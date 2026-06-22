Потужніша камера за менші гроші: експерти порадили дешевшу альтернативу Pixel 10a (фото)

Смартфони Motorola Edge 70 Pro та Google Pixel 10a пропонують флагманські функції за відносно доступними цінами, проте орієнтовані на різні категорії користувачів.

Можливості бюджетних смартфонів Motorola Edge 70 Pro та Google Pixel 10a порівняли експерти порталу Gizmochina.

Дизайн

Google Pixel 10a Фото: Google

Motorola Edge 70 Pro отримав тонкий корпус та задню панель з екошкіри, що надає йому преміального вигляду. Смартфон також має захист IP68/IP69 та відповідає військовому стандарту MIL-STD-810H, що свідчить про його міцність.

Google Pixel 10a має більш лаконічний дизайн з люмінієвою рамкою та пластиковою задньою панеллю. Експерти відзначають компактні габарити, бездоганну якість збірки та клас захисту від води та пилу IP68.

Дисплей

Дисплей Motorola Edge 70 Pro Фото: techadvisor.com

Google Pixel 10a має 6,3-дюймовий P-OLED-дисплей з точними кольорами та підтримкою HDR із частотою оновлення 120 Гц. Своєю чергою 6,78-дюймова AMOLED-панель Motorola Edge 70 Pro підтримує частоту оновлення 144 Гц, HDR-контент і надзвичайно яскраву пікову яскравість 5200 ніт.

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Продуктивність

Motorola Edge 70 Pro використовує чипсет MediaTek Dimensity 8500 Extreme у поєднанні з накопичувачем UFS 4.1 та оперативною пам'яттю об'ємом до 12 ГБ. Він забезпечує швидке завантаження програм, багатозадачність та чудові ігрові можливості.

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Google Pixel 10a з його процесором Tensor G4 більше зосереджений на функціях штучного інтелекту, хоча його щоденна продуктивність теж досить плавна. Водночас він поступається своєму конкуренту за обсягом пам'яті.

Акумулятор

Дисплей Google Pixel 10a

Motorola Edge 70 Pro є однозначним переможцем, коли йдеться про час автономної роботи. Він оснащений батареєю на 6500 мАг та підтримує надшвидку дротову зарядку потужністю 90 Вт, а також бездротову та зворотну бездротову зарядку.

Акумулятор Google Pixel 10a має ємність 5100 мАг та пропонує повільнішу зарядку потужністю 30 Вт.

Камера

Кольори Motorola Edge 70 Pro Фото: Motorola

Motorola Edge 70 Pro пропонує більш універсальну та гнучку камеру, тоді як Google Pixel 10a залишається дуже конкурентоспроможним завдяки програмній обробці.

Система камер Edge 70 Pro включає 50-мегапіксельний ширококутний об’єктив, 50-мегапіксельний надширококутний об’єктив та 50-мегапіксельний перископний телеоб'єктивів з 3,5-кратним оптичним зумом, який є перевагою для портретів та зйомки віддалених об'єктів. 50-мегапіксельна фронтальна камера з автофокусом також пропонує вищу роздільну здатність та більшу універсальність

Для порівняння, Pixel 10a отримав 48-мегапіксельну основну камеру та 13-мегапіксельний надширококутний сенсор. Попри скромніші характеристики, оробка зображень Google залишається однією з найпотужніших у галузі. 13-мегапіксельна фронтальна камера також забезпечує ширше поле зору, що спрощує групові селфі, однак деталізація зображення нижча, ніж у Motorola.

Висновки

З огляду на згадані характеристики, Motorola Edge 70 Pro є кращим вибором для більшості користувачів. Попри те, що цей смартфон дешевший, він пропонує чудовий дисплей, швидшу роботу, краще заряджання, більший акумулятор та універсальнішу систему камер.

З іншого боку Pixel 10a більше підходить тим, хто цінує довгострокову надійність та підтримку програмного забезпечення. Google обіцяє сім років оновлень Android, передові ШІ-функції, чудову обробку фото, підтримку супутникового зв'язку Satellite SOS та відмінно оптимізоване ПЗ.

Ціна Motorola Edge 70 Pro в Україні — від 16 499 грн.

Ціна Google Pixel 10a в Україні — від 21 999 грн.

Нагадаємо, Motorola Edge 70 Pro+ виявся більш універсальним смартфоном середнього класу, ніж OnePlus 15R.

Фокус також повідомляв, що Oppo випустила середньобюджетний смартфон Reno 15A з ємною батареєю та хорошою камерою.