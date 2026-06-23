Samsung Galaxy проти Google Pixel: які смартфони на Android кращі у 2026 році (фото)

Компанії Samsung та Google сьогодні випускають одні з найкращих смартфонів на Android, однак їхні пріоритети дещо різняться.

Samsung пропонує ширший вибір, тоді як Google вирізняється своїми функціями штучного інтелекту. Детальніше ці два бренди порівняв експерт порталу Пракхар Кханна.

Кому варто купити смартфон Samsung

Samsung Galaxy S26+ та Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: Phone Arena

Експерт радить телефони Galaxy насамперед тим, хто вже користується іншими продуктами Samsung. Компанія випускає ноутбуки, телевізори, планшети та побутову техніку, з якими смартфони Samsung легко інтегруються. Наприклад, телевізором Samsung можна керувати за допомогою програми SmartThings на телефоні Galaxy.

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Окрім того, Samsung оснащує свої флагманські смартфони потужнішим обладнанням, ніж Google. Так, Galaxy S26 Ultra сьогодні є єдиним телефоном із вбудованою функцією конфіденційності, а його 200-мегапіксельна камера робить кращі фото.

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Кханна також зазначив, що One UI — це його улюблений інтерфейс Android завдяки можливостям налаштування та простоті використання. Google також пропонує інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення, проте воно має менше можливостей для персоналізації.

Кому краще підійде смартфон Google

Google Pixel 10 Pro XL Фото: cnet.com

Смартфони Google сподобаються користувачам, які шукають чистий інтерфейс. Вони працюють на базі Pixel UI, який не містить стороннього програмного забезпечення, тож не доведеться видаляти купу застосунків Microsoft та соцмереж одразу після купівлі телефону.

Ще однією перевагою Google Pixel є оновлення Pixel Drop, які додають нові функції до старих пристроїв протягом їхнього життєвого циклу. Ба більше, смартфони Pixel, як правило, першими отримують всі оновлення Android.

Пристрій Google Pixel також буде ідеальним вибором для шанувальників функцій штучного інтелекту. Як приклад автор згадує Magic Cue, що відображає контекстну інформацію в особистих розмовах, та Call Screen для фільтрації спам-дзвінків.

Зрештою, на думку Кханни, смартфони Google виграють на тлі Samsung, коли йдеться про візуал. Це справа смаку, однак за останні роки дизайн Pixel суттєво еволюціонував, тож навіть бюджетні моделі виглядають сучасніше та пропонують цікавіші кольори.

Вибір експерта

У підсумку Кханна зазначив, що віддає перевагу смартфонам Samsung через легший дизайн телефонів поточного покоління та кращі камери. Він також додав, що цінує унікальну функцію Privacy Display та ОС One UI з її можливостями персоналізації.

Нагадаємо, Oppo Find X9 Ultra зараз є найкращим камерофоном на Android, але Samsung Galaxy S26 Ultra перевершує його в окремих аспектах.

Фокус також писав про найкращі бюджетні смартфони 2026 року, включно з Google Pixel 10a, iPhone 17e, Nothing Phone 4a Pro та Samsung Galaxy A57.