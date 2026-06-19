Лучшие игровые смартфоны 2026 года: топ-5 моделей с отличной производительностью (фото)

Компании Asus, Samsung, Apple, OnePlus и RedMagic сегодня предлагают смартфоны с мощными процессорами и емкими аккумуляторами, способные выдерживать даже самые требовательные игры.

Учитывая результаты тестирования, обозреватель техники Ричард Придей назвал лучшие игровые смартфоны 2026 года для разных бюджетов в своей статье для Tom's Guide.

Asus ROG Phone 9 Pro

Asus ROG Phone 9 Pro Фото: tomsguide.com

Тест на время автономной работы показал, что Asus ROG Phone 9 Pro — один из самых выносливых смартфонов. Его чипсет Snapdragon 8 Elite также обеспечивает достаточную производительность даже через год после выпуска.

Среди других преимуществ Asus ROG Phone 9 Pro для геймеров стоит отметить дисплей с частотой обновления 185 Гц, элементы управления AirTrigger, подсветку Armory Crate и AniMe. Недостатками данной модели являются тусклые фотографии и всего два года полных обновлений Android, однако для игр это отличный выбор.

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Характеристики Asus ROG Phone 9 Pro:

дисплей — 6,8-дюймовый AMOLED (2400 x 1080);

частота обновления — 185 Гц;

процессор — Snapdragon 8 Elite;

оперативная память — 16 ГБ, 24 ГБ;

внутренняя память — 512 ГБ, 1 ТБ;

камеры — 50 МП основная, 13 МП сверхширокоугольная, 32 МП 3x телеобъектив, 32 МП фронтальная;

время работы от аккумулятора — 20 ч 34 мин (адаптивный режим).

Samsung Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S26 Ultra Фото: PCMag

Samsung Galaxy S26 Ultra может похвастаться эксклюзивным чипом и высокой производительностью графического процессора, что позволяет ему установить новый стандарт для игровых смартфонов. Это флагман, ориентированный на производительность, возможности которого выходят далеко за пределы игр.\

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6,9-дюймовый AMOLED-дисплей Samsung Galaxy S26 Ultra поддерживает адаптивную частоту обновления 120 Гц. Смартфон также получил усовершенствованную систему охлаждения, которая позволяет ему оставаться прохладным даже во время длительных игровых сессий. В ходе тестирования Galaxy S26 Ultra проработал почти на два часа дольше, чем S25 Ultra.

Дисплей Galaxy S26 Ultra достаточно яркий для использования на улице, однако некоторые конкуренты предлагают ещё более высокую пиковую яркость. У смартфона также нет специальных игровых кнопок. Несмотря на это, данная модель удачно сочетает в себе игровые возможности и другие флагманские характеристики, такие как 200-мегапиксельная камера.

Характеристики Samsung Galaxy S26 Ultra:

дисплей — 6,9-дюймовый AMOLED (1440 x 3120);

частота обновления — 1–120 Гц;

процессор — Snapdragon 8 Elite Gen 5 для Galaxy;

оперативная память — 12 ГБ/16 ГБ;

внутренняя память — 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ;

камеры — основная 200 МП, сверхширокоугольная 50 МП, телеобъектив 10 МП 3x, телеобъектив 50 МП 5x, фронтальная 12 МП;

время работы от аккумулятора — 16 ч 10 мин.

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max Фото: tomsguide.com

iPhone 17 Pro Max получил не только мощный чип A19 Pro, но и испарительную камеру для улучшения охлаждения. Смартфон также отличается большим и ярким экраном, увеличенным временем автономной работы и быстрой зарядкой.

Единственным недостатком iPhone 17 Pro Max, помимо высокой цены, является его размер. Это устройство довольно широкое и немного тяжелее, чем прошлогодний Pro Max.

Характеристики iPhone 17 Pro Max:

дисплей — 6,9-дюймовый OLED (2868 x 1320);

частота обновления — 120 Гц;

чипсет — A19 Pro;

оперативная память — 12 ГБ;

внутренняя память — 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ;

камеры — 48 МП основная, 48 МП сверхширокоугольная, 48 МП телеобъектив с 4-кратным увеличением, 18 МП фронтальная;

время работы от аккумулятора — 17 ч 54 мин.

OnePlus 15R

OnePlus 15R Фото: tomsguide.com

Смартфон OnePlus 15R полностью ориентирован на игры и предлагает лучшее соотношение цены и качества среди геймерских моделей. Он получил новый чипсет и дисплей с частотой обновления 165 Гц, который превосходит подавляющее большинство конкурентов по плавности.

По словам эксперта, OnePlus 15R способен справиться даже с самыми требовательными играми, при этом он стоит значительно дешевле, чем у конкурентов. В то же время стоит учитывать, что погоня за игровыми характеристиками предполагает некоторые компромиссы, такие как отсутствие телеобъектива.

Характеристики OnePlus 15R:

дисплей — 6,83-дюймовый AMOLED (1272 x 2800);

частота обновления — 165 Гц;

процессор — Snapdragon 8 Gen 5;

оперативная память — 12 ГБ, 16 ГБ;

внутренняя память — 256 ГБ, 512 ГБ;

камеры — 50 МП (f/1,8) основная, 8 МП (f/2,2) сверхширокоугольная, 32 МП (f/2,0) фронтальная.

время работы от аккумулятора — 21 час 54 мин.

RedMagic 11 Pro

RedMagic 11 Pro Фото: tomsguide.com

Среди всех упомянутых смартфонов RedMagic 11 Pro обладает лучшей системой охлаждения. Другие игровые характеристики включают дисплей с частотой обновления 144 Гц, новейший чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, незаметную фронтальную камеру под дисплеем и больше функций искусственного интеллекта, ориентированных на игры.

С другой стороны, это худший телефон для фотосъемки в этом списке. Ему также не хватает пыленепроницаемости из-за большого воздухозаборника, необходимого для охлаждения, а сам вентилятор может быть шумным.

Характеристики RedMagic 11 Pro:

дисплей — 6,85-дюймовый AMOLED (2688 x 1216);

частота обновления — 144 Гц;

чипсет — Snapdragon 8 Elite Gen 53;

оперативная память — 12 ГБ, 16 ГБ, 24 ГБ;

внутренняя память — 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ;

камеры — 50 МП (f/1,8) основная, 50 МП (f/2,2) сверхширокоугольная, 2 МП макро (f/2,4), 16 МП фронтальная;

срок службы аккумулятора — не тестировался.

Напомним, что Honor представила новый смартфон начального уровня 600 Smart 5G, ориентированный на продолжительность автономной работы, долговечность и большой дисплей.

Фокус также сообщал, что компания Oppo выпустила смартфон среднего ценового сегмента Reno 15A, который отличается емким аккумулятором и хорошими возможностями для фотосъемки.