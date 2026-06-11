Смартфон с топовым процессором по средней цене: какая модель подешевела в Украине (фото)

В поисках бескомпромиссной производительности по адекватной цене многие обращают внимание на линейку Poco F. Смартфон Poco F7 Ultra упал в цене, но все так же удивляет топовыми параметрами.

Фокус собрал сводку характеристик, тестов и экспертных оценок телефона, рассказывая, почему F7 Ultra остается одним из лучших предложений в своем классе.

Характеристики Poco F7 Ultra

Дисплей: 6,67" AMOLED, 3200x1440 (WQHD+), 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, ШИМ 3840 Гц.

6,67" AMOLED, 3200x1440 (WQHD+), 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, ШИМ 3840 Гц. Процессор: Snapdragon 8 Elite (3 нм).

Snapdragon 8 Elite (3 нм). Память: 12/256 ГБ или 16/512 ГБ (накопитель стандарта UFS 4.1).

12/256 ГБ или 16/512 ГБ (накопитель стандарта UFS 4.1). Основная камера: 50 Мп (OIS) + 50 Мп телефото (2,5x оптический зум, OIS) + 32 Мп (ультраширокоугольная). 8K@24fps, 4K@60fps.

50 Мп (OIS) + 50 Мп телефото (2,5x оптический зум, OIS) + 32 Мп (ультраширокоугольная). 8K@24fps, 4K@60fps. Фронтальная камера: 32 Мп (видео 1080p).

32 Мп (видео 1080p). Аккумулятор: 5300 мАч, быстрая проводная зарядка 120 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт.

5300 мАч, быстрая проводная зарядка 120 Вт, беспроводная зарядка 50 Вт. Корпус: стекло, алюминиевая рамка, защита IP68, вес 212 г.

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Дисплей POCO F7 Ultra Фото: gsmarena.com

Чем интересен Poco F7 Ultra

Poco F7 Ultra обладает прочной стеклянно-металлической конструкцией с полноценной пыле- и влагозащитой класса IP68. Особого внимания заслуживает дисплей: матрица имееет высокое разрешение WQHD+, а по результатам аппаратных тестов измеренная пиковая яркость достигает 1506 нит. Картинка сочная, детализированная и отлично читается на ярком солнце.

Главным преимуществом гаджета является его быстродействие. Предтоповый 3-нм чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite в связке с шустрым накопителем набирает 2 580 520 баллов в тесте AnTuTu 10. Мощности устройства с лихвой хватит для любых современных игр на ультра-настройках. При этом оболочка HyperOS 3 работает максимально плавно и будет поддерживатся еще несколько лет (заявлены 4 крупных апдейта Android и 6 лет патчей безопасности с момента релиза в 2025-м),

Фотовозможности тоже относительно на высоте для телефонов этого бренда. Интеграция 50-мегапиксельного телеобъектива сделала камеру по-настоящему универсальной, позволив делать первоклассные портреты и качественные макроснимки с близкого расстояния.

Аккумулятора на 5300 мАч хватает на 13 часов 32 минуты активного использования (Active use score) по тестам GSMArena. Если же телефон разрядился, блок питания на 120 Вт восполнит заряд с 0 до 100% всего за 34 минуты.

Камеры Poco F7 Ultra Фото: The Verge

Плюсы и минусы Poco F7 Ultra

Плюсы:

Премиальные материалы корпуса и защита IP68.

Флагманский AMOLED-дисплей с высоким разрешением и поддержкой Dolby Vision.

Ультимативная скорость процессора Snapdragon 8 Elite.

Универсальная камера с лучшим в классе телеобъективом.

Сверхбыстрая проводная зарядка и поддержка беспроводной зарядки на 50 Вт.

Громкие и качественные стереодинамики.

Минусы:

Блок питания на 120 Вт отсутствует в комплекте поставки.

Ультраширокоугольная камера не поддерживает запись видео в 4K.

Возможности фронтальной камеры ограничены форматом 1080p.

Отсутствие поддержки технологии eSIM.

Цена в Украине

Poco F7 Ultra 12/256GB — 24 389 грн.

Ранее сообщалось, что смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro стал хитом благодаря яркой матрице на 1500 нит и продвинутой 200-мегапиксельной камере за вменяемые деньги.

Также Фокус писал о рейтинге смартфонов с лучшими процессорами в 2026 году, где модели Xiaomi и Poco заняли лидирующие строчки по соотношению цены и производительности.