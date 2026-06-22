Лучшая камера за меньшие деньги: эксперты посоветовали более дешевую альтернативу Pixel 10a (фото)

Смартфоны Motorola Edge 70 Pro и Google Pixel 10a предлагают флагманские функции по относительно доступным ценам, однако ориентированы на разные категории пользователей.

Эксперты портала Gizmochina сравнили возможности бюджетных смартфонов Motorola Edge 70 Pro и Google Pixel 10a.

Дизайн

Google Pixel 10a Фото: Google

Motorola Edge 70 Pro отличается тонким корпусом и задней панелью из экокожи, что придает ему премиальный вид. Смартфон также имеет степень защиты IP68/IP69 и соответствует военному стандарту MIL-STD-810H, что свидетельствует о его прочности.

Google Pixel 10a отличается более лаконичным дизайном с алюминиевой рамкой и пластиковой задней панелью. Эксперты отмечают компактные габариты, безупречное качество сборки и класс защиты от воды и пыли IP68.

Дисплей

Дисплей Motorola Edge 70 Pro Фото: techadvisor.com

Google Pixel 10a оснащён 6,3-дюймовым P-OLED-дисплеем с точной цветопередачей и поддержкой HDR, а также частотой обновления 120 Гц. В свою очередь, 6,78-дюймовая AMOLED-панель Motorola Edge 70 Pro поддерживает частоту обновления 144 Гц, HDR-контент и чрезвычайно высокую пиковую яркость 5200 нит.

Відео дня

Производительность

Motorola Edge 70 Pro оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 8500 Extreme в сочетании с накопителем UFS 4.1 и оперативной памятью объёмом до 12 ГБ. Он обеспечивает быструю загрузку приложений, многозадачность и превосходные игровые возможности.

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Google Pixel 10a с процессором Tensor G4 в большей степени ориентирован на функции искусственного интеллекта, хотя его повседневная производительность также достаточно плавная. В то же время он уступает своему конкуренту по объему памяти.

Аккумулятор

Дисплей Google Pixel 10a

Motorola Edge 70 Pro — бесспорный лидер по времени автономной работы. Он оснащён аккумулятором ёмкостью 6500 мАч и поддерживает сверхбыструю проводную зарядку мощностью 90 Вт, а также беспроводную и обратную беспроводную зарядку.

Аккумулятор Google Pixel 10a имеет емкость 5100 мАч и поддерживает более медленную зарядку мощностью 30 Вт.

Камера

Цвета Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

Motorola Edge 70 Pro предлагает более универсальную и гибкую камеру, тогда как Google Pixel 10a остается весьма конкурентоспособным благодаря программной обработке.

Система камер Edge 70 Pro включает 50-мегапиксельный широкоугольный объектив, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 50-мегапиксельный перископический телеобъектив с 3,5-кратным оптическим зумом, который идеально подходит для портретной съемки и съемки удаленных объектов. 50-мегапиксельная фронтальная камера с автофокусом также обеспечивает более высокое разрешение и большую универсальность

Для сравнения: Pixel 10a оснащён 48-мегапиксельной основной камерой и 13-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором. Несмотря на более скромные характеристики, обработка изображений Google остаётся одной из самых мощных в отрасли. 13-мегапиксельная фронтальная камера также обеспечивает более широкое поле зрения, что упрощает групповые селфи, однако детализация изображения ниже, чем у Motorola.

Выводы

Учитывая перечисленные характеристики, Motorola Edge 70 Pro является лучшим выбором для большинства пользователей. Несмотря на то, что этот смартфон дешевле, он отличается превосходным дисплеем, более быстрой работой, более эффективной зарядкой, более ёмким аккумулятором и более универсальной камерой.

С другой стороны, Pixel 10a больше подходит тем, кто ценит долгосрочную надежность и поддержку программного обеспечения. Google обещает семь лет обновлений Android, передовые функции искусственного интеллекта, превосходную обработку фотографий, поддержку спутниковой связи Satellite SOS и отлично оптимизированное ПО.

Цена Motorola Edge 70 Pro в Украине — от 16 499 грн.

Цена Google Pixel 10a в Украине — от 21 999 грн.

Напомним, что Motorola Edge 70 Pro+ оказался более универсальным смартфоном среднего класса, чем OnePlus 15R.

Фокус также сообщал, что Oppo выпустила смартфон среднего ценового сегмента Reno 15A с емкой батареей и хорошей камерой.