Найкращі ігрові смартфони у 2026 році: топ 5 моделей з відмінною продуктивністю (фото)

Компанії Asus, Samsung, Apple, OnePlus та RedMagic сьогодні пропонують смартфони з потужними процесорами та ємними акумуляторами, здані витримувати навіть вимогливі ігри.

З огляду на результати тестування, оглядач техніки Річард Прідей назвав найкращі ігрові телефони 2026 року на різний бюджет у своїй статті для Tom's Guide.

Asus ROG Phone 9 Pro

Asus ROG Phone 9 Pro Фото: tomsguide.com

Тест на тривалість роботи від акумулятора показав, Asus ROG Phone 9 Pro є одним з найвитриваліших смартфонів. Його чипсет Snapdragon 8 Elite також пропонує достатню потужність навіть через рік після випуску.

Серед інших переваг Asus ROG Phone 9 Pro для геймерів варто згадати дисплей з частотою оновлення 185 Гц, елементи керування AirTrigger, підсвічування Armory Crate та AniMe. Недоліками даної моделі є тьмяні фотографії та лише два роки повних оновлень Android, проте для ігор це чудовий вибір.

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Характеристики Asus ROG Phone 9 Pro:

дисплей — 6,8-дюймовий AMOLED (2400 x 1080);

частота оновлення — 185 Гц;

процесор — Snapdragon 8 Elite;

оперативна пам'ять — 16 ГБ, 24 ГБ;

пам'ять — 512 ГБ, 1 ТБ;

камери — 50 МП основна, 13 МП надширококутна, 32 МП 3x телеоб'єктив, 32 МП фронтальна;

час роботи від батареї — 20 год 34 хв (адаптивний режим).

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: PCMag

Samsung Galaxy S26 Ultra може похвалитися ексклюзивним чипом та високими показниками графічного процесора, що дозволяє йому встановити новий стандарт для ігрових телефонів. Це флагман, орієнтований на продуктивність, можливості якого виходять далеко за межі ігор.\

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6,9-дюймовий AMOLED-дисплей Samsung Galaxy S26 Ultra пропонує адаптивну частоту оновлення 120 Гц. Смартфон також отримав збільшену систему охолодження, яка дозволяє йому залишатися прохолодним навіть під час тривалих ігрових сесій. В ході тестування Galaxy S26 Ultra пропрацював майже на дві години довше, ніж S25 Ultra.

Дисплей Galaxy S26 Ultra достатньо яскравий для використання на вулиці, однак деякі конкуренти пропонують ще вищу пікову яскравість. Смартфон також не має спеціальних ігрових кнопок. Попри це, дана модель добре поєднує у собі ігрові можливості та інші флагманські параметри, як от 200-мегапіксельна камера.

Характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra:

дисплей — 6,9-дюймовий AMOLED (1440 x 3120);

частота оновлення — 1 — 120 Гц;

процесор — Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy;

оперативна пам'ять — 12 ГБ/16 ГБ;

пам'ять — 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ;

камери — основна 200 МП, надширококутна 50 МП, телеоб'єктив 10 МП 3x, телеоб'єктив 50 МП 5x, фронтальна 12 МП;

час роботи від батареї — 16 год 10 хв.

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max Фото: tomsguide.com

iPhone 17 Pro Max отримав не лише потужний чип A19 Pro, але й випарну камеру для покращення охолодження. Смартфон також пропонує великий і яскравий екран, покращений час роботи від батареї та швидку зарядку.

Єдиним недоліком iPhone 17 Pro Max, окрім високої ціни, є розмір. Цей пристрій досить широкий і трохи важчий за торішній Pro Max.

Характеристики iPhone 17 Pro Max:

дисплей — 6,9-дюймовий OLED (2868 x 1320);

частота оновлення — 120 Гц;

чипсет — A19 Pro;

оперативна пам'ять — 12 ГБ;

пам'ять — 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ;

камери — 48 МП основна, 48 МП надширококутна, 48 МП телеоб'єктив з 4-кратним збільшенням, 18 МП фронтальна;

час роботи від батареї — 17 год 54 хв.

OnePlus 15R

OnePlus 15R Фото: tomsguide.com

Смартфон OnePlus 15R повністю зосереджений на іграх та пропонує найкраще співвідношення ціни та якості серед геймерських моделей. Він отримав новий чипсет та дисплей із частотою оновлення 165 Гц, який перевершує переважну більшість конкурентів за плавністю.

За словами експерта, OnePlus 15R може впоратися навіть з найвибагливішими іграми, проте коштує суттєво дешевше за конкурентів. Водночас варто враховувати, що гонитва за ігровими характеристиками передбачає деякі компроміси, як от відсутність телеоб'єктива.

Характеристики OnePlus 15R:

дисплей — 6,83-дюймовий AMOLED (1272 x 2800);

частота оновлення — 165 Гц;

процесор — Snapdragon 8 Gen 5;

оперативна пам'ять — 12 ГБ, 16 ГБ;

пам'ять — 256 ГБ, 512 ГБ;

камери — 50 МП (f/1.8) основна, 8 МП (f/2.2) надширококутна, 32 МП (f/2.0) фронтальна.

час роботи від батареї — 21 год 54 хв.

RedMagic 11 Pro

RedMagic 11 Pro Фото: tomsguide.com

Серед усіх згаданих смартфонів RedMagic 11 Pro пропонує найкращу систему охолодження. Інші ігрові характеристики включають дисплей із частотою оновлення 144 Гц, найновіший чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, непомітна фронтальна камера під дисплеєм та більше функцій штучного інтелекту, орієнтованих на ігри.

З іншого боку це найгірший телефон для фотозйомки у цьому списку. Йому також бракує пилонепроникності через великий повітрозабірник, необхідний для охолодження, а сам вентилятор може бути шумним.

Характеристики RedMagic 11 Pro:

дисплей — 6,85-дюймовий AMOLED (2688 x 1216);

частота оновлення — 144 Гц;

чипсет — Snapdragon 8 Elite Gen 53;

оперативна пам'ять — 12 ГБ, 16 ГБ, 24 ГБ;

пам'ять — 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ;

камери — 50 МП (f/1.8) основна, 50 МП (f/2.2) надширококутна, 2 МП макро (f/2.4), 16 МП фронтальна;

термін служби батареї — не тестувався.

Нагадаємо, Honor представила новий смартфон початкового рівня 600 Smart 5G, орієнтований на тривалість автономної роботи, довговічність та великий дисплей.

Фокус також повідомляв, що Oppo випустила середньобюджетний смартфон Reno 15A, який пропонує місткий акумулятор та хороші можливості для фотозйомки.