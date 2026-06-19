Какой бюджетный Android-смартфон лучше: Redmi Turbo 5 против OnePlus Nord 6 (фото)

Смартфоны среднего класса Xiaomi Redmi Turbo 5 и OnePlus Nord 6 обладают неплохими характеристиками для своего сегмента, однако их сильные стороны различаются.

Чтобы упростить выбор между Redmi Turbo 5 и OnePlus Nord 6, эксперты портала Gizmochina сравнили эти два смартфона по ряду критериев.

Дизайн и дисплей

OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Redmi Turbo 5 оснащён 6,59-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и высокой пиковой яркостью 3500 нит. Он компактнее своего конкурента, а металлическая рамка и стеклянная задняя панель позволили сохранить вес на уровне 204 г.

Важно

Не обновляйте эти смартфоны Samsung: популярные модели "поджарились" из-за One UI 8.5

OnePlus Nord 6 получил 6,78-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и переменной частотой обновления, которая может достигать 165 Гц. Более высокая частота обновления делает эту модель лучшим выбором для геймеров, а технология Aqua Touch 2.0 обеспечивает чувствительность экрана даже в мокром состоянии.

Відео дня

Оба телефона имеют рейтинг защиты IP (IP66, IP68, IP69 и IP69K), что означает высокую устойчивость к пыли, а также способность выдерживать погружение в воду и струи воды под высоким давлением. Более того, OnePlus Nord 6 может похвастаться военной сертификацией MIL-STD-810H, что делает его ещё более прочным.

Производительность

Redmi Turbo 5 Фото: Xiaomi

Redmi Turbo 5 работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 8500-Ultra, изготовленного по 4-нм технологическому процессу. Устройство также оснащено системой охлаждения с испарительной камерой площадью 5300 мм². Благодаря этому телефон легко справляется с многозадачностью, ресурсоемкими приложениями и играми без заметных замедлений.

В свою очередь, OnePlus Nord 6 оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4. Этот смартфон позиционируется как игровой, поэтому его аппаратное обеспечение специально настроено для обеспечения преимущества в скорости реакции.

Аккумулятор

OnePlus Nord 6 оснащен кремний-углеродным аккумулятором емкостью 9000 мАч, поддерживающим зарядку мощностью 80 Вт. Redmi Turbo 5 получил аккумулятор емкостью 7560 мАч и более быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт. Кроме того, Xiaomi предлагает обратную проводную зарядку мощностью 27 Вт.

Камера

OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Оба смартфона оснащены 50-мегапиксельным основным сенсором с оптической стабилизацией изображения: Sony IMX882 в Redmi и Sony LYTIA-600 в OnePlus. Они сочетаются со стандартными 8-мегапиксельными сверхширокоугольными объективами. В целом как OnePlus Nord 6, так и Redmi Turbo 5 делают хорошие фото при хорошем освещении.

Программное обеспечение

OnePlus Nord 6 Фото: Android Authority

Redmi Turbo 5 и OnePlus Nord 6 работают на Android 16. Они будут получать обновления ОС в течение следующих 4 лет, а также патчи безопасности в течение 6 лет.

Эксперты отметили, что HyperOS 3 от Xiaomi ориентирована на плавную анимацию, оптимизацию системы и лаконичный интерфейс. В свою очередь, OxygenOS 16 от OnePlus в значительной степени ориентирована на функции искусственного интеллекта.

Выводы

Redmi Turbo 5 — это более практичный выбор для тех, кто ищет надёжный и высокопроизводительный телефон для повседневного использования. С другой стороны, OnePlus Nord 6 является лучшим вариантом для геймеров и использования ИИ, однако стоит дороже. Окончательный выбор между этими двумя телефонами зависит от приоритетов пользователя, а также от бюджета.

Цена Redmi Turbo 5 — от 16 999 грн.

Цена OnePlus Nord 6 — от 21 730 грн.

Напомним, что Honor представила новый бюджетный смартфон 600 Smart 5G, ориентированный на продолжительность автономной работы, долговечность и большой дисплей.

Фокус также сообщал, что Vivo X Fold 6 может превзойти своего основного конкурента Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra по емкости аккумулятора.