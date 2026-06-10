Лучший телефон до 10 тысяч гривен с мощной камерой: какая модель стала хитом 2026 года (фото)

Смартфон Redmi Note 14 Pro — один из самых популярных бюджетных аппаратов Xiaomi. Рассказываем, почему эта модель стоит внимания в 2026 году.

Хотя телефон вышел в 2025-м, за свою цену это все еще один из лучших вариантов от Xiaomi, особенно для тех, кто ищет приятный дизайн, яркий дисплей и приличную камеру. Недостатки тоже есть — обо всех деталях расскажет Фокус, ссылаясь на обзор от экспертов GSMArena и отзывы реальных покупателей.

Мы поможем принять вам решение, стоит ли брать Xiaomi Redmi Note 14 Pro, рассказав честно о плюсах и минусах гаджета. Речь пойдет о 4G-версии модели.

Характеристики Redmi Note 14 Pro

Дисплей: 6,67 дюйма, AMOLED, 120 Гц, 10-бит (1 млрд цветов), ШИМ 1920 Гц.

6,67 дюйма, AMOLED, 120 Гц, 10-бит (1 млрд цветов), ШИМ 1920 Гц. Процессор: MediaTek Helio G100 Ultra (6 нм).

MediaTek Helio G100 Ultra (6 нм). Память: 8/128 ГБ, 8/256 ГБ + слот для карт microSD.

8/128 ГБ, 8/256 ГБ + слот для карт microSD. Основная камера: 200 Мп (Samsung ISOCELL HP3) с оптической стабилизацией + 8 Мп (сверхширокоугольная) + 2 Мп (макро).

200 Мп (Samsung ISOCELL HP3) с оптической стабилизацией + 8 Мп (сверхширокоугольная) + 2 Мп (макро). Фронтальная камера: 32 Мп.

32 Мп. Аккумулятор: 5500 мАч, зарядка 45 Вт.

5500 мАч, зарядка 45 Вт. ОС: Android 14 с оболочкой HyperOS.

Android 14 с оболочкой HyperOS. Корпус: стекло Gorilla Glass Victus 2 (спереди), алюминиевая рамка, защита от брызг и пыли IP64.

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Дисплей Xiaomi Redmi Note 14 Pro: действительно хорошая AMOLED-панель Фото: gsmarena.com

Внешний вид и экран

Несмотря на пластиковую заднюю панель, смартфон получил прочную алюминиевую рамку и защитное стекло Gorilla Glass Victus 2 на лицевой стороне. Присутствует базовая влагозащита по стандарту IP64 — телефон не боится пыли и дождя.

Дисплей — однозначно сильная сторона Redmi Note 14 Pro. Это качественная 10-битная AMOLED-матрица с плавной частотой обновления 120 Гц и высокой частотой ШИМ-затемнения, что снижает нагрузку на глаза. По результатам тестирования, измеренная максимальная яркость в автоматическом режиме достигает впечатляющих 1500 нит. Экран остается читабельным даже в солнечный день.

Производительность и ОС

Быстродействие, увы, нельзя назвать козырем Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Процессор Helio G100 Ultra по наполнению — это все тот же Helio G99, знакомый нам по столь многим бюджетникам последних нет. Чип сверхпопулярный, но звезд с неба хватает. В бенчмарке AnTuTu 10 телефон набирает скромные 423 868 баллов.

Задняя панель Xiaomi Redmi Note 14 Pro Фото: gsmarena.com

Но не стоит опасаться каких-то лагов или медленной работы. Напротив, в системе, обычных приложениях и соцсетях все будет работать относительно шустро и беспроблемно. Нюанс лишь в том, что Note 14 Pro не подходит для тяжелых игр на высоких настройках графики. В остальных повседневных сценариях скорость будет удобоваримой. Весомый плюс — отсутствие перегрева и падения производительности под нагрузкой: стресс-тесты показывают ровные графики без троттлинга.

Из коробки смартфон поставляется с ОС Android 14 с оболочкой HyperOS — да, уже не самая свежая версия системы. Производитель гарантирует крупных обновления (Android 15, 16 и 17) и четыре года патчей безопасности с момента релиза в 2025-м. То есть в целом актуальность софта на годы вперед обеспечена.

Камера

200-мегапиксельная основная камера использует фотосенсор Samsung ISOCELL HP3 с оптической стабилизацией (OIS). По умолчанию телефон делает снимки в разрешении 12.5 Мп, объединяя пиксели для захвата большего количества света. Дневные фото получаются детализированными, с приятной цветопередачей. Качественно отрабатывает и цифровой зум 2х.

Ночная съемка Xiaomi Redmi Note 14 Pro Фото: gsmarena.com Дневная съемка Xiaomi Redmi Note 14 Pro Фото: gsmarena.com

Настоящим сюрпризом стала ночная съемка. В темноте основная камера Redmi Note 14 Pro выдает превосходные кадры: много деталей, отсутствие цифрового шума, приятная насыщенность и широкий динамический диапазон.

Остальные модули на фоне основного сенсора выглядят скромно: 8-мегапиксельный "ширик" от GalaxyCore часто шумит и мылит кадр, а 2-мегапиксельный макро здесь просто для вида. Фронтальная камера на 32 Мп делает неплохие селфи, но немного сглаживает черты лица. Запись видео, увы, ограничена разрешением 1080p при 60 кадрах в секунду из-за возможностей процессора.

Автономность и зарядка

Емкость аккумулятора составляет 5500 мАч. По данным теста Active Use Score от GSMArena телефон выдает 12 часов 7 минут эксплуатации в смешанном сценарии. Это не рекордный показатель, но его уверенно хватает на полный день работы, если не играть в игры часами.

Поддерживается быстрая зарядка на 45 Вт, которая восполняет батарею с 0 до 100% за 1 час 21 минуту. Важный локальный нюанс для рынка Украины: в комплекте Redmi Note 14 Pro идет только кабель и чехол, а блок питания придется покупать отдельно.

Комплектация Xiaomi Redmi Note 14 Pro не содержит зарядного устройства. Только кабель и чехол Фото: gsmarena.com

Вердикт экспертов

Обозреватели называют модель отличным бюджетным камерофоном для тех, кому не нужна игровая производительность и необходим простой, надежный телефон без излишеств.

Плюсы:

Отличное качество сборки, алюминиевая рамка и стекло Victus 2.

Яркий AMOLED-дисплей с отличными параметрами (1500 нит).

Высокое качество фото на основную камеру, особенно ночью.

Наличие разъема 3.5 мм для наушников и слота microSD.

Громкие стереодинамики.

Минусы:

Скромная производительность процессора MediaTek начального уровня.

Отсутствие зарядного адаптера в комплекте.

Запись видео ограничена форматом 1080p.

Качество дополнительных модулей камер оставляет желать лучшего.

Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro 4G остается неплохим выбором в 2026 году, несмотря на пару нюансов Фото: gsmarena.com

Отзывы покупателей в Украине

В наших магазинах Redmi Note 14 Pro получает очень положительные оценки пользователей. уверенно держит среднюю оценку 4.9 из 5 звезд. Людям нравится дизайн с изогнутыми гранями, экран и отзывчивость сканера отпечатков пальцев. Большинство покупателей приятно удивлены качеством вечерних фотографий и общим балансом цены и качества. Единственным массовым поводом для недовольства стало отсутствие зарядного устройства в коробке, что увеличивает стоимость покупки.

Цена в Украине:

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8/256 Midnight Black — 9 999 грн.

— 9 999 грн. Зарядное устройство Xiaomi 45W Turbo Charging USB-A — 999 грн.

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