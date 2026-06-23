Недорогой смартфон с аккумулятором на 8000 мАч: сколько стоит новинка Realme (фото)

Компания Realme выпустила на отдельных рынках новый бюджетный смартфон Realme P4x 4G с емким аккумулятором и обновленным дизайном.

Realme P4x 4G получил ряд улучшений по сравнению с прошлогодней моделью Realme P4x 5G, в частности, аккумулятор большей емкости, обновленную заднюю панель и несколько других аппаратных изменений. Об этом пишет GSMArena.

Новый Realme P4x 4G оснащен более крупным 6,8-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц. Если у 5G-версии Realme P4x экран имеет круглый вырез для фронтальной камеры, то у Realme P4x 4G он каплевидный. На выбор предлагаются два цвета — Phantom Navy и Rally White.

Цвета Realme P4x 4G Фото: Realme

Realme P4x 4G работает на процессоре Unisoc T7250 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и до 256 ГБ памяти eMMC 5.1. Смартфон доступен в конфигурациях с объемом памяти 64 ГБ и 256 ГБ. Приятным бонусом является слот для карт microSD.

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Однако главным преимуществом Realme P4x 4G стал мощный аккумулятор емкостью 8000 мАч. Для сравнения: у 5G-версии Realme P4x аккумулятор на 7000 мАч. Оба смартфона поддерживают зарядку мощностью 45 Вт.

Realme P4x 4G оснащен 50-мегапиксельной задней камерой с автофокусом и 5-мегапиксельной фронтальной камерой. Среди прочих характеристик стоит отметить боковой сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм разъем для наушников, порт USB Type-C и защиту от пыли и воды по стандарту IP64. Телефон также поддерживает две SIM-карты, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, Bluetooth LE и GPS.

Цена Realme P4x 4G 4 ГБ/256 ГБ — 195 долларов (около 8 770 грн).

Напомним, что компания Tecno выпустила тонкий смартфон Camon Slim с качественным дисплеем и высокой производительностью.

Фокус также сообщал, что Nothing, по всей видимости, готовится к запуску бюджетного смартфона под названием Phone (4b).