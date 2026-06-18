Один з найдешевших смартфонів Samsung здивував експерта: на що він здатен (фото)

Бюджетний смартфон Samsung Galaxy A27 5G має напрочуд багато спільного з Galaxy A37 та Galaxy A57, які відносяться до пристроїв середнього класу.

Хоча Samsung Galaxy A27 ще не вийшов, в мережу вже просочилися його ключові характеристики. Судячи з оприлюднених даних, Galaxy A27 може бути таким же хорошим, як і Galaxy A57, попри набагато нижчу ціну. На це звернув увагу експерт порталу Android Police Том Бедфорд.

Дисплей

Дисплей Galaxy A57 Фото: androidpolice.com

Samsung Galaxy A57 може похвалитися 6,7-дюймовим дисплеєм Super AMOLED+ з роздільною здатністю 1080 x 2340 та частотою оновлення 120 Гц, який не має собі рівних у сегменті середнього класу.

Важливо

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Своєю чергою Samsung Galaxy A27 матиме майже ідентичний 6,7-дюймовий Super AMOLED екран з роздільною здатністю 1080 x 2340 та частотою оновлення 120 Гц. Єдиною відмінністю, схоже є приставка "+".

Відео дня

Бедфорд зазначив, що йому доводилось тестувати стандартний Super AMOLED у Galaxy A37. Він був менш яскравим, ніж Super AMOLED+ у Galaxy A57, проте різниця не дуже суттєва. Тож по суті Galaxy A27 отримає повноцінний дисплей середнього класу.

Дизайн

Кольори Galaxy A27 Фото: Samsung

Витоки вказують на те, що візуально Galaxy A27 буде дуже схожим на Galaxy A57. На оприлюднених рендерах можна побачити такий самий тонкий корпус, ідентичне розташування камер та плоску рамку.

Очікується, що Galaxy A27 буде доступний у чотирьох кольорах: темно-синьому, рожевому, м’ятно-зеленому та чорному. На думку автора, це цікавіша палітра, ніж у Galaxy A57.

Акумулятор

Galaxy A57 Фото: androidpolice.com

Повідомляється, що Galaxy A27 матиме акумулятор ємністю 5000 мАг, як і Galaxy A57, Galaxy A37 та навіть Galaxy S26 Ultra. Проте варто враховувати, що дешевші телефони часто довше отримають заряд, оскільки мають слабші процесори та тьмяніші дисплеї. З цієї причини експерт припускає, що Galaxy A27 зможе протриматись без підзарядки довше, ніж Galaxy A57.

Ціна

Стартова ціна Galaxy A27 в Європі, ймовірно, складатиме близько 349 євро за варіант на 128 ГБ та близько 439 євро за 256 ГБ. Для порівняння, Galaxy A57 з 128 ГБ пам’яті коштує щонайменше 539 євро.

Нагадаємо, Oppo представила середньобюджетний смартфон Reno 15A, який пропонує місткий акумулятор та пристойну камеру.

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