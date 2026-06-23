OnePlus Nord 6 против Nothing Phone (4a) Pro: какой среднебюджетный телефон выбрать (фото)

OnePlus Nord 6 и Nothing Phone (4a) Pro относятся к смартфонам среднего класса, однако обладают некоторыми премиальными функциями.

OnePlus Nord 6 ориентирован на производительность, длительное время автономной работы и долговечность, тогда как Nothing Phone (4a) Pro отличается интересным дизайном, простым ПО и превосходной камерой. Подробнее эти два смартфона сравнили эксперты портала Gizmochina.

Дизайн

Nothing Phone (4a) Pro Фото: Android Central

Nothing Phone (4a) Pro получил корпус из алюминия авиационного класса, защиту Gorilla Glass 7i и фирменную систему Glyph, включающую 137 светодиодов. Дизайн Phone (4a) Pro отличается большей самобытностью, что выгодно выделяет его среди других смартфонов среднего класса.

OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

В свою очередь, OnePlus Nord 6 делает акцент на практичности и долговечности. У него стеклянная передняя часть с пластиковой рамкой и задней панелью. Степень защиты IP68/IP69K, сертификация MIL-STD-810H и усиленная защита экрана по шкале Мооса 8 делают Nord 6 хорошим выбором для использования в сложных условиях.

Відео дня

Дисплей

Nothing Phone (4a) Pro и OnePlus Nord 6 оснащены высококачественными AMOLED-панелями с поддержкой HDR10+ и превосходной цветопередачей. OnePlus предлагает частоту обновления 165 Гц, более плавное PWM-затемнение и более четкое воспроизведение изображения, тогда как преимуществами дисплея Nothing являются более тонкие рамки и пиковая яркость 5000 нит.

Производительность

Дисплей Nothing Phone (4a) Pro Фото: gsmarena.com

OnePlus Nord 6 работает на флагманском процессоре Snapdragon 8s Gen 4 в сочетании с быстрым хранилищем UFS 4.1. Этот смартфон идеально подходит для игр, многозадачности и ресурсоемких приложений, а также поддерживает новейшие версии беспроводной связи, включая Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

В свою очередь, Nothing Phone (4a) Pro оснащён чипсетом Snapdragon 7 Gen 4 и памятью UFS 3.1. Он хорошо справляется с повседневными задачами, однако значительно уступает своему конкуренту от OnePlus.

Аккумулятор

Глобальная версия OnePlus Nord 6 оснащена аккумулятором емкостью 7500 мАч, а индийская — 9000 мАч. Обе версии поддерживают быструю зарядку мощностью 80 Вт. Для сравнения: Nothing Phone (4a) Pro оснащён аккумулятором ёмкостью 5080 мАч в остальных странах и 5400 мАч в Индии. Он поддерживает более медленную зарядку мощностью 50 Вт.

Камера

Дисплей OnePlus Nord 6 Фото: gsmarena.com

Nothing Phone (4a) Pro в целом предлагает более универсальную систему камер, включающую основной 50-мегапиксельный сенсор, 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения, а также 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Важно

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OnePlus Nord 6 оснащён основной камерой на 50 МП с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольным сенсором на 8 МП. Оба смартфона оснащены 32-мегапиксельными фронтальными камерами, но Nord 6 имеет автофокус и поддерживает запись видео в формате 4K, что дает ему определенное преимущество.

Выводы

Nothing Phone (4a) Pro и OnePlus Nord 6 Фото: Скриншот

По мнению экспертов, для большинства пользователей OnePlus Nord 6 станет лучшим выбором. Среди его преимуществ — отличная производительность, более длительное время автономной работы, более быстрая зарядка, долговечность и немного более низкая цена.

Nothing Phone (4a) Pro — лучший выбор для пользователей, которым важны дизайн, программное обеспечение и камеры, особенно наличие телеобъектива.

Цена OnePlus Nord 6 в Украине — от 22 969 грн.

Цена Nothing Phone (4a) Pro в Украине — от 27 299 грн.

Напомним, что эксперты сравнили камеры Android-флагманов Oppo Find X9 Ultra и Samsung Galaxy S26 Ultra.

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