено вистачає на повний день роботи, якщо не грати в ігри годинами.

Підтримується швидка зарядка на 45 Вт, яка заповнює батарею з 0 до 100% за 1 годину 21 хвилину. Важливий локальний нюанс для ринку України: у комплекті Redmi Note 14 Pro йде тільки кабель і чохол, а блок живлення доведеться купувати окремо.

Комплектація Xiaomi Redmi Note 14 Pro не містить зарядного пристрою. Тільки кабель і чохол Фото: gsmarena.com

Вердикт експертів

Оглядачі називають модель відмінним бюджетним камерофоном для тих, кому не потрібна ігрова продуктивність і необхідний простий, надійний телефон без надмірностей.

Плюси:

Відмінна якість збірки, алюмінієва рамка і скло Victus 2.

Яскравий AMOLED-дисплей з відмінними параметрами (1500 ніт).

Висока якість фото на основну камеру, особливо вночі.

Наявність роз'єму 3.5 мм для навушників і слота microSD.

Гучні стереодинаміки.

Мінуси:

Скромна продуктивність процесора MediaTek початкового рівня.

Відсутність зарядного адаптера в комплекті.

Запис відео обмежений форматом 1080p.

Якість додаткових модулів камер залишає бажати кращого.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G залишається непоганим вибором у 2026 році, незважаючи на кілька нюансів Фото: gsmarena.com

Відгуки покупців в Україні

У наших магазинах Redmi Note 14 Pro отримує дуже позитивні оцінки користувачів. впевнено тримає середню оцінку 4.9 з 5 зірок. Людям подобається дизайн із вигнутими гранями, екран і чуйність сканера відбитків пальців. Більшість покупців приємно здивовані якістю вечірніх фотографій і загальним балансом ціни та якості. Єдиним масовим приводом для невдоволення стала відсутність зарядного пристрою в коробці, що збільшує вартість покупки.

Ціна в Україні:

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8/256 Midnight Black — 9 999 грн.

— 9 999 грн. Зарядний пристрій Xiaomi 45W Turbo Charging USB-A — 999 грн.

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