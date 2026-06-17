Google представила Android 17: что нового и какие устройства получат ОС первыми (фото)

Google выпустила ОС Android 17. Обновление делает акцент на улучшении многозадачности, встроенных игровых режимах и усиленной защите личных данных. Вот главные новвоведения.

Первыми доступ к системе получили владельцы устройств линейки Pixel начиная с серии Google Pixel 6 и новее, пишет Google. На смартфонах и планшетах других производителей прошивка появится в ближайшие месяцы.

Многозадачность и интерфейс

Функция App Bubbles теперь работает с любыми программами. Пользователь может свернуть активное приложение в плавающий пузырь. На планшетах и складных смартфонах появилась панель Bubble Bar для удобного управления окнами. Десктопный режим получил интерактивную функцию "картинка в картинке". Окна остаются активными поверх других программ и не перекрываются ими.

В настройках главного экрана появилась опция скрытия названий приложений. Принудительную темную тему теперь можно отключать для конкретных программ. В шторке быстрых настроек кнопки управления Wi-Fi и мобильным интернетом снова разделили на две независимые клавиши для быстрого доступа. Также в системе больше применяется размытие фона.

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Функция App Bubbles на складных смартфонах с Android 17 Фото: Google

Игры и медиа

Система получила встроенный инструмент для переназначения кнопок на физических контроллерах. Настройки сохраняются на уровне системы. Складные устройства обзавелись специальным игровым режимом. При его активации верхняя половина экрана отводится под саму игру, а нижняя превращается в динамический геймпад.

Запись экрана дополнена функцией Screen Reactions. Она выводит изображение с фронтальной камеры в плавающем окне поверх интерфейса. Алгоритмы автоматически вырезают фон без использования хромакея. Регулировку громкости разделили на два потока: звук медиафайлов и ответы голосового ассистента теперь настраиваются отдельно.

Android 17 позволяет записывать видео с собой поверх записи экрана: удобно для видео с реакциями или инструкциями Фото: Google

Безопасность и экосистема

Новые инструменты защиты от кражи включены по умолчанию на всех смартфонах. Доступ к контактам и точному местоположению теперь выдается приложениям разово для конкретной сессии. Встроенная защита задерживает чтение SMS-кодов на три часа. Это не позволяет вредоносному ПО перехватить одноразовые пароли. При вводе паролей с физической клавиатуры символы на экране скрываются мгновенно.

Функция Continue On упрощает переход между гаджетами. Запущенное приложение на смартфоне можно сразу открыть на планшете с того же места. Родительский контроль интегрировали глубоко в систему. Он позволяет ограничивать экранное время и ставить блокировку на ночь прямо из основных настроек.

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