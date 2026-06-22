Недорогой смартфон от надежного бренда: новинка Nothing рассекречена в сети (видео)
Британская компания Nothing, вероятно, готовится к запуску нового бюджетного смартфона, который станет дополнением линейки Nothing Phone (4a).
Эскиз будущего смартфона Nothing Phone (4b) можно увидеть в тизере, опубликованном официальным индийским аккаунтом Nothing в Instagram.
Хотя тизер мало что рассказывает о смартфоне, акцент на карандаше 4b, похоже, намекает на название новинки. Подпись "(b)usted" также подтверждает эту теорию. Эксперты портала Android Authority предполагают, что речь идет о новом бюджетном смартфоне или модели нижнего среднего класса.
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Устройство, изображённое на эскизе, имеет несколько характерных элементов дизайна Nothing, таких как фирменная прозрачная задняя панель Nothing с открытыми внутренними деталями. В верхнем левом углу расположена одна задняя камера.
Компания Nothing пока официально не анонсировала Phone (4b), однако эксперты полагают, что этот смартфон может быть основан на бюджетной модели CMF Phone 2 Pro, выпуск которой был отменен из-за стремительного роста цен на память и оперативную память.
Напомним, что Honor представила недорогой смартфон 600 Smart 5G с мощным аккумулятором и большим дисплеем.
Фокус также сообщал, что эксперты сравнили бюджетные Android-смартфоны Redmi Turbo 5 и OnePlus Nord 6.