Samsung Galaxy против Google Pixel: какие смартфоны на Android лучше в 2026 году (фото)

Компании Samsung и Google сегодня выпускают одни из лучших смартфонов на Android, однако их приоритеты несколько различаются.

Samsung предлагает более широкий выбор, тогда как Google выделяется своими функциями искусственного интеллекта. Подробнее эти два бренда сравнил эксперт портала Пракхар Кханна.

Кому стоит купить смартфон Samsung

Samsung Galaxy S26+ и Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: Phone Arena

Эксперт рекомендует телефоны Galaxy в первую очередь тем, кто уже пользуется другими продуктами Samsung. Компания выпускает ноутбуки, телевизоры, планшеты и бытовую технику, с которыми смартфоны Samsung легко интегрируются. Например, телевизором Samsung можно управлять с помощью приложения SmartThings на телефоне Galaxy.

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Кроме того, Samsung оснащает свои флагманские смартфоны более мощным оборудованием, чем Google. Так, Galaxy S26 Ultra сегодня является единственным телефоном со встроенной функцией конфиденциальности, а его 200-мегапиксельная камера делает лучшие фотографии.

Відео дня

Кханна также отметил, что One UI — его любимый интерфейс Android благодаря возможностям настройки и простоте использования. Google также предлагает интуитивно понятное программное обеспечение, однако оно предоставляет меньше возможностей для персонализации.

Кому лучше подойдет смартфон Google

Google Pixel 10 Pro XL Фото: cnet.com

Смартфоны Google понравятся пользователям, которые ищут лаконичный интерфейс. Они работают на базе Pixel UI, который не содержит стороннего программного обеспечения, поэтому не придется удалять кучу приложений Microsoft и социальных сетей сразу после покупки телефона.

Еще одним преимуществом Google Pixel являются обновления Pixel Drop, которые добавляют новые функции на старые устройства на протяжении всего их жизненного цикла. Более того, смартфоны Pixel, как правило, первыми получают все обновления Android.

Устройство Google Pixel также станет идеальным выбором для поклонников функций искусственного интеллекта. В качестве примера автор упоминает Magic Cue, отображающую контекстную информацию в личных беседах, и Call Screen для фильтрации спам-звонков.

В конце концов, по мнению Кханны, смартфоны Google выигрывают у Samsung в плане внешнего вида. Это дело вкуса, однако за последние годы дизайн Pixel значительно эволюционировал, поэтому даже бюджетные модели выглядят современно и предлагают более интересные цвета.

Выбор эксперта

В итоге Кханна отметил, что отдаёт предпочтение смартфонам Samsung из-за более лёгкого дизайна телефонов текущего поколения и лучших камер. Он также добавил, что ценит уникальную функцию Privacy Display и ОС One UI с её возможностями персонализации.

Напомним, что Oppo Find X9 Ultra в настоящее время является лучшим смартфоном с камерой на Android, но Samsung Galaxy S26 Ultra превосходит его в отдельных аспектах.

Фокус также писал о лучших бюджетных смартфонах 2026 года, в том числе о Google Pixel 10a, iPhone 17e, Nothing Phone 4a Pro и Samsung Galaxy A57.