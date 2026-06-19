Найкращі бюджетні смартфони на 2026 рік: які моделі порадували під час тестів (фото)

Хоча у 2026 році ціни на смартфони значно виросли, дешевші моделі з хорошими характеристиками все ще доступні на ринку.

Серед топових середньобюджетних смартфонів експерти виділяють Google Pixel 10a, iPhone 17e, Nothing Phone 4a Pro та Samsung Galaxy A57. Ці моделі найкраще показали себе під час тестування, проведеного порталом Tom's Guide

Google Pixel 10a

Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Google Pixel 10a має багато спільного зі своїм попередником Pixel 9a, зате компанії вдалося зберегти стартову ціну свого "бюджетника" незмінною. Попри відсутність суттєвих оновлень, Pixel 10a залишається найуніверсальнішим телефоном, який можна придбати за ціною близько 20 000 грн.

Як і всі смартфони Google, новий Pixel 10a зосереджений на функціях штучного інтелекту. Чипсет Tensor G4 забезпечує підтримку Gemini Live , Circle to Search та всіх генеративних ШІ-інструментів в Google Фото, таких як Ask Photos. Серед нових ШІ-можливостей смартфона — Auto Best Take та Camera Coach.

Відео дня

Окремо також варто відзначити яскравий 6,3-дюймовий дисплей. Він підтримує адаптивну частоту оновлення, яка перемикається між 60 і 120 Гц залежно від того, що відбувається на екрані, як це робить флагман Pixel 10.

Характеристики Google Pixel 10a:

дисплей — 6,3-дюймовий Actua pOLED, 120 Гц;

процесор — Tensor G4;

оперативна пам'ять — 8 ГБ;

пам'ять — 128 ГБ, 256 ГБ;

камери — 48 МП (f/1.7) основна, 13 МП (f/2.2) надширококутна, 13 МП (f/2.2) фронтальна;

ємність акумулятора — 5100 мАг;

швидкість заряджання — 30 Вт дротове, 10 Вт бездротове.

Nothing Phone 4a Pro

Nothing Phone 4a Pro Фото: gsmarena.com

Найновіший смартфон середнього класу від Nothing вирізняється своїм широким 6,83-дюймовим дисплеєм та провідною у своєму класі яскравістю до 5000 ніт, що забезпечує чудову видимість на вулиці.

Nothing Phone 4a Pro також може похвалитися витривалим акумулятором. Під час тестування він пропрацював понад 18 годин на одному заряді. Експерти також відзначили хорошу загальну продуктивність камери, адже смартфон робить яскраві, збалансовані знімки за більшості умов.

Варто враховувати, що Nothing Phone 4a Pro поступається Pixel 10a та іншим конкурентам за продуктивністю. Однак це чудовий варіант для тих, хто шукає недорогий смартфон з яскравим екраном, хорошою камерою та тривалим часом роботи від батареї.

Характеристики Nothing Phone 4a Pro:

дисплей — 6,83-дюймовий AMOLED, 144 Гц;

процесор — Snapdragon 7 Gen 4;

оперативна пам'ять — 8 ГБ;

пам'ять — 128 ГБ;

задні камери — 50 МП (f/1.9) основна, 8 МП (f/2.2) надширококутна, 50 МП (f/2.9) телеоб'єктив з 3.5-кратним збільшеним фокусним відображенням, 32 МП (f/2.2) фрониальна;

ємність акумулятора — 5080 мАг;

швидкість зарядки — 50 Вт дротова.

iPhone 17e

iPhone 17e Фото: zdnet.com

iPhone 17e коштує дорожче за решту смартфонів у цьому списку, проте це найдешевша модель, випущена Apple у 2026 році. Він являє собою вдосконалену версію iPhone 16e з потужнішим чипом, більшим обсягом пам’яті та підтримкою MagSafe.

Apple використала для iPhone 17e стійкий подряпин матеріал Ceramic Shield 2, як в дорожчому iPhone 17. Серед недоліків смартфона — частота оновлення дисплея 60 Гц та лише один об'єктив на задній панелі.

Характеристики iPhone 17e;

дисплей — 6,1-дюймовий OLED, 60 Гц;

Процесор — Apple A19;

оперативна пам'ять — 8 ГБ;

пам'ять — 256 ГБ, 512 ГБ;

задня камера — 48 МП з 2-кратним зумом у матриці (f/1.6), ронтальна камера 12 МП (f/1.9);

ємність акумулятора — 4005 мАг;

швидкість заряджання — 20 Вт дротове, 15 Вт бездротове MagSafe.

Samsung Galaxy A57

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Смартфон Samsung Galaxy A57 найкраще підійде тим, хто цінує надійність вище за продуктивність. Він вирізняється широким 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм, матеріалами флагманського класу та тривалою роботою від акумулятора. Samsung обіцяє 6 років оновлень ПЗ та патчів безпеки для даної моделі.

Важливо

Найкращі ігрові смартфони у 2026 році: топ 5 моделей з відмінною продуктивністю (фото)

Galaxy A57 оснащений трьома об'єктивами, які забезпечують досить хорошу якість фото для свого сегмента. Смартфон також підтримує найновіші функції Galaxy AI, підтримуючи такі інструменти, як переклад у реальному часі та редагування фотографій зі ШІ.

Попри низку переваг, Galaxy A57 поступається конкурентам за швидкістю зарядки, продуктивністю та яскравістю дисплея. Окрім того, Galaxy A57 мало змінилося порівняно з торішнім Galaxy A56, але виріс у ціні.

Характеристики Samsung Galaxy A57:

дисплей — 6,7-дюймовий AMOLED, 120 Гц;

процесор — Exynos 1680;

оперативна пам'ять — 8 ГБ;

пам'ять — 128 ГБ;

камери — основна 50 МП, надширококутна 12 МП, макрооб'єктив 5 МП, фронтальна 12 МП;

ємність акумулятора — 5000 мАг;

швидкість зарядки — 45 Вт дротова.

Нагадаємо, раніше оглядач гаджетів порівняв середньобюджетний Galaxy A57 з майбутнім дешевшим смартфоном Galaxy A27.

Фокус також повідомляв, що експерти порівняли смартфони середнього класу Xiaomi Redmi Turbo 5 та OnePlus Nord 6.