Не обновляйте эти смартфоны Samsung: популярные модели "поджарились" из-за One UI 8.5

Владельцы смартфонов серии Samsung Galaxy S23 жалуются на проблемы с дисплеем после обновления операционной системы до версии One UI 8.5.

При установке недавно выпущенной прошивки One UI 8.5 на дисплеях Samsung Galaxy S23 появляются зеленые и розовые линии. Об этом сообщает SamMobile со ссылкой на жалобы пользователей.

Как отмечается в издании, некоторые смартфоны Galaxy S23 без проблем обновились до One UI 8.5, однако не всем так повезло. Поскольку считается, что это проблема дизайна и производства, владельцы повреждённых устройств обращаются в Samsung за помощью.

По словам экспертов, проблема появления зеленых или розовых линий на дисплеях Samsung не нова. Ее связывают с нагревом устройства, например, во время установки обновления программного обеспечения.

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Ранее компания заменяла дисплеи Galaxy S23, на которых появлялись зеленые и розовые линии. На данный момент нет информации о том, продолжил ли бренд эту программу.

Учитывая это, эксперты советуют владельцам Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra и Galaxy S23 FE пока воздержаться от установки One UI 8.5. В издании также предполагают, что хранение телефона в прохладной среде во время обновления ПО может предотвратить "подгорание" экрана.

Напомним, что некоторые более доступные смартфоны Samsung получат флагманский инструмент Camera Assistant.

Фокус также сообщал, какие смартфоны получат обновление до Android 17, а какие — нет.